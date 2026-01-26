लोकप्रिय गायक 39 व्या वर्षी बनला बाबा; मुलाचं ठेवलं 'हे' सुंदर नाव, तीन वर्षांपूर्वी नवजात बाळाचा घेतला होता निरोप !

लोकप्रिय पंजाबी गायक आणि संगीतकार बी प्राक (B Praak) याच्या आयुष्यात सध्या एक नवा आनंदाचा सुर वाजत आहे. बी प्राक आणि त्याची पत्नी मीरा बच्चन यांना एक नवा आशीर्वाद प्राप्त झाला आहे – मुलाचा जन्म. या खुशीत, बी प्राकने सोशल मीडियावर आनंदाची बातमी शेअर करत आपल्या मुलाचं नाव देखील जाहीर केलं आहे. त्याने आपल्या मुलाचं नामकरण 'द्विज' असं केलं आहे, जे एक संस्कृत शब्द आहे, ज्याचा अर्थ 'दुसरं जन्म' किंवा 'नवा आरंभ' असा आहे.
बी प्राक आणि मीरा यांच्या आयुष्यात तीन वर्षांपूर्वी एका मोठ्या शोकाचा सामना करावा लागला होता. २०२२ मध्ये त्यांच्या नवजात बाळाचा अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. हा अपघाती प्रसंग त्यांच्यासाठी अत्यंत भावूक आणि मनासारखा होता. या दु:खद घटनेमुळे गायक आणि त्याची पत्नी मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे कोलमडून गेले होते. बाळाच्या निधनाने त्यांना एक वेगळीच मानसिक धक्का दिला होता. गायक बी प्राकने त्याच्या अनेक मुलाखतींमध्ये त्या गहिर्या दुःखाचा आणि शोकाच्या वेळी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या, ज्यामुळे त्याच्या चाहत्यांना आणि इतर कलाकारांना त्या गडद काळाचा एक वेगळा दृष्टिकोन समजला.
त्यानंतर, हे जोडपे पुन्हा नव्या आशेने जीवनात पुढे गेले होते, पण त्यांच्या हृदयात त्या दुःखाच्या जागा कायमच राहिल्या होत्या. त्यामध्ये "द्विज"च्या आगमनाने त्यांचं जीवन एक नवीन वळण घेत आहे, ज्यामुळे त्यांचा विश्वास पुन्हा एकदा नवा उत्साह आणि आनंदाने परिपूर्ण झाला आहे.
बी प्राक आणि मीरा यांच्या आयुष्यात द्विजच्या आगमनाने एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे. बी प्राकने इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत सांगितले, "आमच्या आयुष्यात पुन्हा एकदा प्रकाश आला आहे. वाहेगुरुंच्या कृपेने आम्हाला मुलगा झाला आहे." गायकाने आपल्या मुलाच्या नावाची घोषणा केली आणि त्याच्याबरोबर मुलाच्या नावाचा फोटो देखील शेअर केला. 'द्विज' हे नाव निवडताना बी प्राक आणि मीरा यांनी त्याच्या जीवनाच्या दुसऱ्या सुरुवातीला आणि आशेच्या नव्या वाऱ्याला प्रतीकात्मक मानलं. 'द्विज' हे नाव, संस्कृत भाषेतील असं एक शब्द आहे ज्याचा अर्थ आहे ‘दुसरा जन्म’ किंवा ‘नवा आरंभ’, आणि याच नावात त्यांना त्यांच्या दु:खावर विजय मिळवण्याचं आणि एका नव्या प्रवासाच्या सुरुवातीचं प्रतीक दिसत आहे.
दुसऱ्या बाळाचा जन्म हा बी प्राक आणि मीरा यांच्यासाठी अत्यंत भावूक आणि खूप महत्त्वाचा क्षण आहे. तीन वर्षांपूर्वी गमावलेल्या नवजात बाळाच्या दुःखामुळे, त्यांना पुन्हा एक मुलाचं सुख मिळाल्यानं त्यांचे हृदय भरून आले आहे. या नव्या बाळाच्या आगमनाने त्यांचे आयुष्य जणू एक नवीन अर्थ प्राप्त करत आहे, आणि ते पुन्हा एकदा वडलांमधून आयुष्यातल्या गोड गोष्टीचं आनंद घेऊ शकतात. बी प्राक आणि मीरा यांचे भावनिक शब्द आणि त्यांची हवी असलेली सकारात्मकता त्यांनी सोशल मीडियावर मांडली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांनाही या सुखद क्षणांचा भाग बनण्याचा अनुभव मिळाला आहे.
बी प्राकच्या या आनंदाच्या क्षणाला मनोरंजन जगतातील अनेक कलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. गायक एमी विर्क, हार्डी संधू, जस्सी गिल आणि बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांनी बी प्राक आणि त्याच्या कुटुंबाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, बी प्राकच्या चाहत्यांनीही या छोट्या 'द्विज'ला आणि त्याच्या आईला उत्तम आरोग्य लाभो, अशी प्रार्थना केली आहे. याचसोबत, बी प्राकच्या कुटुंबीयांनी आणि मित्रांनी देखील त्याला या नव्या सुरुवातीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
संगीताच्या क्षेत्रात बी प्राकने आपल्या आवाजाने एक अनोखी ओळख निर्माण केली आहे. 'तेरी मिट्टी', 'फिलहाल', 'सारी दुनिया जला देंगे', आणि 'सडी गली' यांसारख्या गाण्यांनी त्याला संपूर्ण देशात ओळख मिळवली आहे. गायक आणि संगीतकार म्हणून बी प्राकने आपल्या श्वासात प्रत्येक गाण्यात जीवंतपण आणले आहे, आणि त्याचं संगीत त्याच्या चाहत्यांना एक वेगळं आणि गहन अनुभव देत आहे. या आनंदाच्या क्षणी, त्याला आता खूपच अधिक प्रेरणा मिळणार असं दिसतं, आणि तो आणखी मोठ्या यशाच्या शिखरावर पोहोचेल, असं त्याच्या चाहत्यांना विश्वास आहे.
द्विजच्या आगमनाने बी प्राक आणि मीरा यांच्या जीवनात एक नवीन आशा आणि उत्साह निर्माण झाला आहे. या नवा जीवनाचा प्रारंभ आणि मुलाचं नाव ठेवताना त्यांना त्यांच्या जीवनाचा नवीन अर्थ मिळालाय. बी प्राकच्या शब्दांमध्ये असलेला आनंद, कुटुंबीयांमध्ये असलेला प्रेम, आणि त्यांच्या श्रोतांना एक नवा संदेश देणारं संगीत, सर्व काही एकत्रितपणे त्याच्या यशाची कथा सांगत आहे. 'द्विज' आणि बी प्राकच्या आयुष्यात नव्या सुरांनंतर, आनंद आणि जीवनाच्या गोड गोष्टींचं एक नवं वळण सुरू होईल, असं ते दोघंही मानतात.