सेजलविरुद्ध डॉक्टरच मैदानात... मृतांच्या लिंगाबद्दल केलेल्या विधानावरुन म्हणाले, 'आम्ही भारत सरकारच्या...' सेजलचं करिअर धोक्यात?

Pranit More Controversy AIMSA vs Sejal Pawar: स्टॅण्डअप कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या स्टॅण्डअप शोमधील डॉक्टर सेजल पवार प्रकरणाची आता थेट वैद्यकीय क्षेत्राने दखल घेतली आहे. मनोरंजनाच्या उद्देशाने मृतदेह आणि देहदात्यांचे असंवेदनशील आणि अनादरपूर्ण चित्रण करण्याचा अखिल भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थी संघटनेनं (एआयएमएसए) तीव्र निषेध केला आहे. देहदाते हे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया आहेत आणि ते सर्वोच्च सन्मान व आदरास पात्र आहेत, असं अखिल भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थी संघटनेनं म्हटलं आहे. प्रणित मोरेच्या शोमध्ये डॉक्टर सेजल पवारने केलेल्या विधानावरुन निषेध नोंदवला आहे. प्रणित मोरे आणि इतरांकडून मनोरंजन किंवा विनोदाच्या उद्देशाने मृतदेह आणि देहदात्यांचे केले जाणारे असंवेदनशील, बेजबाबदार आणि अत्यंत अनादरपूर्ण चित्रण यांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो असं एआयएमएसएने म्हटलं आहे.
प्रणित मोरेच्या स्टॅण्डअप शोमध्ये, सेजलने मस्करीमध्ये ती आणि तिचे सहकारी कशाप्रकारे पार्थिवाच्या गुप्तांगावरुन आणि गुप्तांगाच्या आकारावरुन विनोद करायचे हे सांगितले. गुरुग्राममधील हिमांशु जांगराने कशाप्रकारे 370 रुपयाच्या बिर्याणीसाठी आपण महिलेसोबत अंगलट केली हे सांगितल्यानंतर टीकेची झोड उठली आणि प्रणितच्या कार्यक्रमातील वादग्रस्त व्हिडीओंमध्ये काही आठवड्यांपूर्वीचा सेजलचा व्हिडीओ पुन्हा नव्याने समोर आल्याने सेजलवर टीकेची झोड उठली. आता सेजलविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांमध्ये तिने ज्या डॉक्टरीचं शिक्षण घेतलं आहे त्या डॉक्टरांची विद्यार्थी संघटनाच उभी राहिली आहे.
प्रत्येक मृतदेह एका थोर व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करतो, ज्याने वैद्यकीय शिक्षण आणि वैज्ञानिक ज्ञानाच्या प्रगतीसाठी निस्वार्थपणे देहदान करण्याचा निर्णय घेतला. या दात्यांमुळेच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या अनेक पिढ्या मानवी शरीररचना शिकू शकल्या आहेत आणि असंख्य जीव वाचवण्यासाठी समर्पित डॉक्टर बनू शकल्या आहेत. अशा योगदानास सर्वोच्च सन्मान, कृतज्ञता आणि आदर मिळायला हवा अशी अपेक्षा एआयएमएसए व्यक्त केली आहे.
वैद्यकीय समुदायाचे सदस्य म्हणून, आम्ही नैतिकता, व्यावसायिकता आणि मृत व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति आदर या मूलभूत तत्त्वांनी बांधील आहोत. मानवी अवशेषांची थट्टा करणारे, त्यांना क्षुल्लक ठरवणारे किंवा त्यांचा अनादर करणारे कोणतेही कृत्य पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे आणि ते वैद्यकीय शिक्षणाची पवित्रता व ज्या मूल्यांवर हा व्यवसाय उभा आहे, त्यांना थेट धक्का पोहोचवते, असं एआयएमएसएने म्हटलंय.
या अस्वीकार्य कृत्यासाठी जबाबदार असलेल्यांकडून तात्काळ सार्वजनिक माफी आणि कठोर कारवाईची एआयएमएसए (एआयएमएसए) मागणी करते. आम्ही भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयालाही विनंती करतो की, त्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून हे सुनिश्चित करावे की, देहदाते, वैद्यकीय नैतिकता आणि मानवी प्रतिष्ठेचा अनादर करणारी अशी असंवेदनशील सामग्री भविष्यात कोणत्याही व्यासपीठावर प्रसारित, प्रचारित किंवा प्रसारित केली जाणार नाही, असंही एआयएमएसएने आपल्या निवेदनात नमूद केलं आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य कारवाई न केल्यास, एआयएमएसए कायदेशीर कारवाई करण्यास आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्यास भाग पडेल. दात्याचा आदर करा. वैद्यकीय नैतिकतेचा आदर करा. मानवतेचा आदर करा, असं आवाहन ऑल इंडिया मेडिकल स्टुडंट्स असोसिएशनने केलं आहे. आता एआयएमएसएच्या कारवाई नंतर काय पावलं उचलली जातात? सेजलची डॉक्टरकीची मान्यता आणि परवानाही रद्द करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळेच आता पुढे या प्रकरणात काय कारवाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.