पंजाबी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय विनोदी कलाकार जसविंदर भल्ला यांचं दु:खद निधन

Jaswinder Bhalla Death : मोहालीमधील फोर्टिस रुग्णालयात शुक्रवारी (22 ऑगस्ट 2025) पहाटे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. बुधवारी संध्याकाळी मेंदूत रक्तस्राव (ब्रेन स्ट्रोक) झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी शक्य ती सर्व वैद्यकीय मदत केली, मात्र रक्तस्राव खूप मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे त्यांना वाचवणं शक्य झालं नाही, अशी माहिती त्यांच्या जवळच्या मित्राने दिली आहे.
जसविंदर भल्ला - हास्याची शान, प्रेक्षकांच्या हृदयात घर केलेलं नाव
'कॅरी ऑन जट्टा', 'जट्ट अँड जुलिएट', अशा सुपरहिट चित्रपटांना जसविंदर भल्ला यांच्या खास विनोदी भूमिकांमुळे प्रेक्षकांची विशेष पसंती मिळाली. त्यांच्या तोंडचा डायलॉग - 'ॲडव्होकेट ढिल्लन ने काळा कोट अव्ही नाही घातला!' आजही प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हसू आणतो. पंजाबी मनोरंजनविश्वात हास्याची स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणाऱ्या भल्ला यांनी 'दुल्हा बट्टी' या कार्यक्रमातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलंच नाही. ते केवळ पंजाबपुरते मर्यादित राहिले नाहीत, तर त्यांनी हिंदी प्रेक्षकांच्या मनातही जागा निर्माण केली होती. जसपाल भट्टी यांच्यासोबत त्यांनी 'महौल ठीक है' (1999) या चित्रपटात काम केलं होतं.
शेवटचे चित्रपट आणि अखेरचा निरोप
जसविंदर भल्ला यांचे काही शेवटचे चित्रपट म्हणजे 'शिंदा शिंदा नो पापा' (गिप्पी ग्रेवाल आणि हिना खानसोबत), 'कॅरी ऑन जट्टा 3' या चित्रपटांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची आणि कॉमिक टायमिंगची झलक दाखवली होती. त्यांच्या अंत्यसंस्काराचा विधी 23 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता, मोहाली येथील बाळोंगी स्मशानभूमीत पार पडणार आहे. कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि चाहत्यांनी त्यांना शेवटचा निरोप देण्यासाठी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
कलेचा एक झगमगता तारा निखळला...
जसविंदर भल्ला यांचं निधन म्हणजे पंजाबी सिनेसृष्टीसाठी अपूरणीय नुकसान आहे. त्यांनी केवळ प्रेक्षकांना हसवलं नाही, तर हसवता हसवता त्यांचं जीवनही समृद्ध केलं. त्यांच्या जाण्याने हास्याचं एक युग संपलं असं अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियावर म्हटलं आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती आमच्या संवेदना... आणि त्यांच्या आठवणी, भूमिका आणि हसरे क्षण सदैव आपल्यासोबत राहतील.
FAQ
