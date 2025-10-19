English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

प्रभासला मोठा धक्का! 300 कोटींचा भव्य चित्रपट लांबला, नेमकं कारण काय?

Prabhas Next Film: सध्या चाहते प्रभासच्या आगामी चित्रपटाची गेल्या अनेक दिवसांपासून वाट पाहत आहेत. पण त्याचा 300 कोटींच्या चित्रपटाचे शूटिंग सध्या लांबले आहे. नेमकं कारण काय?  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 19, 2025, 01:59 PM IST
प्रभासला मोठा धक्का! 300 कोटींचा भव्य चित्रपट लांबला, नेमकं कारण काय?

Prabhas : साऊथ सुपरस्टार प्रभास सध्या आपल्या आगामी चित्रपटामुळे सतत चर्चेत आहे. ‘राजा साब’ या त्याच्या आगामी चित्रपटाचे शूटिंग जवळपास पूर्ण झाले असून हा चित्रपट पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. मात्र, त्याचवेळी त्याचा आणखी एक मोठा आणि बहुप्रतिक्षीत चित्रपटाच्या कामात सतत विलंब होत असल्याचं समोर आलं आहे. ही बातमी ऐकून प्रभासचे चाहते थोडेसे निराश झाले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रभासच्या ‘स्पिरिट’ या मेगा प्रोजेक्टचं दिग्दर्शन करत आहेत संदीप रेड्डी वांगा. ज्यांनी रणबीर कपूर अभिनित ‘अ‍ॅनिमल’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं होतं. ‘अ‍ॅनिमल’ ने तब्बल 915 कोटी रुपयांची जगभरात कमाई केली. त्यामुळेच ‘स्पिरिट’ कडूनही त्यांना प्रचंड अपेक्षा होत्या.

मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, या चित्रपटाच्या शूटिंगला अद्याप सुरुवातच झालेली नाही. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे प्री-प्रॉडक्शन आणि शेड्यूलिंगमध्ये झालेला विलंब. चित्रपटाचं वेळापत्रक अद्याप निश्चित झालेलं नसल्यामुळे शूटिंग लांबणीवर गेलं आहे.

प्रभास सध्या ‘राजा साब’च्या शूटिंगमध्ये व्यस्त

सध्या प्रभास ‘द राजा साब’ या आपल्या आगामी चित्रपटाच्या प्रमोशनच्या तयारीत व्यस्त आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग काही दिवसांपूर्वीच पूर्ण झालं असलं तरी त्याच्या प्रचार मोहिमेवर प्रभास पूर्ण लक्ष केंद्रीत करत आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरणं प्रभाससाठी अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे. कारण ‘आदिपुरुष’ आणि ‘सालार’ नंतर त्याला मोठ्या हिटची गरज आहे.

 ‘स्पिरिट’च्या कास्टमध्ये बदल

‘स्पिरिट’मध्ये सुरुवातीला दीपिका पदुकोण प्रमुख भूमिकेत असणार होती, परंतु तिने या प्रोजेक्टमधून बाहेर पडल्याचं समजतं. तिच्या जागी आता ‘अ‍ॅनिमल’ फेम तृप्ती डिमरी प्रभाससोबत झळकणार आहे. वांगा यांनी आधीच तृप्तीसोबत काम केलं असल्याने ही जोडी प्रेक्षकांसाठी एक नवीन आणि ताजी केमिस्ट्री घेऊन येणार आहे.

संदीप रेड्डी वांगा त्यांच्या तीव्र भावनिक आणि प्रभावी कथानकांसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे ‘स्पिरिट’ मध्येही ते प्रभासला एका हटके अवतारात सादर करतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या चित्रपटाच्या विलंबामुळे त्याच्या पुढील प्रोजेक्ट ‘अ‍ॅनिमल पार्क’ रणबीर कपूरसोबतचा सिक्वेलचं वेळापत्रकही प्रभावित होऊ शकतं.

FAQ

'स्पिरिट' चित्रपटाच्या शूटिंगला का विलंब होत आहे?

'स्पिरिट' चित्रपटाच्या शूटिंगला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. मुख्य कारण म्हणजे प्री-प्रॉडक्शन आणि शेड्यूलिंगमधील विलंब. चित्रपटाचं वेळापत्रक अद्याप निश्चित झालेलं नसल्यामुळे शूटिंग लांबणीवर गेलं आहे.

'स्पिरिट' चित्रपटाचं दिग्दर्शन कोण करत आहे आणि त्याच्या अपेक्षा काय आहेत?

या चित्रपटाचं दिग्दर्शन संदीप रेड्डी वांगा करत आहेत, ज्यांनी 'अ‍ॅनिमल' (रणबीर कपूर अभिनीत) सारखा ब्लॉकबस्टर चित्रपट बनवला होता. 'अ‍ॅनिमल' ने जगभरात ९१५ कोटी रुपयांची कमाई केली होती. त्यामुळे 'स्पिरिट' कडूनही प्रचंड अपेक्षा आहेत, ज्यात प्रभासला एक हटके अवतारात सादर केलं जाईल.

'स्पिरिट' चित्रपटात कोण-कोण अभिनेत्री आहे आणि कास्टमध्ये बदल झाले आहेत का?

सुरुवातीला दीपिका पदुकोण प्रमुख भूमिकेत असणार होती, पण तिने प्रोजेक्टमधून बाहेर पडली. तिच्या जागी आता 'अ‍ॅनिमल' फेम तृप्ती डिमरी प्रभाससोबत झळकणार आहे. संदीप रेड्डी वांगा यांनी तृप्तीसोबत आधीच काम केलं असल्याने ही जोडी नवीन केमिस्ट्री घेऊन येईल.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
prabhasprabhas moviespiritप्रभासप्रभास चित्रपट

इतर बातम्या

‘जरांगेंआडून क्रूर मराठा...’, OBC कसे टीकणार? म्हणत हाकेंचं...

मुंबई बातम्या