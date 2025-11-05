भक्तीच्या रंगात रंगली प्राजक्ता माळी; 12 ज्योतिर्लिंगांची यात्रा पूर्ण होताच कृष्णभक्तीत तल्लीन

मराठी मनोरंजनसृष्टीतील लोकप्रिय आणि गुणी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा अध्यात्मिक प्रवास सध्या चर्चेत आहे. अभिनयाबरोबरच प्राजक्ता आपल्या आत्मिक शोधात आणि अध्यात्मिकतेकडे झुकणाऱ्या जीवनशैलीमुळे ओळखली जाते. 8 ऑगस्ट 2025 रोजी तिने तिच्या 36व्या वाढदिवशी एक मोठा संकल्प पूर्ण केला देशातील सर्व 12 ज्योतिर्लिंगांची यात्रा पूर्ण करून तिने तिच्या भक्तीचा आणखी एक टप्पा गाठला. या यात्रेचा शेवट तिने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरात दर्शन घेऊन केला. या क्षणाचे काही खास फोटो आणि अनुभव प्राजक्ताने सोशल मीडियावर शेअर केले असून, तिच्या भक्तीभावाचे दर्शन त्या पोस्टमधून घडले. तिच्या चाहत्यांनी या पोस्टवर भरभरून शुभेच्छा आणि अभिमान व्यक्त केला.
प्राजक्ता माळी अनेकदा स्वतःला “शिवभक्त” म्हणवते. तिला ध्यान, मंत्र आणि यात्रांचा प्रचंड ओढ आहे. मात्र अलीकडेच तिच्या नव्या सोशल मीडिया पोस्टमधून ती आता कृष्णभक्तीतही तल्लीन झाल्याचं दिसून आलं. तिने तुळशी विवाहाच्या मुहूर्तावर भगवद्गीतेचे वाचन सुरू केल्याची माहिती चाहत्यांना दिली. तिच्या पोस्टमध्ये प्राजक्ताने लिहिले 'ॐ नमो भगवते वासूदेवाय... श्रीकृष्णार्पणमस्तु!
भागवत एकादशी, तुळशी विवाहाच्या मुहूर्तावर ‘भगवद्गीता’ वाचण्यास प्रारंभ होत आहे. (पूर्वी संक्षिप्त भगवद्गीता वाचली आहे, ही वाचायला जरा वेळच झाला. पण देर आए, दुरुस्त आए!)' या पोस्टसोबतच तिने ‘भगवद्गीता’चा एक फोटो, ‘महाअवतार नरसिंह’ या चित्रपटाचं पोस्टर आणि ‘कुरुक्षेत्र’ ही वेबसीरिज पाहतानाचा एक फोटो शेअर केला. तिच्या या तीनही निवडींमधून ती सध्या कृष्णभक्ती आणि गीतेच्या गूढ तत्त्वज्ञानात मग्न असल्याचं स्पष्ट जाणवतं. तिने पोस्टच्या शेवटी चाहत्यांना उद्देशून विचारलं 'याठिकाणी नमूद केलेले सर्वकाही अनिवार्य आहे. माझ्या इन्स्टाग्राम कुटुंबापैकी किती जणांनी या कलाकृती पाहिल्या आहेत किंवा भगवद्गीता वाचली आहे? मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.' ही पोस्ट पाहून अनेक चाहत्यांनी आपले अनुभव आणि श्रद्धा शेअर केल्या. एका चाहत्याने तिला लिहिलं 'पुरी तुझी वाट बघत आहे... जय जगन्नाथ! तू एकदा म्हणाली होतीस की पुरीला भेट देणं राहिलं आहे.'
त्यावर प्राजक्ताने हसत उत्तर दिलं 'हो... त्यानंतर मी चारधाम यात्राही पूर्ण करणार आहे.' या उत्तरातून प्राजक्ताचा पुढचा अध्यात्मिक टप्पा काय असू शकतो, याची चाहत्यांना झलक मिळाली आहे. अभिनय, नृत्य, कला आणि अध्यात्म यांचं सुंदर मिश्रण तिच्या जीवनात दिसतं. ती स्वतःचा प्रवास केवळ यश आणि लोकप्रियतेपुरता मर्यादित न ठेवता आध्यात्मिक समाधान शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेकांना प्रेरणा देणाऱ्या प्राजक्ताने दाखवून दिलं आहे की भक्ती ही केवळ मंदिरापुरती मर्यादित नसून ती जीवन जगण्याची पद्धत आहे. शिवभक्तीपासून सुरू झालेला तिचा प्रवास आता कृष्णभक्तीत रंगला आहे, आणि तिचा हा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
FAQ
प्राजक्ता माळीने 12 ज्योतिर्लिंगांची यात्रा कधी पूर्ण केली?
8 ऑगस्ट 2025 रोजी, तिच्या 36व्या वाढदिवशी प्राजक्ताने 12 ज्योतिर्लिंगांची यात्रा पूर्ण केली.
तिने भगवद्गीतेचं वाचन कधी सुरू केलं?
तुळशी विवाह आणि भागवत एकादशीच्या मुहूर्तावर प्राजक्ताने भगवद्गीतेचं वाचन सुरू केलं.
प्राजक्ता माळीचा पुढचा आध्यात्मिक संकल्प कोणता आहे?
एका चाहत्याला उत्तर देताना तिने सांगितलं की पुढे ती चारधाम यात्रा पूर्ण करण्याचा संकल्प करणार आहे.