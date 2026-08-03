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'जे काही घडलं...' 370 बिर्याणी प्रकरणानंतर प्रणित मोरे भावूक! पहिल्यांदा व्यक्त झाला प्रेक्षकांसमोर, Video Viral

प्रणितच्या शोमध्ये आलेल्या एका प्रेक्षकाने महिलांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती, ज्यामुळे संताप आणि गदारोळ माजला होता. आता या वादानंतर दोन महिन्यानंतर स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरेने पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 03, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:11 PM IST
'जे काही घडलं...' 370 बिर्याणी प्रकरणानंतर प्रणित मोरे भावूक! पहिल्यांदा व्यक्त झाला प्रेक्षकांसमोर, Video Viral
Image Credit: 370 बिर्याणी प्रकरण वादावर काय म्हणाला प्रणित मोरे? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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