ऐश्वर्या रायच्या 'त्या' 4 सेकंदांमुळे प्रल्हाद कक्कड यांना 5000 जणांचा फोन, प्रत्येकाचा होता एकच प्रश्न, 'ही संजू...'

प्रल्हाद कक्कड यांना भारतीय जाहिरात क्षेत्रातील दिग्गज म्हणून ओळखलं जातं. प्रल्हाद कक्कड यांनी कोका-कोला, पेप्सी, मॅगी आणि नेस्ले यांसारख्या अनेक प्रमुख ब्रँडच्या जाहिराती केल्या आहेत, ज्या अजरामर झाल्या. जाहिरातींच्या माध्यमातून त्यांची गोष्ट सांगण्याची पद्धत ही त्यांची खासियत आहे. अलीकडच्याच एका मुलाखतीत, त्यांनी ऐश्वर्या रायसंदर्भात एक खुलासा केला. 1993 मध्ये दिग्दर्शित केलेल्या पेप्सीच्या व्हायरल जाहिरातीतील ऐश्वर्याची एक झलक पाहून संपूर्ण देशाला वेड लागलं होतं असा खुलासा त्यांनी केला आहे. 1994 मध्ये तिने मिस इंडियाचा खिताब जिंकण्यापूर्वी हे घडलं होतं.
ANI शी संवाद साधताना प्रल्हाद कक्कड यांनी ऐश्वर्या रायला तिचा पहिला ब्रेक मिळण्यासाठी पेप्सीची व्हायरल झालेली जाहिरात कारणीभूत असल्याचं सांगितलं आहे. यावेळी ती स्टार झालेलीही नव्हती.
त्यांनी सांगितलं की, "कास्टिंग करताना फार संघर्ष करावा लागला. आम्हाला कास्टिंग करण्यासाठी तीन महिने लागले. आम्हाला जे कथेचा भाग असतील असेच लोक हवे होते. ऐश्वर्या त्यावेळी अनोळखी होती. आम्हाला अशी मुलगी हवी होती, जी स्टॉपर असेल. कारण ती फक्त चार सेकंदांसाठी दिसणार होती. संपूर्ण देशाने तिला पाहताना थांबायला हवं आणि म्हणावं 'वा किती सुंदर, कोण आहे ही मुलगी? आणि तेच झाल".
ज्यादिवशी ही जाहिरात प्रसिद्ध झाली तेव्हा दुसऱ्या दिवशी सकाळी तब्बल 5000 जणांचा फोन आला. ते विचारत होते ही संजू कोण आहे? कुठून आली आहे? असा खुलासा त्यांनी केला. जाहिरातीतल ऐश्वर्या रायच्या पात्राचं नाव संजू होतं.
पेप्सीच्या जाहिरातींसाठी लोकप्रिय असलेल्या प्रल्हाद कक्कड यांनी आपण ऐश्वर्या रायबद्दल नेमक्या कोणत्या गोष्टीने त्यांना प्रभावित केलं त्याबद्दलही सांगितलं. ते म्हणाले, "मी कोणावरही समाधानी नव्हतो. त्यांच्यात मला अपेक्षित असलेला गुण नव्हता. खास असण्यासाठी ते पुरेसे नव्हते. मी जरा जास्त स्पेशल व्यक्तीच्या शोधात होतो. असा चेहरा जो चार सेकंदात संपूर्ण जगाला थांबवू शकेल. मग, काही मुलींना ती सापडली. ती एका आर्किटेक्चरल कॉलेजमध्ये होती."
ऐश्वर्या किती मंत्रमुग्ध करणारी होती याबद्दल बोलताना, प्रल्हाद कक्कड पुढे म्हणाले, "मग मी तिला पाहिले आणि म्हणालो, 'ही तीट आहे का?' ते म्हणाले, 'तिची मेकअप टेस्ट करूया.' ज्या गोष्टीने मला मंत्रमुग्ध केलं ती म्हणजे म्हणजे तिचे डोळे. जेव्हा मी तिच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा मला संपूर्ण विश्व दिसलं. प्रत्येक मूडसह, तिच्या डोळ्यांचा रंग बदलत होता. तिच्या मूडनुसार रंग राखाडी ते हिरवा ते निळा झाला. आणि त्यामुळे मी मंत्रमुग्ध झालो. म्हणून आम्ही तिची मेकअप टेस्ट केली आणि ग्लॅमरस बनवलं. आम्ही फक्त थक्क झालो होतो".
पेप्सीच्या या जाहिरातीत ऐश्वर्या रायसह आमीर खान आणि महिमा चौधरी होते.