English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तिने कधीच दुसऱ्यांना त्रास...'; प्रिया मराठेच्या निधनानंतर प्राजक्ता माळी म्हणाली, 'देव अशी चांगली माणसं...'

Priya Marathe Passes Away: प्रिया मराठेचं कर्करोगामुळे निधन रविवारी पहाटे निधन झालं. या बातमीनंतर मराठी सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 31, 2025, 04:00 PM IST
'तिने कधीच दुसऱ्यांना त्रास...'; प्रिया मराठेच्या निधनानंतर प्राजक्ता माळी म्हणाली, 'देव अशी चांगली माणसं...'

Priya Marathe Passes Away : 'पवित्र रिश्ता' फ्रेम आणि मराठी-हिंदी मालिकांमधून घरोघरी पोहोचलेली अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचं वयाच्या 38 व्या वर्षी कर्करोगामुळे निधन झालं. गेल्या काही दिवसांपासून तिच्यावर उपचार सुरु होते, मात्र रविवारी पहाटे तिची प्राणज्योत माळवली. मुंबईतील मीरारोड इथल्या निवासस्थानी तिने अखरेचा श्वास घेतला. प्रिया मराठा ही अभिनेत्री शंतून मोघे यांची पत्नी होती तर अभिनेत्री श्रीकांत मोघे यांची सून होती. प्रिया मराठेच्या अकाली निधनामुळे मराठी सिनेसृष्टीसह त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. (prajakta mali on Priya Marathe Passes Away Entertainment News in marathi)

प्राजक्ता माळी प्रिया मराठेसंबंधी काय बोलली?

प्रिया मराठे हिच्या निधनाच्या बातमीनंतर अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिनेही भावूक झाली आहे. ती म्हणाली की, आम्ही दोघींनी एकापेक्षा एक आणि अनेक कार्यक्रमात एकत्र काम केलं होतं. प्रिया मराठे ही एक गुणी, शांत, नम्र आणि सोज्वळ मुलगी होती. ती आपल्या कामाशी काम ठेवायची. तिने कधीच दुसऱ्यांना त्रास दिला नाही. तिच्या कामावर तिचं नितांत प्रेम होतं. तिला कोणी काही बोललं तरी ती उलट उत्तरही द्यायची नाही. देव अशी चांगली माणसं का नेतो, असा प्रश्न मला पडला आहे. 

सुबोध भावे यांची भावूक पोस्ट!

सुबोध भावे याने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्याने प्रियासोबतचा एक फोटो देखील शेअर केला आहे. सुबोधनं लिहिलं आहे की, '"प्रिया मराठे" एक उत्तम अभिनेत्री, काही मालिका आणि चित्रपटात माझी सहकलाकार. पण माझ्यासाठी त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं नातं तिच्याबरोबर होतं. प्रिया माझी चुलत बहीण. या क्षेत्रात आल्यावर तिने घेतलेली मेहेनत, कामावरची तिची श्रद्धा या गोष्टी खूप कौतुकास्पद होत्या. प्रत्येक भूमिका तिने अतिशय मनापासून आणि समरस होऊन साकारली. काही वर्षांपूर्वी तिला कॅन्सरचं निदान झालं. त्याच्याशी झगडून ती पुन्हा एकदा काम करायला लागली. नाटक, मालिका यामधून पुन्हा आपल्या सहज सुंदर अभिनयाने ती प्रेक्षकांसमोर गेली. पण त्या कॅन्सरने काही तिची पाठ सोडली नाही. "तू भेटशी नव्याने" या आमच्या मालिकेदरम्यान पुन्हा एकदा तिचा त्रास उफाळून आला.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
entertainment newsPrajakta MaliMumbai newsPriya Marathepriya marathe death

इतर बातम्या

35 व्या वर्षी लग्न, वर्षभरातच घटस्फोट, वेगळं होताच नवऱ्याने...

मनोरंजन