प्रभासला मोठा धक्का! 300 कोटींचा भव्य चित्रपट लांबला, नेमकं कारण काय?

Prabhas : साऊथ सुपरस्टार प्रभास सध्या आपल्या आगामी चित्रपटामुळे सतत चर्चेत आहे. ‘राजा साब’ या त्याच्या आगामी चित्रपटाचे शूटिंग जवळपास पूर्ण झाले असून हा चित्रपट पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. मात्र, त्याचवेळी त्याचा आणखी एक मोठा आणि बहुप्रतिक्षीत चित्रपटाच्या कामात सतत विलंब होत असल्याचं समोर आलं आहे. ही बातमी ऐकून प्रभासचे चाहते थोडेसे निराश झाले आहेत.
प्रभासच्या ‘स्पिरिट’ या मेगा प्रोजेक्टचं दिग्दर्शन करत आहेत संदीप रेड्डी वांगा. ज्यांनी रणबीर कपूर अभिनित ‘अॅनिमल’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं होतं. ‘अॅनिमल’ ने तब्बल 915 कोटी रुपयांची जगभरात कमाई केली. त्यामुळेच ‘स्पिरिट’ कडूनही त्यांना प्रचंड अपेक्षा होत्या.
मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, या चित्रपटाच्या शूटिंगला अद्याप सुरुवातच झालेली नाही. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे प्री-प्रॉडक्शन आणि शेड्यूलिंगमध्ये झालेला विलंब. चित्रपटाचं वेळापत्रक अद्याप निश्चित झालेलं नसल्यामुळे शूटिंग लांबणीवर गेलं आहे.
सध्या प्रभास ‘द राजा साब’ या आपल्या आगामी चित्रपटाच्या प्रमोशनच्या तयारीत व्यस्त आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग काही दिवसांपूर्वीच पूर्ण झालं असलं तरी त्याच्या प्रचार मोहिमेवर प्रभास पूर्ण लक्ष केंद्रीत करत आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरणं प्रभाससाठी अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे. कारण ‘आदिपुरुष’ आणि ‘सालार’ नंतर त्याला मोठ्या हिटची गरज आहे.
‘स्पिरिट’मध्ये सुरुवातीला दीपिका पदुकोण प्रमुख भूमिकेत असणार होती, परंतु तिने या प्रोजेक्टमधून बाहेर पडल्याचं समजतं. तिच्या जागी आता ‘अॅनिमल’ फेम तृप्ती डिमरी प्रभाससोबत झळकणार आहे. वांगा यांनी आधीच तृप्तीसोबत काम केलं असल्याने ही जोडी प्रेक्षकांसाठी एक नवीन आणि ताजी केमिस्ट्री घेऊन येणार आहे.
संदीप रेड्डी वांगा त्यांच्या तीव्र भावनिक आणि प्रभावी कथानकांसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे ‘स्पिरिट’ मध्येही ते प्रभासला एका हटके अवतारात सादर करतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या चित्रपटाच्या विलंबामुळे त्याच्या पुढील प्रोजेक्ट ‘अॅनिमल पार्क’ रणबीर कपूरसोबतचा सिक्वेलचं वेळापत्रकही प्रभावित होऊ शकतं.
