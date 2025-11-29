English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'पारंपरिक दागिने अन् गुलाबी साडी', प्राजक्ताचा घाणा भरण्याच्या कार्यक्रमातील लुकने वेधलं सर्वांचं लक्ष

‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ फेम मराठी प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहे. अशातच तिने तिच्या घाणा-बांगड्या भरण्याच्या कार्यक्रमातील व्हिडीओ शेअर केलाय.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 29, 2025, 03:33 PM IST
Prajakta Gaikwad : ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड आता लवकरच नव्या वैवाहिक जीवनात प्रवेश करणार आहे. प्राजक्ताचा लग्नसोहळा अगदी जवळ आला असून तिच्या घरी सध्या लगीनघाईचे वातावरण आहे. 2 डिसेंबर 2025 रोजी प्राजक्ता गायकवाड तिचा होणारा नवरा शंभुराज खुटवडसोबत सात फेरे घेणार आहे.

ऑगस्टमध्ये साखरपुडा

प्राजक्ता गायकवाड आणि उद्योगपती तसेच पैलवान असलेल्या शंभुराज खुटवड यांचा साखरपुडा 7 ऑगस्ट 2025 रोजी पुण्यात मोठ्या थाटामाटात पार पडला होता. यानंतर त्यांच्या एकत्रित फोटोंनी आणि व्हिडिओंनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला. काही दिवसांपूर्वी प्राजक्ता गायकवाडने तिच्या लग्नपत्रिकेचा व्हिडिओ शेअर करत लग्नाची तारीख आणि वेळ अधिकृतरीत्या उघड केली.

28 नोव्हेंबर रोजी प्राजक्ता गायकवाडच्या घरी घाणा आणि बांगड्या भरण्याचा समारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला. अभिनेत्रीने या विधींचे सुंदर क्षण सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. घरात नातेवाईक, मैत्रिणी आणि पाहुण्यांची गर्दी होती. लेकीच्या लग्नाचा आनंद प्राजक्ता गायकवाडच्या आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर झळकत होता.

राजेशाही लूकमध्ये प्राजक्ता

प्री-वेडिंग सेरेमनीसाठी प्राजक्ताने केशरी काठ असलेली गुलाबी रंगाची आकर्षक साडी परिधान केली होती. तिच्या पारंपरिक दागिन्यांनी आणि मखमली मेकअपने तिच्या सौंदर्यात भर घातली. मात्र विशेष लक्ष वेधून घेतले ते तिच्या डिझायनर ब्लाऊजने. चाहत्यांनी तिच्या या सुंदर लूकवर भरभरून कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.

प्राजक्ता गायकवाडचा होणारा नवरा शंभुराज खुटवड हा एक यशस्वी उद्योगपती आहे. त्याचे कुटुंब राजकारणात सक्रिय असल्याने प्राजक्ता गायकवाड आता एका प्रभावशाली राजकीय कुटुंबाची सून होणार आहे. या भव्य विवाहसोहळ्याचा थाट कसा असेल, याची सोशल मीडियावर मोठी उत्सुकता आहे.

2 डिसेंबरला दुपारी शुभमुहूर्त

प्राजक्ता गायकवाडने शेअर केलेल्या व्हिडिओनुसार, दोघांचे लग्न 2 डिसेंबर 2025 रोजी दुपारी 12:24 वाजता पार पडणार आहे. लग्नपत्रिका पूजनाचा व्हिडिओ शेअर करत तिने ही माहिती दिली होती. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अशातच आता तिने तिच्या घाणा आणि बांगड्या भरण्याचा समारंभातील काही खास क्षण चाहत्यांसाठी इन्स्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. या व्हिडीओवर चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. 

FAQ

1. प्राजक्ता गायकवाडचे लग्न कधी आहे?

प्राजक्ता गायकवाड आणि शंभुराज खुटवड यांचा विवाहसोहळा 2 डिसेंबर 2025 रोजी पार पडणार आहे.

2. लग्नाचा शुभमुहूर्त कोणत्या वेळी आहे?

दोघांचे लग्न दुपारी 12:24 वाजता होणार आहे.

3. शंभुराज खुटवड कोण आहेत?

शंभुराज खुटवड हे उद्योगपती आणि पैलवान आहेत. त्यांचे कुटुंब राजकारणात सक्रिय असल्यामुळे प्राजक्ता आता एका प्रतिष्ठित राजकीय कुटुंबाची सून होणार आहे.

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

