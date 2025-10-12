प्राजक्ता माळीची भावूक पोस्ट; त्या खास व्यक्तीचे मानले आभार, म्हणाली 'देवाचे आभार की तू माझ्या आयुष्यात'

मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता माळी तिच्या अभिनयाने आणि सोशल मीडियावर सक्रियतेमुळे नेहमीच चर्चेत असते. कधी तिच्या लूकमुळे तर कधी तिच्या खासगी आयुष्यामुळे ती चाहत्यांच्या आणि प्रेक्षकांच्या लक्षात राहते. नुकतीच प्राजक्ताने तिच्या कारकिर्दीतील महत्वाचा आणि यशस्वी चित्रपट ‘फुलवंती’ संदर्भात एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे, जी चाहत्यांमध्ये खूप चर्चेत आली आहे. ‘फुलवंती’ चित्रपटाची प्रदर्शने 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी झाली होती. आता या चित्रपटाला एक वर्ष पूर्ण झाले असून या निमित्ताने प्राजक्ताने सोशल मीडियावर पोस्ट करत या चित्रपटातील व्यक्तिरेखेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. प्राजक्ताने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले 'यंदाचे जवळपास सर्व पुरस्कार जीनं मिळवून दिले, त्या ‘फुलवंती’च्या प्रदर्शनाला आज 1 वर्ष पूर्ण झालं… देवाचे आभार की तू माझ्या आयुष्यात आली… ज्यांनी चित्रपट पाहिला नाही, त्यांनी तो नक्की पहा. प्राईम व्हिडीओ आणि ZEE5 वर चित्रपट उपलब्ध आहे. सौंदर्य आणि कलेची अनभिषिक्त सम्राज्ञी फुलवंती तर दुसरीकडे विद्याविभूषित प्रकांडपंडित शास्त्रीबुवा... यांच्यामधील संघर्षाला 1 वर्ष पूर्ण झालं. वर्षपूर्ती ‘फुलवंती’ चित्रपटाची.'
प्राजक्ताची ही पोस्ट चाहत्यांमध्ये प्रचंड पसंत केली गेली आहे. अनेकांनी तिच्या कामाचे कौतुक केले आहे. ‘फुलवंती’ चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. चित्रपटाच्या कथानकात सृजनशीलता, भावनांचा सखोलपणा आणि कलाकारांचा उत्कृष्ट अभिनय यामुळे प्रेक्षक भावूक झाले. चित्रपटातील गाणीही प्रेक्षकांना आवडली. विशेषतः ‘मदनमंजिरी’ लावणी गाणे प्रचंड हिट ठरले. या गाण्यावर अनेकांनी हुक स्टेप करून सोशल मीडियावर रील्स बनवल्या, ज्यामुळे चित्रपटाची लोकप्रियता अधिक वाढली.
या चित्रपटात प्राजक्ताने फक्त मुख्य भूमिका निभावली नाही, तर निर्मितीतही पदार्पण केले. दिग्दर्शनाची जबाबदारी स्नेहल तरडे यांनी पार पाडली. चित्रपटातील स्टारकास्टमध्ये गश्मीर महाजनी, क्षितिश दाते, सुखदा खांडकेकर, दीप्ती लेले यांसह इतर कलाकारांचा समावेश होता. या कलाकारांनी आपल्या भूमिकेत प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले.
प्राजक्ताच्या ‘फुलवंती’ भूमिकेने तिला केवळ अभिनयाच्या क्षेत्रात नव्हे, तर प्रेक्षकांच्या हृदयातही एक स्थायी स्थान दिले. तिच्या पोस्टवरून असे दिसते की, प्राजक्ताला या भूमिकेबद्दल खूप आत्मीयता आणि प्रेम आहे. या भूमिकेमुळे तिला अभिनेत्री म्हणूनच नव्हे तर व्यक्ती म्हणूनही भरभरून कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी मिळाली.
प्राजक्ताची ही पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे. चाहत्यांनी तिच्या पोस्टवर कमेंट करून तिच्या भूमिकेचे कौतुक केले आणि तिच्या यशाचे अभिनंदन केले. ‘फुलवंती’ चित्रपटाने मराठी सिनेमा क्षेत्रात एक वेगळाच ठसा उमटवला आहे, ज्यामुळे या पोस्टने चाहत्यांमध्ये आठवणी उजळल्या आहेत. ‘फुलवंती’ चित्रपटाची कथा सौंदर्य, कला आणि ज्ञान या तीन तत्वांभोवती फिरते. सौंदर्य आणि कलेची अनभिषिक्त सम्राज्ञी फुलवंती आणि विद्याविभूषित प्रकांडपंडित शास्त्रीबुवा यांच्यातील संघर्ष हे चित्रपटाचं मुख्य आकर्षण आहे. या कथेतून प्राजक्ताने तिच्या अभिनयाची विविध छटा प्रेक्षकांसमोर आणल्या. प्राजक्ताच्या या भावनिक पोस्टमुळे चाहत्यांना तिच्या कामाची आठवण झाली आणि ‘फुलवंती’ चित्रपटाची यशोगाथा पुन्हा एकदा उजळून दिसली. अभिनेत्रीच्या अभिनयासोबतच तिचा सृजनशील दृष्टिकोन आणि निर्मिती क्षेत्रातील सहभाग प्रेक्षकांना प्रेरणा देतो.
FAQ
‘फुलवंती’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला होता?
‘फुलवंती’ हा चित्रपट 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि त्याचे गाणीही प्रचंड लोकप्रिय ठरले.
प्राजक्ता माळीने ‘फुलवंती’ चित्रपटासाठी कोणत्या माध्यमातून पोस्ट शेअर केली?
प्राजक्ता माळीने तिच्या सोशल मीडियावर (Instagram, Facebook) एक भावनिक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये तिने ‘फुलवंती’ भूमिकेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि चाहत्यांना चित्रपट पाहण्याचा सल्ला दिला.
'फुलवंती’ चित्रपटातील कोणते गाणे विशेष हिट झाले?
चित्रपटातील ‘मदनमंजिरी’ हे लावणी गाणे प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरले. या गाण्यावर अनेकांनी सोशल मीडियावर रील्स तयार करून चित्रपटाची लोकप्रियता आणखी वाढवली.