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सेजलविरुद्ध डॉक्टरच मैदानात... मृतांच्या लिंगाबद्दल केलेल्या विधानावरुन म्हणाले, 'आम्ही भारत सरकारच्या...' सेजलचं करिअर धोक्यात?

Pranit More Controversy AIMSA vs Sejal Pawar: सेजल पवारविरुद्ध आता वैद्यकीय क्षेत्राने दखल घेतील असून या प्रकरणामध्ये आपली भूमिका एआयएमएएसएने स्पष्ट केली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 12, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:01 PM IST
सेजलविरुद्ध डॉक्टरच मैदानात... मृतांच्या लिंगाबद्दल केलेल्या विधानावरुन म्हणाले, 'आम्ही भारत सरकारच्या...' सेजलचं करिअर धोक्यात?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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सेजलविरुद्ध डॉक्टरच मैदानात... मृतांच्या लिंगाबद्दल केलेल्या विधानावरुन मोठी मागणी
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