English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'आणि खऱ्या अर्थाने तुम्हाला...' प्राजक्ता गायकवाडच्या साखरपु्ड्याला खास व्यक्ती उपस्थिती, कोण आहे?

अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडच्या साखरपुड्याला संयोगिताराजे छत्रपती यांची खास उपस्थिती. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 15, 2025, 10:05 PM IST
'आणि खऱ्या अर्थाने तुम्हाला...' प्राजक्ता गायकवाडच्या साखरपु्ड्याला खास व्यक्ती उपस्थिती, कोण आहे?
Prajaktaa Gaikwad Engaged with Shambhuraj sanyogeetaraje Sambhajiraje Chhatrapati

अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिचा नुकताच साखरपुडा झाला आहे.सगळीकडे प्राजक्ताच्या साखरपुड्याची आणि तिच्या जोडीदाराची चर्चा आहे. प्राजक्ताने ७ ऑगस्ट रोजी शंभुराज असंच आहे. या साखरपुड्याच्या सोहळ्याला एका खास व्यक्तीची उपस्थिती होती. ज्या व्यक्तीच्या येण्याने मन भरुन गेलं असं प्राजक्ताने म्हटलं आहे. 

ती व्यक्ती कोण? 

प्राजक्ताला तिच्या खास प्रसंगी शुभाशिर्वाद देण्यासाठी संभाजीराजे छत्रपती यांच्या पत्नी संयोगिताराजे छत्रपती यांची विशेष उपस्थिती होती. या बद्दल प्राजक्ताने आपल्या पोस्टमध्ये भरभरुन लिहीलं आहे. 

काय म्हणाली प्राजक्ता?

युवराज्ञी संयोगिताराजे संभाजीराजे छत्रपती यांचे आशीर्वाद मिळाले. युवराज्ञी माँसाहेब यांना बोलले होते … माझ्या आयुष्याची नवीन सुरुवात होत आहे. या नवीन वाटचालीतील पहिल्या शुभकार्या प्रसंगी आपले आशीर्वाद लाभावेत ही खूप मनोमन इच्छा आहे. मी आपल्या वाटेकडे डोळे लावून बसेन, तरी आपण नक्की नक्की यावं.

आणि काय अहो भाग्य आमचं ! सकाळी कोल्हापूरचा कार्यक्रम #cancel करून युवराज्ञी माँसाहेब खास माझ्या विनंतीसाठी आल्या. आणि एकच वाक्य म्हणाल्या की….” तुम्ही युवराज्ञी ची भूमिका साकारली तर या युवराज्ञीनां येण भाग पडल आणि खऱ्या अर्थान तुम्हाला शंभूराजे लाभले, सुखाने संसार करा. “

मन भरून गेल आणि त्यांच्या येण्यानं आभाळ ठेगणं वाटलं कारण तेवढा आनंदच झाला होता. खूप खूप मनापासून धन्यवाद

प्राजक्ताची पोस्ट

प्राजक्ताचा नवरा कोण?

अभिनेत्री प्राजक्ताच्या नवऱ्याच नाव देखील शंभुराज खुटवड आहे. शंभुराज पैलवान असून उद्योजक आहे. तसेच हे कुटूंब राजकारणातही सक्रीय असल्याच म्हटलं जातं. 

About the Author
Tags:
prajakta gaikwad engagementPrajakta Gaikwad weddingPrajakta Gaikwad fiancé ShambhurajMarathi celebrity engagementPrajakta Gaikwad social media photos

इतर बातम्या

अटक, दंड, कॅब जप्त.... कुटुंबाला त्रास देणाऱ्या ड्रायव्हरवर...

भारत