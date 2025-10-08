संगीतविश्वाला मोठा धक्का! राजवीर जावंदाने वयाच्या 35 घेतला अखेरचा श्वास, चाहत्यांमध्ये हळहळ

Rajvir Jawanda : पंजाबी संगीतसृष्टीतून एक हृदयद्रावक बातमी समोर आली आहे. लोकप्रिय पंजाबी गायक राजवीर जवांदाचे निधन झाले आहे. वयाच्या केवळ 35 व्या वर्षी त्याने अखेरचा श्वास घेतला. 27 सप्टेंबर रोजी झालेल्या भीषण बाईक अपघातानंतर तो गंभीर जखमी झाला होता. त्यानंतर त्याला मोहालीतील फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते, जिथे गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्यावर उपचार सुरू होते. डॉक्टरांनी त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवले होते, मात्र अखेरीस सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले.
राजवीर जवांदा याच्या निधनामुळे संपूर्ण पंजाबी संगीतविश्वात शोककळा पसरली आहे. त्याच्या चाहत्यांसह अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियावरून शोक व्यक्त केला आहे.
काँग्रेस नेते प्रताप सिंग बाजवा यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचं ट्विटर) हँडलवरून पोस्ट करत राजवीर जवांदा याच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले. त्यांनी लिहिले की, 'पंजाबने एक गुणी कलाकार गमावला आहे. त्याचा आवाज आणि गाणी नेहमी चाहत्यांच्या मनात राहतील.'
तसेच प्रसिद्ध पंजाबी अभिनेत्री आणि गायिका हिमांशी खुराना हिनेही इन्स्टाग्रामवरून राजवीरला श्रद्धांजली वाहिली आहे. तिने लिहिले की, 'विश्वास बसत नाही… एक विनम्र, जमिनीवरचा माणूस आपल्यात नाही. आत्म्यास शांती लाभो.'
राजवीर जवांदा याने अल्पावधीतच आपल्या दमदार आवाजाने आणि भावपूर्ण गाण्यांनी चाहत्यांच्या मनात एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. त्याची 'कमेरी जट्ट दी', 'पटियाला शेह' आणि 'धक्का' ही गाणी प्रचंड लोकप्रिय झाली होती. त्याची स्टाईल, लुक आणि देशी टचमुळे तो युवांमध्ये विशेष प्रसिद्ध होता.
त्याच्या अकाली जाण्याने केवळ पंजाब नव्हे तर संपूर्ण देशातील संगीतप्रेमींच्या डोळ्यात अश्रू आले आहेत. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी 'Rest in Peace Rajvir Jawanda' हा हॅशटॅग वापरून त्याला अंतिम निरोप दिला आहे.
FAQ
राजवीर जवांदा यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?
राजवीर जवांदा यांचे वयाच्या ३५ व्या वर्षी २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी भीषण बाईक अपघातात निधन झाले. ते गंभीर जखमी झाले आणि मोहालीतील फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये व्हेंटिलेटरवर होते, पण उपचार अयशस्वी ठरले.
राजवीर जवांदा यांचे लोकप्रिय गाणी कोणती?
‘कमेरी जट्ट दी’, ‘पटियाला शेह’ आणि ‘धक्का’ ही त्यांची गाणी प्रचंड लोकप्रिय झाली. त्यांच्या दमदार आवाजाने आणि देशी स्टाईलने युवा चाहते प्रभावित झाले.
राजकीय नेत्यांकडून श्रद्धांजली कशी?
काँग्रेस नेते प्रताप सिंग बाजवा यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले, ‘पंजाबने गुणी कलाकार गमावला. त्याचे गाणी नेहमी स्मरणात राहतील.’