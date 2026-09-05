'भारतात वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर मान्यता द्या...' अभिनेत्रीच्या धक्कादायक विधानानंतर खळबळ! 'म्हणाली - पुरुषांचा ताण'

प्रसिद्ध मॅाडेला आणि अभिनेत्री पूनम पांडे तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सातत्याने चर्चेत असते. पूनम पांडे ही अनेकदा अशी वादग्रस्त वक्तव्य करते आणि लोकांचे लक्ष वेधून घेते. आता अभिनेत्री पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे आणि तिने अडल्ट कंटेंटबाबत धक्कादायक विधान केले आहे आणि सर्वांनाचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. पुनम पांडेने भारतामध्ये वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर मान्यता दिली पाहिजे असे अभिनेत्रीने वक्तव्य केले आहे आणि तिच्या वक्तव्यामुळे खळबळ उडाली आहे. अभिनेत्री पूनम पांडे नक्की काय म्हणाली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
अडल्ट कंटेंटबद्दल बोलताना पूनम पांडे म्हणाली की, हा एक सामाजिक सेवेचा प्रकार आहे, एवढेच नाही तर अभिनेत्रीने असाही दावा केला आहे की, तिचे बोल्ड व्हिडिओ विशेषतः पुरुषांमधील नैराश्य आणि तणाव कमी करण्यास मदत करू शकतात. अभिनेत्रीने नुकतीच एक मुलाखत दिली आहे यामध्ये तिने अनेक धक्कादायक विधाने केली आहेत. आरव्हीसीजे मूव्हीजला दिलेल्या एका मुलाखतीत पूनम पांडे म्हणाले की, लोक खुप तणावाखाली असतात विशेषतः पुरुष जर माझ्या एखाद्या व्हिडिओमुळे त्यांचा तणाव कमी होत असेल त्यात काही गैर नाही असे वक्तव्य पूनम पांडेने केले.
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पुढे ती म्हणाली की, परदेशामध्ये सातत्याने गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे, भारतामध्ये वेश्याव्यवसाय कायदेशीर केला पाहिजे त्यामुळे महिलांवरील गुन्हे कमी होतील. अनेक भारतामधील पुरुष अशा तणावामध्ये असतात जे लोकांना अनेकदा समजत नाही. अभिनेत्रीने मुलाखतीमध्ये असेही सांगितले की, ती व्हिडिओंमध्ये अशाप्रकारे कंटेट तयार करतात, तो अतिशय सुंदरपणे चित्रित केलेला असतो आणि तिचे कामुक व्हिडिओ तर अप्रतिम असतात. पूनमचा विश्वास आहे की, तिचे अडल्ट व्हिडिओ केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सेवा आहेत.
सोशल मिडियावर कंटेंटबद्दल पूनम पांडेला सातत्याने ट्रोल केले जाते, या मुलाखतीमध्ये तिने ट्रोलर्सला उत्तर दिले आहे. ट्रोलर्सना प्रत्युत्तर देताना पूनम पांडे म्हणाली की, अनेक कमेंट्स वाचून तिला खूप राग येतो. तिने कबूल केले की, कधीकधी तिला सडेतोड उत्तर द्यावेसे वाटते, पण आपला दर्जा कमी होऊ नये म्हणून ती स्वतःला शांत ठेवते. पूनम म्हणाली की, अशा कमेंट्स करणाऱ्यांच्या मानसिकतेची तिला कीव येते.