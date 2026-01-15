प्राजक्ता माळीने सांगितलं मतदानाचं महत्त्व; ‘आपलं आणि पुढच्या पिढीचं भविष्य…’

मुंबई - सध्या संपूर्ण राज्यात महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापलं असून प्रचाराची जोरदार रणधुमाळी सुरू आहे. उद्या, 15 जानेवारी रोजी राज्यातील विविध महानगरपालिकांसाठी मतदान होणार असून १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाणार आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचा मतदानातील सहभाग वाढावा यासाठी अनेक कलाकार, क्रीडापटू आणि नामवंत व्यक्ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेला मतदान करण्याचं आवाहन करत आहेत. अशातच आता मराठी मनोरंजनसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता माळीनेही मतदानाचं महत्त्व अधोरेखित करत एक खास व्हिडिओ शेअर केला आहे.
प्राजक्ता माळी ही मराठी चित्रपट, मालिका आणि नाट्यसृष्टीतील आघाडीची अभिनेत्री असून तिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. अभिनयासोबतच सामाजिक प्रश्नांवर परखड मत मांडणारी अभिनेत्री म्हणूनही ती ओळखली जाते. सोशल मीडियावर ती नेहमीच सक्रिय असते आणि विविध सामाजिक, सांस्कृतिक घडामोडींवर आपली भूमिका मांडताना दिसते. अशातच महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने तिने जनतेला मतदानासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्राजक्ताने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती म्हणते, 'नमस्कार महाराष्ट्र! आपणा सर्वांना माहीत आहे की उद्या, १५ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्रात महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे आपण पाईक आहोत आणि महाराष्ट्रातील जनता ही नेहमीच सुज्ञ, सुजाण आणि आपली जबाबदारी ओळखणारी म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे फार काही वेगळं सांगायची गरज नाही. तरीदेखील एक कलाकार म्हणून मी तुम्हा सर्वांना कळकळीची विनंती करते की कोणतंही कारण न देता, कोणतीही सबब न सांगता मतदान टाळू नका.'
ती पुढे म्हणते, 'उद्या वेळात वेळ काढून मतदान केंद्रावर जा आणि आपलं मत नोंदवा. प्रत्येक मत अमूल्य आहे. मतदान हा आपला हक्क आहे, अधिकार आहे आणि त्याहूनही जास्त म्हणजे आपलं कर्तव्य आहे. आपलं भविष्य आणि आपल्या पुढच्या पिढीचं भविष्य उज्ज्वल पाहायचं असेल तर मतदान करणं अत्यावश्यक आहे.'
व्हिडिओच्या शेवटच्या भागात प्राजक्ता नागरिकांना मतदानाची वेळही आठवण करून देते. 'सकाळी 7.30ते सायंकाळी 5.30या वेळेत मतदानाची प्रक्रिया सुरू असणार आहे. वेळेची मर्यादा लक्षात ठेवा, उशीर करू नका. वेळेत जाऊन मतदान करा. स्वतः मतदान करा आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांनाही मतदानासाठी प्रवृत्त करा. आपल्या मतदानाचा हक्क बजावा,' असं आवाहन तिने केलं आहे.
हा व्हिडिओ शेअर करताना प्राजक्ता माळीने ‘लोकशाही मजबूत करा, मतदान करा’ असं ठळक कॅप्शनही दिलं आहे. तिच्या या व्हिडिओला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून अनेक चाहत्यांनी तिच्या या भूमिकेचं कौतुक केलं आहे. कलाकारांनी पुढाकार घेऊन नागरिकांना मतदानासाठी जागरूक करणं लोकशाहीसाठी सकारात्मक असल्याचं मतही अनेकांनी व्यक्त केलं आहे.