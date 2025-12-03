'महादेव वरातीत अन् हे थाटात नंदीवर...'; प्राजक्ता गायकवाडच्या रिसेप्शनचा व्हिडिओ पाहून नेटकरी भडकले

Prajakta Gaikwad Shambhuraj Khutwad Wedding Entry: स्वराज्यरक्षक संभाजी या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड अलीकडेच लग्नबंधनात अडकली. प्राजक्ताने शुंभूराज खुटवड याच्यासोबत लग्नगाठ बांधली. सोशल मीडियावर सध्या तिच्या लग्नाचे फोटो व व्हिडिओ चांगलेच चर्चेत आहेत. तिच्या हळदी समारंभापासून ते रिसेप्शनपर्यंतचे फोटो व्हायरल होताना दिसताहेत. प्राजक्ताने रिसेप्शनला घेतलेली एन्ट्री चर्चेचा विषय ठरतेय. तर, काहींनी या एन्ट्रीमुळं तिला ट्रोल केलं आहे.
प्राजक्ता गायकवाड आणि शुंभूराज खुटवड यांचे पुण्यात थाटात लग्नसोहळा पार पडला. या दोघांनीही लग्नसोहळ्यात ग्रँड एन्ट्री घेतली. शिव-पार्वती अशी थीम असलेल्या या विवाहसोहळ्यात वधु-वरांनी थेट नंदीवर बसून एन्ट्री घेतली. या एन्ट्रीनंतर नेटकऱ्यांना मात्र एक गोष्ट खटकली असून त्यांनी प्राजक्ताला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. प्राजक्ता आणि शुंभूराज यांनी अवाढव्य नंदीवर बसले आहेत. तर, खाली भगवान महादेव चालत येत आहेत. त्याचबरोबर नंदीच्या पुढे गण नाचत आहेत.
प्राजक्ताच्या ग्रँड एन्ट्रीतील ती गोष्ट नेटकऱ्यांना चांगलीच खटकली आहे. ज्या नंदीवर प्राजक्ता व शुंभूराज बसलेले आहेत. त्या भव्य नंदीच्या पुढे भगवान शंकर चालत होते. ते पाहून चाहत्यांनी तिला चांगलंच सुनावलं आहे. अनेकांनी भावना दुखावल्याचा आरोप केला आहे. तर, कमेंट करत रिसेप्शन आहे की सर्कस? असंही एका युजरने म्हटलं आहे.
एका युजरने कमेंट करत म्हटलं की, हे फार चुकीच आहे आपल्याच देवांची मस्करी आहे ही आणि अस स्वतःला श्रेष्ठ ठरवल काय बोलायचं. आणखी एका युजरने म्हटलं आहे की, हिंदू च स्वतःच्या देवांचा असा अपमान करतात. नंदी शिवजीच वाहन आहे, त्याच्या देखाव्याचा वापर स्वतः साठी. प्राजक्ताताई आपल्याकडून ही अपेक्षा नव्हती आपण लग्नासाठी काहीतरी वेगळी थीम करायला पाहिजे होती, अशीही कमेंट एकाने केली आहे. "हल्ली प्रत्येक गोष्टीचा शो-ऑफ करावा लागतो... लग्न हे स्वतःसाठी करतात की समाजासाठी.. हेच समजत नाही", तर एकानं "एक मालिका हिट झाली की कलाकारांना एक वेगळाच कॉन्फिडन्स येतो...", असा टोला लगावला आहे.
उत्तर: 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिकेतून प्रसिद्ध झालेल्या अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने शंभूराज खुटवड यांच्यासोबत लग्नगाठ बांधली.
उत्तर: त्यांच्या विवाहसोहळ्याची थीम 'शिव-पार्वती' अशी होती.
उत्तर: वधू-वरांनी भव्य नंदीवर बसून लग्नसोहळ्यात ग्रँड एन्ट्री घेतली.