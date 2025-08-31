'तिने कधीच दुसऱ्यांना त्रास...'; प्रिया मराठेच्या निधनानंतर प्राजक्ता माळी म्हणाली, 'देव अशी चांगली माणसं...'

Priya Marathe Passes Away : 'पवित्र रिश्ता' फ्रेम आणि मराठी-हिंदी मालिकांमधून घरोघरी पोहोचलेली अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचं वयाच्या 38 व्या वर्षी कर्करोगामुळे निधन झालं. गेल्या काही दिवसांपासून तिच्यावर उपचार सुरु होते, मात्र रविवारी पहाटे तिची प्राणज्योत माळवली. मुंबईतील मीरारोड इथल्या निवासस्थानी तिने अखरेचा श्वास घेतला. प्रिया मराठा ही अभिनेत्री शंतून मोघे यांची पत्नी होती तर अभिनेत्री श्रीकांत मोघे यांची सून होती. प्रिया मराठेच्या अकाली निधनामुळे मराठी सिनेसृष्टीसह त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. (prajakta mali on Priya Marathe Passes Away Entertainment News in marathi)
प्रिया मराठे हिच्या निधनाच्या बातमीनंतर अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिनेही भावूक झाली आहे. ती म्हणाली की, आम्ही दोघींनी एकापेक्षा एक आणि अनेक कार्यक्रमात एकत्र काम केलं होतं. प्रिया मराठे ही एक गुणी, शांत, नम्र आणि सोज्वळ मुलगी होती. ती आपल्या कामाशी काम ठेवायची. तिने कधीच दुसऱ्यांना त्रास दिला नाही. तिच्या कामावर तिचं नितांत प्रेम होतं. तिला कोणी काही बोललं तरी ती उलट उत्तरही द्यायची नाही. देव अशी चांगली माणसं का नेतो, असा प्रश्न मला पडला आहे.
सुबोध भावे याने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्याने प्रियासोबतचा एक फोटो देखील शेअर केला आहे. सुबोधनं लिहिलं आहे की, '"प्रिया मराठे" एक उत्तम अभिनेत्री, काही मालिका आणि चित्रपटात माझी सहकलाकार. पण माझ्यासाठी त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं नातं तिच्याबरोबर होतं. प्रिया माझी चुलत बहीण. या क्षेत्रात आल्यावर तिने घेतलेली मेहेनत, कामावरची तिची श्रद्धा या गोष्टी खूप कौतुकास्पद होत्या. प्रत्येक भूमिका तिने अतिशय मनापासून आणि समरस होऊन साकारली. काही वर्षांपूर्वी तिला कॅन्सरचं निदान झालं. त्याच्याशी झगडून ती पुन्हा एकदा काम करायला लागली. नाटक, मालिका यामधून पुन्हा आपल्या सहज सुंदर अभिनयाने ती प्रेक्षकांसमोर गेली. पण त्या कॅन्सरने काही तिची पाठ सोडली नाही. "तू भेटशी नव्याने" या आमच्या मालिकेदरम्यान पुन्हा एकदा तिचा त्रास उफाळून आला.