'जे काही घडलं...' 370 बिर्याणी प्रकरणानंतर प्रणित मोरे भावूक! पहिल्यांदा व्यक्त झाला प्रेक्षकांसमोर, Video Viral

स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे रिअॅलिटी शोमधून बाहेर आल्यानंतर तो मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला होता. दोन महिन्यापूर्वी झालेल्या त्याच्या शोमधील एक क्लिप काही क्षणातच व्हायरल झाली होती आणि त्यानंतर त्याला आणि त्याच्या शोमध्ये आलेल्या प्रेक्षकांना सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका आणि शिवीगाळ करण्यात आला होता. एवढेच नाही तर त्याच्यावर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता. प्रणितच्या शोमध्ये आलेल्या एका प्रेक्षकाने महिलांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती, ज्यामुळे संताप आणि गदारोळ माजला होता. आता या वादानंतर दोन महिन्यानंतर स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरेने पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
370 बिर्याणी प्रकरणाचा वाद झाल्यानंतर प्रणित मोरेने नेटकऱ्यांची माफी मागितली होती. पण त्यानंतर त्याने या प्रकरणासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मागील काही वर्षांमध्ये स्टँड-अप कॉमेडियचे अनेक वाद झाले आहेत यावेळी नेटकऱ्यांच्या अनेक तीव्र प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. 370 बिर्याणी प्रकरणाच्या वादावर त्याने झालेल्या नुकत्याच शोमध्ये त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्याने पहिल्यांदा या वादावर बोलताना प्रणित मोरे म्हणाला की, जेव्हा मी स्टेजवर आलो त्यावेळी मला वाटले की मला प्रेक्षक स्वीकारतील की नाही? एवढं सगळ झाल्यानंतर तुम्ही मला पाठिंबा दिला हे पाहून मी भारावून गेलो होते.
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प्रणित मोरे याने सांगितले की, स्टँड-अप कॅामेडी ही पैसे किंवा प्रसिद्धी मिळावी यासाठी सुरु केली नाही, त्याने नोकरी सोडून स्टँड-अप करण्याचा त्याने निर्णय घेतला होता त्याचे कारण म्हणजेच की त्याला हे करुन आनंद मिळत होता. तो असेही म्हणाला की, इतरांना आनंद देणे हे त्याचे ध्येय होते, ही भावना जेव्हा तो व्यक्त करत होता त्यावेळी तो भावूक होताना दिसला. पुढे त्यांनी प्रेक्षकांचे आभार मानले आणि म्हणाला की, मला आणखी एक संधी दिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. मी खूप शो केले आहेत, पण हा शो आणि तुम्ही सर्वजण माझ्या कायम लक्षात राहाल.
This Clip Is from his Georgia Show (14th June)#PranitMore pic.twitter.com/NtTHGUhkB0— Supreme (@DarshanShi67146) July 30, 2026
प्रणित मोरेने या व्हायरल व्हिडिओमध्ये त्याच्या आईने दिलेल्या सल्ल्याबद्दल देखील सांगितले आहे. 370 बिर्याणी प्रकरणाचा वाद झाल्यानंतर प्रणित मोरेने सांगितले की त्याला खुपच कठिण काळाला सामोरे जावे लागले होते. या काळामध्ये त्याला त्याच्या आईने सल्ला दिला आणि तो सल्ला त्याच्यासाठी उपयुक्त ठरला. त्याला त्याच्या आईने सांगितले की, "माझ्याकडून चूक झाली आहे आणि मी माफी मागावी, याचा परिणाम माझ्या वागण्यात दिसून येईल. माझी आई म्हणाली की, प्रत्येकाकडून चुका होतात."