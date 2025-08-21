प्राजक्ता माळी साकारणार रंजनाने साकारलेली ती भूमिका? गश्मीर महाजनी म्हणाला, 'मी तर...'

Prajakta Mali In Remake Of Mumbaicha Faujdar? 'अशी ही बनवा बनवी', 'पिंजरा', 'छकुला', 'धडकेबाज', 'माहेरची साडी' यासारखे अनेक चित्रपट आजही मराठी प्रेक्षक अगदी आवर्जून पाहतात. असे अनेक मराठी चित्रपट आहेत ज्यांचं आजही मराठी प्रेक्षकांच्या मनावर गारुड कायम आहे. यापैकीच एक चित्रपट म्हणजे 'मुंबईचा फौजदार'! दिवंगत अभिनेते रवींद्र महाजनी आणि रंजना देशमुख यांच्या प्रमुख भूमिकेने गाजलेल्या या चित्रपटाच्या रिमेकची जोरदार चर्चा आहे. 1984 साली प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाच्या रिमेकमध्ये अभिनेत्री प्राजक्ता माळी रंजनाची भूमिका साकारणार असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात एका अभिनेता गश्मीर महाजनीनेही प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
खरं तर 'मुंबईचा फौजदार'चा रिमेक कधी येणार हा प्रश्न या चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारणाऱ्या रवींद्र महाजनी यांचा पुत्र आणि अभिनेता गश्मीरला वारंवार विचारला जातो. मागील काही काळात दिलेल्या अनेक मुलाखतींमध्ये गश्मीरने 'मुंबईचा फौजदार'चा रिमेक करणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता खरोखरोच हा रिमेक कधी येणार याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. आता तर या चित्रपटातील हिरोईन प्राजक्ता माळी असेल अशीही चर्चा आहे. बरं याबद्दल चाहत्यांनी थेट गश्मीरला प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर गश्मीरने दिलेलं उत्तरही चर्चेत आहे. तो काय म्हणालाय आणि हा प्रश्न काय होता हे पाहूयात...
मुंबईमध्ये मागील काही दिवसांपासून जोरदार पाऊस पडत असतानाच घरात अडकून पडलेल्या अनेकांनी सोशल मीडियावर टाइमपास केलास. आपल्या चाहत्यांशी कनेक्ट राहण्यासाठी या काळाचा सेलिब्रिटींनी उत्तम वापर केला. गश्मीरनेही इन्स्टाग्रामवरुन चाहत्यांबरोबर Q&A म्हणत चर्चा केली. यामध्ये चाहत्यांना इन्स्टग्राम स्टोरीला रिप्लाय करुन मनातील प्रश्न सेलिब्रिटींना विचारतात येतात. याची उत्तर हे सेलिब्रिटी स्टोरीला रिप्लाय करुन स्टेटसच्या माध्यमातून देतात.
अशाच एका प्रश्नामध्ये चाहत्याने 'तू 'मुंबईचा फौजदार' चित्रपटाचा रिमेक बनवशील का? त्यामध्ये प्रमुख भूमिकेत तू आणि अभिनेत्री प्राजक्ता माळी असणार का? तुम्ही दोघे एकत्र ऑनस्क्रीन छान दिसला होता. जोडी खूप छान दिसते,' असं म्हणत प्रश्न विचारलेला. या प्रश्नागाल गश्मीरने उत्तर दिलं. त्यामध्ये त्याने, "मी तर रिमेक बनवणार आहे. पण प्राजक्ता त्या चित्रपटात काम केल की नाही नाही मला ठाऊक नाही," असं सांगितलं.
गश्मीर आणि प्राजक्ता 2024 साली प्रदर्शित झालेल्या 'फुलंवती'मध्ये एकत्र झळकले होते. याच प्रश्नोत्तरांदरम्यान गश्मीरने पुढल्या वर्षीच तो चाहत्यांना नव्या चित्रपटातून भेटीला येईल असं सांगितलं आहे.
'मुंबईचा फौजदार' चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला? त्यात कोणकोण होतं?'
मुंबईचा फौजदार' हा 1984 साली प्रदर्शित झालेला एक लोकप्रिय मराठी रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट आहे. यामध्ये दिवंगत अभिनेते रवींद्र महाजनी आणि रंजना देशमुख यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या, तर प्रिया तेंडुलकर यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका होत्या. हा चित्रपट आजही मराठी प्रेक्षकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.
'मुंबईचा फौजदार'च्या रिमेकची चर्चा का आहे?
मागील काही वर्षांपासून 'मुंबईचा फौजदार'च्या रिमेकची चर्चा सुरू आहे. रवींद्र महाजनी यांचा मुलगा आणि अभिनेता गश्मीर महाजनी याला या रिमेकबाबत वारंवार प्रश्न विचारले जातात. गश्मीरने अनेक मुलाखतींमध्ये हा रिमेक बनवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
'मुंबईचा फौजदार'च्या रिमेकमध्ये कोण काम करणार आहे?
चर्चेनुसार, गश्मीर महाजनी हा रिमेक बनवणार आहे आणि तो स्वतः यात प्रमुख भूमिका साकारू शकतो. तसेच, अभिनेत्री प्राजक्ता माळी ही रंजना देशमुख यांनी मूळ चित्रपटात साकारलेली प्रमुख नायिकेची भूमिका साकारू शकते, अशी चर्चा आहे. मात्र, गश्मीरने प्राजक्ताच्या सहभागाबाबत निश्चित उत्तर दिलेले नाही.