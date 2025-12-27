English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्राजक्ता माळीच्या 'न्यू इयर रिझोल्यूशन'वर चर्चा, तिचा संकल्प ऐकून होईल कौतुक

 Prajakta Mali's New Year Resolution 2026 :  प्राजक्ता माळीचा नवीन वर्षाचा संकल्प ऐकून तुम्हीही होणार आश्चर्यचकित!  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 27, 2025, 07:03 PM IST
महाराष्ट्रातील एका सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रींच्या रूपात ओळखली जाणारी प्राजक्ता माळी, आपल्या अभिनयाने आणि निखळ सौंदर्याने प्रेक्षकांचे मन जिंकून आहे. तिच्या अभिनयासोबतच तिच्या साधेपणामुळेही प्राजक्ता अत्यंत लोकप्रिय आहे. ती एक अशी अभिनेत्री आहे जिने केवळ पडद्यावरच नाही, तर प्रत्यक्ष जीवनातही अनेकांना प्रेरित केले आहे. तिच्या इन्स्टाग्रामवर असलेल्या 2.3 मिलियनाहून अधिक फॉलोअर्स हे तिच्या लोकप्रियतेचे एक प्रगल्भ उदाहरण आहेत.

2026 हे नवीन वर्ष अवघ्या काही दिवसांवर असताना, प्राजक्ताने एक अतिशय प्रेरणादायक संकल्प आपल्यापैकी प्रत्येकाला शेअर केला आहे. नुकताच तिने इन्स्टाग्रामवर आपल्या चाहत्यांसोबत एक 'आस्क मी सेशन' (माझ्याशी संवाद साधा) आयोजित केली होती. या सेशनमध्ये तिच्या फॅन्सने अनेक प्रश्न विचारले, पण त्यात एक प्रश्न तिच्या नवीन वर्षाच्या संकल्पाबद्दल होता.

त्यावर प्राजक्ताने दिलेले उत्तर सर्वांनाच आवडले. ती म्हणाली, 'यंदा माझा नवीन वर्षाचा संकल्प असा आहे की, मी कोणालाही माझा अपमान करू देणार नाही. इतरांपेक्षा स्वतःशी दयाळूपणे वागणं आणि स्वतःचा आदर ठेवणं हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे.' प्राजक्ताच्या या संकल्पात आत्मसन्मान आणि प्रेमाचा संदेश स्पष्टपणे दिला आहे.

तिच्या या विचारांनी ती आपल्या चाहत्यांना एक सकारात्मक दृष्टिकोन आणि जीवनाच्या मूल्यांचा आदर्श दाखवते. या संकल्पाच्या माध्यमातून प्राजक्ताने स्वतःला आणि तिच्या जीवनात प्रेम आणि आदर यांना सर्वोच्च स्थान दिलं आहे. तिच्या फॅन्सने या संकल्पावर अतिशय चांगली प्रतिक्रिया दिली असून, अनेकांनी तिचे कौतुक केले आहे.

2025 मध्ये आलेले यश आणि 'फुलवंती' चे महत्व

2025  हे वर्ष प्राजक्तासाठी विशेष ठरले. 2024 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या तिच्या 'फुलवंती' चित्रपटाने प्राजक्ताच्या करिअरला नवा आयाम दिला. या चित्रपटाच्या यशामुळे तिला बरेच पुरस्कार मिळाले, ज्यामुळे तिच्या लोकप्रियतेत आणखी वाढ झाली. 'फुलवंती' चित्रपटाच्या यशानंतर प्राजक्ताला नवा विश्वास आणि आत्मविश्वास मिळाला, जो तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्ससाठी महत्त्वपूर्ण ठरला. तिच्या अभिनयाचे आणि कलेचे कौतुक करण्यात येत आहे.

प्राजक्ताचा सोशल मीडिया प्रभाव

प्राजक्ता माळीचा सोशल मीडियावर एक मोठा प्रभाव आहे. तिचे 2.3 मिलियन फॉलोअर्स ही एक मोठी संख्या आहे, आणि ती आपल्या फॅन्ससोबत कायम संवाद साधते. तिच्या इन्स्टाग्रामवर फोटो, व्हिडीओ आणि लाईव्ह सत्रांद्वारे ती आपल्या चाहत्यांना अपडेट करत असते. तिने काही दिवसांपूर्वी इन्स्टाग्रामवर एक 'आस्क मी सेशन' घेतली होती, ज्यामध्ये तिने चाहत्यांच्या प्रश्नांना उत्तर दिलं आणि आपले विचार शेअर केले.

प्राजक्ताचे व्यक्तिमत्व आणि भविष्यातील योजनांचे स्वप्न

प्राजक्ता माळीचं व्यक्तिमत्व खूप साधं, स्पष्ट आणि प्रेरणादायक आहे. तिने आपल्या करिअरमध्ये यशाच्या उच्च शिखरावर पोहचले असताना देखील, ती आपल्या मूळ कुटुंबाशी आणि जीवनाशी जोडलेली राहिली आहे. तिचा संकल्प असतो की, ती कोणालाही छोटं करू देणार नाही आणि प्रत्येक व्यक्तीस आदर देईल. प्राजक्ताचा हा संकल्प आणि तिचं दृढ मनोबल पाहून तिच्या चाहत्यांनी तिचं कौतुक केलं आहे आणि त्यापासून प्रेरणा घेतली आहे. आगामी काळात, प्राजक्ता आणखी मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये सहभागी होईल आणि आपल्या करिअरला नवा वळण देईल, अशी अपेक्षा आहे.

प्राजक्ता माळीचा नवीन वर्षाचा संकल्प आणि तिचं व्यक्तिमत्व हे तिच्या चाहत्यांसाठी प्रेरणा आहेत. ती केवळ एक अभिनेत्री नाही, तर तिच्या विचारांद्वारे आणि कार्यशक्तीद्वारे समाजाला एक सकारात्मक संदेश देणारी व्यक्ती आहे. तिच्या यशस्वी करिअरमध्ये आणि तिच्या सकारात्मक जीवनदृषटिकोनात बऱ्याच गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत.

