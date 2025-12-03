'महादेव वरातीत अन् हे थाटात नंदीवर...'; प्राजक्ता गायकवाडच्या रिसेप्शनचा व्हिडिओ पाहून नेटकरी भडकले

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Prajakta Gaikwad Shambhuraj Khutwad Wedding Entry: अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड आणि शंभूराज खुटवड यांनी पुण्यात 2 डिसेंबर रोजी लग्नगाठ बांधली. मात्र सध्या त्यांच्या लग्नाचे व्हिडिओ वेगळ्याच कारणामुळं चर्चेत आहेत. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 3, 2025, 11:50 AM IST
Prajakta Gaikwad Shambhuraj Khutwad Wedding Entry: स्वराज्यरक्षक संभाजी या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड अलीकडेच लग्नबंधनात अडकली. प्राजक्ताने शुंभूराज खुटवड याच्यासोबत लग्नगाठ बांधली. सोशल  मीडियावर सध्या तिच्या लग्नाचे फोटो व व्हिडिओ चांगलेच चर्चेत आहेत. तिच्या हळदी समारंभापासून ते रिसेप्शनपर्यंतचे फोटो व्हायरल होताना दिसताहेत. प्राजक्ताने रिसेप्शनला घेतलेली एन्ट्री चर्चेचा विषय ठरतेय. तर, काहींनी या एन्ट्रीमुळं तिला ट्रोल केलं आहे. 

प्राजक्ता गायकवाड आणि शुंभूराज खुटवड यांचे पुण्यात थाटात लग्नसोहळा पार पडला. या दोघांनीही लग्नसोहळ्यात ग्रँड एन्ट्री घेतली. शिव-पार्वती अशी थीम असलेल्या या विवाहसोहळ्यात वधु-वरांनी थेट नंदीवर बसून एन्ट्री घेतली. या एन्ट्रीनंतर नेटकऱ्यांना मात्र एक गोष्ट खटकली असून त्यांनी प्राजक्ताला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. प्राजक्ता आणि शुंभूराज यांनी अवाढव्य नंदीवर बसले आहेत. तर, खाली भगवान महादेव चालत येत आहेत. त्याचबरोबर नंदीच्या पुढे गण नाचत आहेत. 

प्राजक्ताच्या ग्रँड एन्ट्रीतील ती गोष्ट नेटकऱ्यांना चांगलीच खटकली आहे. ज्या नंदीवर प्राजक्ता व शुंभूराज बसलेले आहेत. त्या भव्य नंदीच्या पुढे भगवान शंकर चालत होते. ते पाहून चाहत्यांनी तिला चांगलंच सुनावलं आहे. अनेकांनी भावना दुखावल्याचा आरोप केला आहे. तर, कमेंट करत रिसेप्शन आहे की सर्कस? असंही एका युजरने म्हटलं आहे. 

एका युजरने कमेंट करत म्हटलं की, हे फार चुकीच आहे आपल्याच देवांची मस्करी आहे ही आणि अस स्वतःला श्रेष्ठ ठरवल काय बोलायचं. आणखी एका युजरने म्हटलं आहे की, हिंदू च स्वतःच्या देवांचा असा अपमान करतात. नंदी शिवजीच वाहन आहे, त्याच्या देखाव्याचा वापर स्वतः साठी. प्राजक्ताताई आपल्याकडून ही अपेक्षा नव्हती आपण लग्नासाठी काहीतरी वेगळी थीम करायला पाहिजे होती, अशीही कमेंट एकाने केली आहे. "हल्ली प्रत्येक गोष्टीचा शो-ऑफ करावा लागतो... लग्न हे स्वतःसाठी करतात की समाजासाठी.. हेच समजत नाही", तर एकानं "एक मालिका हिट झाली की कलाकारांना एक वेगळाच कॉन्फिडन्स येतो...", असा टोला लगावला आहे. 

प्रश्न १: अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड कोणासोबत लग्नबंधनात अडकली?

उत्तर: 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिकेतून प्रसिद्ध झालेल्या अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने शंभूराज खुटवड यांच्यासोबत लग्नगाठ बांधली.

प्रश्न २: प्राजक्ता आणि शंभूराज यांच्या लग्न/रिसेप्शनची थीम काय होती?

उत्तर: त्यांच्या विवाहसोहळ्याची थीम 'शिव-पार्वती' अशी होती.

प्रश्न ३: प्राजक्ता आणि शंभूराज यांनी रिसेप्शनला कोणत्या पद्धतीने 'एन्ट्री' घेतली?

उत्तर: वधू-वरांनी भव्य नंदीवर बसून लग्नसोहळ्यात ग्रँड एन्ट्री घेतली.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

