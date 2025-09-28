English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्राजक्ता माळीने 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'त सूत्रसंचालन नाकारलं; स्पष्ट कारण म्हणाली 'रिअ‍ॅलिटी शो माझ्या शैलीला नाही...'

Prajakta Mali : मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता माळी नुकतीच चर्चेत आली आहे. कारण, तिने ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या प्रसिद्ध रिअ‍ॅलिटी शोत सूत्रसंचालन करण्यास पहिल्यांदा नकार दिला. तिने याबाबत आपल्या स्पष्ट मताची मांडणी केली आहे 

Intern | Updated: Sep 28, 2025, 02:17 PM IST
मराठी सिनेसृष्टीतील गुणी आणि लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता माळीचा चाहतवर्ग प्रचंड मोठा आहे. ‘जुळून येती रेशीमगाठी’सारखी मालिका आणि ‘खो-खो’, ‘हंपी’, ‘विट- दांडू’, ‘फुलवंती’ अशा चित्रपटांमधील दमदार भूमिका साकारून तिने प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवला आहे. अभिनयाच्या क्षेत्रात प्राजक्ताने स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे, तर तिचं विनोदी रूप प्रेक्षकांमध्ये तितकंच लोकप्रिय आहे. याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे टीव्हीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’, जिथे तिने अनेक वर्षे सूत्रसंचालन करत प्रेक्षकांना हसवलं आहे. या शोमधील तिचं "वाह दादा वाह!" हे वाक्य इतकं प्रसिद्ध झालं आहे की प्रेक्षक ते शोशी जोडूनच पाहतात. मात्र, सुरुवातीला प्राजक्ताने या शोचं सूत्रसंचालन करण्यास नकार दिला होता. नुकत्याच तिने MHJ Unplugged या कार्यक्रमात हजेरी लावून हे अनुभव मनमोकळेपणाने सांगितले. तिने सांगितले की, सुरुवातीला ती कोणत्याही रिअॅलिटी शोचं सूत्रसंचालन करणार नाही असा तिचा निर्णय होता. तिला नवीन अनुभव घेणं आवडतं, पण काही कार्यक्रमांच्या स्वरूपामुळे तिला स्वतःला पूर्णपणे व्यक्त करता येत नव्हतं.

नंतर दुसऱ्या सत्रासाठी तिला प्रसाद ओक यांनी प्रोत्साहित केले. त्यांनी सांगितले, 'तू दुसरं सत्र कर, नाहीतर लोकांना वाटेल की तुला काढलं आहे. तू शो सोडला आहे हे लोकांना कळणार नाही. त्यामुळे दुसरं सत्र कर, तुला हवं तर तिसरं सत्र करु नको.'

प्राजक्ताने या प्रोत्साहनामुळे दुसऱ्या सत्रासाठी होकार दिला आणि त्यानंतर हा निर्णय तिच्यासाठी अत्यंत फलदायी ठरला. लॉकडाऊननंतर फक्त हा शो सुरु होता आणि त्या काळात प्राजक्ताचा या शोबद्दलचा दृष्टिकोन पूर्ण बदलला. ती म्हणाली,
"आता मला हे पुण्यकर्म झालं आहे. फक्त ‘तुझं काम छान आहे’ किंवा ‘तू गोड हसतेस’ अशा प्रतिक्रियांपेक्षा प्रेक्षक म्हणू लागले – ‘आम्ही तुम्हाला हसताना बघून हसतो’, ‘तुमच्या कार्यक्रमामुळे आम्हाला आनंद मिळतो’. त्यामुळे मला जाणवलं की हे पुण्यकर्म आहे आणि आता याला गालबोट लागता कामा नये."

प्राजक्ता माळीच्या या वक्तव्यातून दिसून येतं की, तिला फक्त लोकप्रियता मिळवणे महत्त्वाचे नाही, तर प्रेक्षकांवर सकारात्मक प्रभाव पडणे आणि त्यांना आनंद देणे हे तिच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. तिच्या अनुभवांमुळे प्रेक्षक आणि चाहत्यांना तिच्या व्यक्तिमत्वाची खरी ओळख मिळाली आहे.

तिच्या स्पष्ट आणि मनमोकळ्या वक्तव्यामुळे मराठी मनोरंजनविश्वात ती आदर्श उदाहरण ठरत आहे अभिनय, विनोद आणि प्रेक्षकांशी संवेदनशील संबंध टिकवणे या सर्व बाबींमध्ये. प्राजक्ताने सुरुवातीला घेतलेला नकार आणि नंतरचा निर्णय हे तिच्या व्यावसायिक दृष्टिकोनाचं उत्तम उदाहरण आहे.

FAQ
प्राजक्ता माळीने सुरुवातीला ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’त सूत्रसंचालन का नाकारले?
सुरुवातीला तिने कोणत्याही रिअॅलिटी शोचं सूत्रसंचालन करणार नाही असा निर्णय घेतला होता. तिला नवीन अनुभव आवडत असले तरी काही कार्यक्रमांच्या स्वरूपामुळे स्वतःला पूर्ण व्यक्त करता येत नव्हतं.

प्राजक्ता नंतर शोमध्ये सहभागी होण्यास कशी तयार झाली?
दुसऱ्या सत्रासाठी प्रसाद ओक यांनी तिला प्रोत्साहित केले. त्यांनी सांगितले की, दुसरं सत्र कर, नाहीतर लोकांना वाटेल की तिला काढलं आहे. या प्रोत्साहनामुळे तिने होकार दिला आणि नंतर शो सुरु राहिला.

प्रेक्षकांवर या शोने प्राजक्तावर कसा प्रभाव टाकला?
लॉकडाऊननंतर फक्त हा शो चालू होता. प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रियांमुळे तिला जाणवलं की तिचं काम फक्त मनोरंजन नाही, तर लोकांना आनंद देणं आहे. त्यामुळे तिला या शोमध्ये सहभागी होणं पुण्यकर्मासारखं वाटू लागलं.+--

