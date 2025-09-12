इमरान हाश्मीच्या नायिकेच्या प्रेमासाठी बायकोलाही सोडण्यास तयार झालेला रोहित शेट्टी?

Bollywood Actress : बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकारांनी टीव्हीच्या जगातून सुरुवात करून मोठ्या पडद्यावर यश मिळवले आहे. त्यापैकी एक नाव म्हणजे प्राची देसाई. जी एका काळात टीव्ही इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय चेहरा होती. तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र, मोठ्या कलाकारांसोबत काम करूनही तिला अपेक्षित असलेली सुपरहिट यशाची कमाई मिळाली नाही.
प्राचीने वयाच्या 17 व्या वर्षी अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवले. तिच्या करिअरची सुरुवात ‘कसम से’ या लोकप्रिय टीव्ही मालिकेपासून झाली. या मालिकेत ती राम कपूर यांच्या सोबत लीड रोलमध्ये दिसली. मालिकेच्या यशामुळे ती एका रात्रीत स्टार बनली आणि तिच्या नावावर ऑफरची रांग लागली.
टीव्हीत स्वतःची ओळख निर्माण केल्यानंतर प्राचीने मोठ्या पडद्यावर पाऊल ठेवले. फरहान अख्तर यांच्या ‘रॉक ऑन’ (2008) या चित्रपटातून तिने बॉलिवूड इंडस्ट्रीत प्रवेश केला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला. त्यानंतर तिने ‘लाइफ पार्टनर’, ‘तेरी मेरी कहानी’, ‘रॉक ऑन 2’, ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’, ‘बोल बच्चन’, ‘पुलिसगीरी’, ‘कार्बन’ आणि ‘अजहर’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये अभिनय करत आपल्या अभिनयाची छाप सोडली.
प्राची देसाई तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिली. ‘बोल बच्चन’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान तिचे नाव प्रसिद्ध दिग्दर्शक रोहित शेट्टीसोबत जोडले गेले होते. त्यावेळी रोहित शेट्टी हा विवाहित असतानाही दोघांमधील जवळीक चर्चेचा विषय ठरली. मात्र, याबाबत ना प्राचीने आणि ना रोहित शेट्टीने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली. कालांतराने या अफवाही शांत झाल्या.
एका मुलाखतीत प्राचीने तिच्या प्रेमात फसवणुकीचा आलेला अनुभव शेअर केला होता. ती म्हणाली की, एकदा ती तिच्या बॉयफ्रेंडसाठी सात समुद्र पार गेली होती. मात्र, तेथे पोहोचल्यावर समजले की तो व्यक्ती तिथे नव्हता. या घटनेने तिचे मन खूप दुखावले आणि तिचा विश्वास तुटला.
प्राची देसाईचा प्रवास हा यश आणि संघर्ष यांचा संगम आहे. टीव्ही मालिकेपासून सुरुवात करून तिने बॉलिवूडमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केले. तरीही वैयक्तिक आयुष्य आणि अफवांमुळे तिला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. तरीही तिच्या अभिनयाने आणि मेहनतीने तिने प्रेक्षकांचे प्रेम मिळवले आहे.
FAQ
1. प्राची देसाईचा जन्म आणि पार्श्वभूमी काय आहे?
प्राची देसाईचा जन्म 12 सप्टेंबर 1988 रोजी गुजरातमधील सूरत येथे झाला. तिचे वडील निरंजन देसाई हे कॉलेज प्रोफेसर आहेत, तर आई अमिता देसाई गृहिणी आहेत. तिची एक बहीण एशा देसाई आहे. तिने पंचगणीतील सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंटमधून शालेय शिक्षण आणि पुण्यातील सिन्हागड कॉलेजमधून पदवी पूर्ण केली.
2. प्राची देसाईने अभिनय क्षेत्रात कधी आणि कसे पाऊल ठेवले?
प्राचीने वयाच्या 17 व्या वर्षी अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवले. तिच्या करिअरची सुरुवात 2006 मध्ये झी टीव्हीवरील ‘कसम से’ या लोकप्रिय मालिकेपासून झाली. या मालिकेत तिने राम कपूर सोबत ‘बाणी वालिया’ ही मुख्य भूमिका साकारली, ज्यामुळे ती एका रात्रीत स्टार बनली.
3. प्राची देसाईला टीव्ही इंडस्ट्रीत कोणते पुरस्कार मिळाले?
प्राचीने ‘झलक दिखला जा’ सीझन 2 (2007) मध्ये भाग घेतला, ज्यात ती पहिल्या फेरीत बाहेर झाली पण वाईल्डकार्ड एंट्रीनंतर विजेती ठरली. तिला ‘झलक दिखला जा’ची डान्सिंग स्टार म्हणून सन्मानित करण्यात आले. तसेच, ‘कसम से’मुळे तिला अनेक टीव्ही पुरस्कार मिळाले.