'विवाहसोहळ्यात प्राजक्ता गायकवाडची नंदीवरुन एन्ट्री अजिबात चुकीची नाही', कारण...

अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडच्या लग्नातील एन्ट्रीवरुन टीका होत आहे. प्राजक्ता आणि शंभुराज लग्नाच्या रिसेप्शनला नंदीवर बसून आले. या व्हिडीओवरुन त्यांना ट्रोल करण्यात आले. या व्हिडीओवर वास्तुतज्ञ आनंद पिपंळकर यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 6, 2025, 12:02 PM IST
मराठी मनोरंजन क्षेत्रात चर्चेत असलेली अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड नुकतीच लग्नबंधनात अडकली. ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ मधील येसूबाईंच्या भूमिकेने घराघरात पोहोचलेल्या प्राजक्ताच्या चाहत्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे प्राजक्ताच्या लग्नाबाबत सगळ्यांनाच कुतूहल होतं. प्राजक्ता व्यावसायिक असलेल्या शंभुराज खुटवड यांच्याशी लग्नबंधनात अडकली. हा सोहळा पुण्यातच पार प़डला. अतिशय रॉयल अशा या सोहळ्यातील एक व्हिडीओ मात्र टीकेचा पात्र ठरला. तो व्हिडीओ म्हणजे 

या लग्नाला प्राजक्ता आणि शंभुराज यांनी नंदीवरुन एन्ट्री केली. या व्हिडीओ वरुन त्यांना ट्रोल करण्यात आलं. या ट्रोलिंगवर वास्तुशास्त्र आनंद पिंपळकर यांनी सडेतोड उत्तर दिलं आहे. आनंद पिंपळकर यांनी एका व्हिडीओत म्हटलं आहे की, अभिनेत्री प्राजक्ता आणि शंभुराज यांच्या लग्नात नंदीवरुन एन्ट्री करण्यात आली. यावेळी महादेव आणि गण यामध्ये देवगण, राक्षस गण यांचा देखील समावेश होता. लग्न म्हणजे लक्ष्मी नारायणाचा एक सोहळा म्हणून पाहिला जातो. 

शास्त्रशुद्ध, पुराण शुद्ध आणि संस्कृतीमध्ये शिव आणि गण लक्ष्मी नारायणाच्या लग्नाला उपस्थित होते. हा लग्नसोहळा त्याचच प्रतिक म्हणून पाहिलं जातं. 
परंपरेला समजून हा सोहळा पार पडला होता. ही गोष्ट माहित असेल तर याचा आनंद मिळेल. त्यामुळे सोशल मीडियावर ट्रोल करत असताना हे ज्ञान, शास्त्र समजून घ्या, असं आनंद पिपंळकर यांनी या व्हिडीओत सांगितलं. 

आनंद पिंपळकरांनी व्हिडीओत काय सांगितलं?

कशामुळे प्राजक्ता ट्रोल झाली?

रिसेप्शनला प्राजक्ता आणि शंभुराज यांनी चक्क एका भव्य-दिव्य नंदीवर स्वार होऊन एन्ट्री घेतली. मराठमोळ्या परंपरेला साजेशी ही राजेशाही एन्ट्री पाहून उपस्थित पाहुणे तर थक्कच झाले, पण सोशल मीडियावरील चाहतेही चकीत झाले. नंदी येताच आसमंतात रंगीबेरंगी फटाक्यांची आतिषबाजी झाली आणि संपूर्ण वातावरण एखाद्या ऐतिहासिक चित्रपटासारखं स्वप्निल झालं. हा व्हिडीओ काही तासांतच लाखो व्ह्यूज मिळवून व्हायरल झाला.

'या' व्हिडीओमुळे झाले ट्रोल 

टीका काय केली

सोशल मीडियावर प्राजक्ताच्या रिसेप्शनचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये प्राजक्ता आणि शंभुराज यांनी नंदीवरुन एन्ट्री केली. अभिनेत्री सुष्मा यांनी ‘हे फार चुकीच आहे आपल्याच देवांची मस्करी आहे ही आणि असं स्वतःला श्रेष्ठ ठरवलं काय बोलायचं‘ अशी कमेंट केली आहे. दुसऱ्या एका यूझरने हा काय प्रकार आहे? असा प्रश्न विचारला आहे. अनेकांनी प्राजक्ताला ट्रोल केले आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरत आहे.

