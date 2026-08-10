Prajakta Mali: प्राजक्ता माळीचं हटके बर्थ डे सेलिब्रेशन, केली 'लावणी' पण भाताची, Video Viral

MARATHI ACTRESS PRAJAKTA MALI VIRAL FARMING VIDEO: अभिनेत्री पप्राजक्ता माळीने यंदाचा वाढदिवस एकदम वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला. वाढदिवसाच्या दिवशी काही फोटो आणि व्हिडिओ तीने शेअर केले आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. या व्हिडीओमध्ये प्राजक्ताने 'लावणी' केली आहे, तुम्ही म्हणाल लावणी नृत्य सादर केले की काय नाही तर तीने 'लावणी' केली पण भाताच्या पिकाची लावणी केली आणि श्रमदानाच्या माध्यमातून वाढदिवस साजरा केला आहे. तिच्या या हटके वाढदिवस सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेचा विषय बनला आहे.
प्राजक्ताने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यात लिहिलं की, 'शेतकरी प्रमाणपत्र आहेच, तेच वाढदिवसादिवशी जगले. भात शेतीत (इंद्रायणी) तासभर राबत श्रमदान केलं.' तसंच यावेळी तिने आयुष्यातील सर्वांत खास क्षण अनुभवल्याचंही सांगितलं. Best birthday moments: Mud Bath, Forest Bath, Serenity, Nature did the celebrating for us असं मूळ पोस्टमध्ये तिने म्हटलं आहे.
म्हणजेच चिखलात काम करणं, निसर्गच्या सान्निध्यात वेळ घालवणं आणि मन:शांतीचा अनुभवण घेणं हे तिच्यासाठी बर्थडेचं खास सेलिब्रेशन असल्याचं तिने या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि उत्साह स्पष्टपणे झळकतोय. तसंच शेतीतील इतर सहकाऱ्यांसोबत ती लावणीत गुंग झालेली दिसत आहे.
तिने हा व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर चाहत्यांनी तिचा सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांना तिचा हा निरागसपणा खूप आवडला आहे. फुलवंती चित्रपटात तिच्या 'लावणी' नृत्याला अनेकांनी दाद दिली, पण त्या पेक्षा या भात 'लावणी'चे लोकांना अधिक कौतुक केले आहे. सध्या सोशल मीडियावर तिचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. प्रत्येकाच्या टाइमलाइनवर हा व्हिडिओ झळकत आहे.
दरम्यान प्राजक्ता माळीबद्दल बोलायचं झालं तर ती अभिनेत्रीसह उत्तम डान्सर सुद्धा आहे. ती व्यवसायात सुद्धा अग्रेसर आहे. तिचा स्वत:चा दागिन्याचा व्यवसाय देखील आहे. तसंच तिचं कर्जत येथे स्वत:चं फार्महाऊस सुद्धा आहे. ती सुट्टी घालविण्यासाठी या फार्म हाऊसवर नेहमी दिसते. तसेच तेथील फोटोही पोस्ट करत असते.