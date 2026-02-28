English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • प्राजक्ता माळी 15 दिवसांसाठी नॉट रिचेबल; इन्स्टा स्टोरी पाहून चाहते पेचात

प्राजक्ता माळी 15 दिवसांसाठी नॉट रिचेबल; इन्स्टा स्टोरी पाहून चाहते पेचात

Prajakta Mali is Not going to be Reachable For Next 15 Days: तिच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर प्राजक्ता माळीने पोस्ट शेअर करत सांगितले की, ती पुढील 15 दिवस संपर्कात राहणार नाही.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 28, 2026, 10:55 AM IST
प्राजक्ता माळी 15 दिवसांसाठी नॉट रिचेबल; इन्स्टा स्टोरी पाहून चाहते पेचात

लाखो तरुणांच्या गळ्यातील ‘ताई’ आणि मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता माळी सध्या चाहत्यांसाठी एक मोठा धक्का ठरत आहे. प्राजक्ता नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रिय राहते आणि तिच्या आयुष्यातील सर्व अपडेट्स चाहत्यांशी थेट शेअर करत असते. चाहत्यांशी सतत संपर्कात राहणारी प्राजक्ता अचानक पुढील 15 दिवस नॉट रिचेबल राहणार आहे, ही बातमी पाहून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि थोडीशी चिंता निर्माण झाली आहे.

अलीकडेच प्राजक्ताने तिच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर स्टोरी पोस्ट केली आहे. त्यात तिने लिहिले आहे, 'Bye Bye Phone for next 15 days', तसेच आश्रमातील फोटोही शेअर केला आहे. चाहत्यांना या पोस्टवरून लगेचच विचार सुचला की, प्राजक्ता नेमकी कुठे निघाली आहे आणि तिला इतका काळ ऑनलाइन उपलब्ध न राहण्याची गरज का आहे.

तिच्या शेअर केलेल्या फोटो आणि व्हिडीओवरून स्पष्ट झाले आहे की, प्राजक्ता सध्या बंगळुरूमधील आर्ट ऑफ लिविंग कोर्समध्ये सहभागी झाली आहे. हा कोर्स जगप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवीशंकर यांनी स्थापन केलेला असून, ध्यान, योग, श्वसनक्रिया आणि मानसिक शांततेसाठी लोक येथे संपूर्ण जगातून येतात. प्राजक्ता या ठिकाणी पुढील 15 दिवस ध्यान, साधना आणि आत्मचिंतनासाठी घालवणार आहे.

प्राजक्ताने तिच्या सोशल मीडिया स्टोरीमध्ये आश्रमातील विशालाक्षी मंडपचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. विशालाक्षी मंडप आश्रमातील प्रमुख ध्यानस्थळांपैकी एक मानले जाते आणि येथे निसर्गरम्य वातावरण, शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा अनुभवायला मिळते. प्राजक्ता या ठिकाणी मानसिक तणाव कमी करण्यासाठी, जीवनात संतुलन मिळवण्यासाठी आणि आत्मविकासासाठी अभ्यास करत आहे.

मराठी मनोरंजन विश्वात प्राजक्ता माळी एक लाडकी आणि लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. ती केवळ उत्तम अभिनेत्रीच नाही, तर निवेदिका, नृत्यांगणा, कवयित्री आणि उद्योजिका म्हणूनही ओळखली जाते. सौंदर्य आणि स्टाइल आयकॉन म्हणून ती विशेष प्रसिद्ध आहे. प्राजक्ता चाहत्यांसाठी नेहमी प्रेरणास्थान राहिली असून, तिच्या सोशल मीडिया पोस्ट्स चाहत्यांचे मन जिंकतात. पुढील 15 दिवस प्राजक्ता सोशल मीडियावर नॉट रिचेबल राहणार असल्याने, चाहत्यांसाठी ही ऑफलाइन राहण्याची बातमी निश्चितच आश्चर्यकारक ठरली आहे. या काळात प्राजक्ता तिच्या मनःशांतीसाठी आणि आध्यात्मिक वाढीसाठी संपूर्णपणे बंगळुरूमध्ये साधना करणार आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Prajakta MaliMarathi Actressprajakta mali newsArt of LivingBangalore retreat

