ब्रेकनंतर प्राजक्ताचा नवा लूक; म्हणाली 'The Real Me'

सोशल मीडियावर सतत सक्रिय असणारी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी गेल्या काही दिवसांपासून प्रेक्षकांच्या नजरांपासून दूर होती. 15 दिवसांपूर्वी तिने स्वत:च सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून सांगितले होते की, ती पुढील 15 दिवस “नॉट रिचेबल” राहणार आहे. या घोषणेने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली होती आणि सोशल मीडिया वरील प्रेक्षकांमध्ये तिला कुठे आणि काय करत आहे, याची उत्सुकता वाढली होती.
प्राजक्ता माळीच्या गायब राहण्यामागील कारण आता स्पष्ट झाले आहे. ती श्री श्री रविशंकर यांच्या बंगळुरूमधील आश्रमात होती, जिथे तिला फोन वापरण्याची परवानगी नव्हती आणि बाहेरचं काहीही खाण्याचीही परवानगी नव्हती. आश्रमात तिने आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा हॅप्पीनेस प्रोग्राम पूर्ण केला, जो मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक स्वास्थ्यावर लक्ष केंद्रित करणारा होता. प्राजक्ताने या कोर्सबाबत सांगितले की, तिने 15 दिवसांची तीव्र शारीरिक आणि मानसिक तयारी केली आणि भावनिक स्थिरतेवर काम केले.
या कोर्साच्या अनुभवातून प्राजक्ताला स्वतःच्या मानसिक सामर्थ्याची जाणीव झाली. तिने सांगितले की, या कोर्सची ती आता शिक्षिका झाली असून, लवकरच इतरांना शिकवायला सुरुवात करणार आहे. यासोबतच तिने स्पष्ट केले की ती फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये परत येणार आहे आणि अभिनयासोबत स्वतःच्या वैयक्तिक व शैक्षणिक विकासावरही काम करत राहणार आहे.
सोशल मीडियावर परत येताच प्राजक्ताने चाहत्यांसाठी पिंक ड्रेसमधील ग्लॅमरस फोटो पोस्ट केले. या पोस्टला तिने “Real Me” असे कॅप्शन दिले आहे. चाहत्यांनी या पोस्टला प्रचंड प्रतिसाद दिला; काहींनी तिला “शुक्राची चांदणी”, काहींनी “मराठी क्विन”, तर काहींनी “मराठी बार्बी डॉल” असे संबोधन दिले. पोस्टवर कमेंट्स आणि लाइक्सचा पाऊस पडला आणि तिच्या चाहत्यांना तिच्या परतण्याचा आनंद झाला.
प्राजक्ताच्या 15 दिवसांच्या डिजीटल डिटॉक्सनमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली होती. तिने सोशल मीडियावर पुन्हा परत येऊन आपला खरा अवतार दाखवला आणि चाहत्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण केला. तिच्या पोस्टमुळे प्रेक्षकांना एक प्रेरणादायी संदेश देखील मिळाला की, डिजिटल आणि सोशल मीडिया पासून काही काळ दूर राहून मानसिक आणि भावनिक स्वास्थ्यावर लक्ष केंद्रित करणे किती महत्त्वाचे आहे.
प्राजक्ताच्या या अनुभवाने दाखवले की, मनाची शांतता, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि आत्मविश्वास हेच खरे सौंदर्य आहे. या 15 दिवसांच्या विश्रांतीनंतर तिने आपला ग्लॅमरस आणि आत्मविश्वासी रूप प्रेक्षकांसमोर आणले आहे. सोशल मीडिया वर तिच्या परतण्याने चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण केला असून, तिच्या चाहत्यांनी तिला भरभरून स्वागत केले आहे.
तिच्या परत येण्याने हेही स्पष्ट झाले आहे की प्राजक्ता माळी फक्त एक ग्लॅमर स्टार नाही, तर मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास आणि शारीरिक फिटनेस यावर लक्ष देणारी अभिनेत्री आहे, जी चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. आता प्राजक्ता सोशल मीडियावर पुन्हा सक्रिय झाली आहे आणि चाहत्यांसाठी नवीन फोटो, पोस्ट आणि अपडेट्स शेअर करत राहणार आहे.