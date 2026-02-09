‘पवित्र रिश्ता’मुळे प्रार्थना बेहेरेच्या लग्नात अडथळा ; मुलगा निवडला होता तरीही का झाला नाही लग्न ?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Prarthana Behere: लग्न ठरलं, पण मालिकेच्या करारामुळे प्रार्थनाला बदल घ्यावा लागला!  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 9, 2026, 09:05 AM IST
मराठी चित्रपटसृष्टीतील ‘बबली गर्ल’ म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे आज प्रेक्षकांच्या मनावर घर करून बसली आहे. ‘मितवा’, ‘माझी तुझी रेशीमगाठ’ आणि अनेक लोकप्रिय मालिकांमधील तिचा अभिनय आणि सौंदर्य प्रेक्षकांना नेहमीच भुरळ घालतो. मात्र यशाच्या शिखरावर पोहोचलेल्या प्रार्थनाच्या आयुष्यात एक असा प्रसंग आला की तिला करिअर आणि संसार यापैकी एकाची निवड करावी लागली.

प्रार्थनाने नुकतीच एका मुलाखतीत खुलासा केला की, एका हिंदी मालिकेच्या करारामुळे तिला तिचं ठरलेलं लग्न रद्द करावं लागलं. अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वी प्रार्थना पत्रकार म्हणून कार्यरत होती. बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या मुलाखती घेताना अनेकजण तिला विचारायचे, “तू अभिनयात का नशीब आजमवत नाहीस?” आणि योगायोगाने तिने अभिनयात पाऊल टाकले.

तिला पहिली मोठी संधी मिळाली ती म्हणजे एकता कपूरची ‘पवित्र रिश्ता’ मालिका. मात्र ही संधी मिळवणे सोपे नव्हते. कारण त्याच काळात तिच्या कुटुंबाने तिला लग्न जमवून ठेवले होते. ‘आरपार’ला दिलेल्या मुलाखतीत प्रार्थनाने सांगितले, 'आई-बाबांना वाटत होतं की आता शिक्षण झालं, नोकरी आहे, तर लग्नाचं बघावं. त्यांनी माझ्यासाठी लंडनमध्ये स्थळ शोधलं होतं. ते अरेंज मॅरेज होतं आणि मी त्या मुलाला पाहिलंही नव्हतं. मी लग्नासाठी होकार दिला होता. पण त्याच वेळी मला ‘पवित्र रिश्ता’ची ऑफर मिळाली. मालिकेच्या करारात अशी अट होती की पुढील तीन वर्षे मी लग्न करू शकत नाही किंवा गरोदर राहू शकत नाही.'

या पेचात प्रार्थनाला मोठा निर्णय घ्यावा लागला. तिने आईला स्पष्ट सांगितले, 'आई, आता मी तीन वर्ष लग्न करू शकत नाही, तू त्या मुलाला ‘नाही’ म्हणून सांग.' सुरुवातीला आई गोंधळली, पण नंतर प्रार्थनाने विचारलं, 'तुला काय हवंय? मी करिअर करावं की लग्न करून सेटल व्हावं?' त्या क्षणी तिचे वडील तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आणि तिला करिअरची दिशा स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले.

प्रार्थना म्हणते की जर तिला ही संधी मिळाली नसती, तर ती लंडनमध्ये एखाद्या गृहिणीचं आयुष्य जगत असती. तिने सांगितले की, 'मी स्टॅटिस्टिक्समध्ये पदवी घेतली आहे आणि भरतनाट्यममध्ये पारंगत आहे. जरी मी लंडनला गेले असते, तरी स्वतःचा खर्च भागवण्यासाठी काहीतरी काम केले असते. पण नशिबात अभिनय आणि ग्लॅमरचं जग लिहिलेलं होतं. आज मला माझ्या निर्णयाचा आनंद आहे.'

प्रार्थनाचे हे वक्तव्य फक्त तिच्या वैयक्तिक संघर्षाचे दर्शन घडवत नाही, तर त्यातून हेही दिसते की कठीण निर्णय कधी कधी भविष्यातील मोठ्या संधीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. तिच्या संघर्षातून तिने शिकलेली धड वाचकांसाठी प्रेरणादायक आहे जीवनात कधी कधी आपल्याला करिअर, कौटुंबिक जीवन किंवा सामाजिक दबाव यापैकी एकाची निवड करावी लागते, आणि योग्य निर्णय घेणेच भविष्यातील यशाची गुरुकिल्ली ठरते.

आज प्रार्थना बेहेरे मराठी आणि हिंदी मालिकांमध्ये आपले स्थान निर्माण करून, प्रेक्षकांच्या मनावर घर करून बसलेली आहे, आणि तिने स्वतःच्या कष्टांनी दाखवून दिले की सपने आणि निर्णय यांचा योग्य संगमच खरा यशाचा मार्ग आहे.

