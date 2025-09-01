'मला इथे येऊन बरं वाटतंय…' प्रियाचे 'ते' शब्द आठवत प्रार्थना बेहेरेच्या भावना अनावर; प्रत्येक शब्द डोळे पाणावणारा

Prarthana Behere on Priya Marathe death : कर्करोगाशी झुंजणाऱ्या अभिनेत्री प्रिया मराठेनं जगाचा निरोप घेतला आणि संपूर्ण कलाविश्व हळहळलं. अनेकांचा तर या बातमीवर विश्वासच बसला नाही. प्रियाचं प्रत्येक कलाकाराशी असणारं मैत्रीचं नातं शब्दांत मांडण्यापलिकलं. म्हणूनच की काय, तिच्या जाण्याचं वृत्त समोर आलं आणि अनेकांच्याच पायाखालची जमीन सरकली. काय करावं, किती बोलावं हेच अनेकांना कळेना. प्रियाच्या एक्झिटनंतर तिच्यासोबतच्या आठवणींनी कलाकारमित्रांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले आणि या अभिनेत्रीनं कमवलेली माणसं तिच्यावर किती प्रेम करत होती हेच दिसून आलं.
वयाच्या अवघ्या 38 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेणाऱ्या प्रियाची अशीच जवळची मैत्रीण म्हणजे अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे. प्रार्थना आणि प्रियाचं नातं हे फक्त कलाविश्वापुरताच सीमित नसून, एकमेकींच्या जीवनातही त्यांनी या मैत्रीच्या नात्याला तितकंच महत्त्वाचं स्थान दिलं होतं. मात्र आज आपली जिवाभावाची मैत्रीण गमावल्यानंतर प्रार्थनानं जणू आपल्याच आयुष्याचा एक भाग तिच्यासोबत कायमचा निघून गेला अशी डोळे पाणावणारी भावना व्यक्त केली.
प्रार्थनानं प्रियासाठी इन्स्टाग्रामवर तिचे काही फोटो शेअर करत लिहिलं...
''ए वेडे
प्रिया , पियू , परी , प्री ,
ती माझ्यासाठी फक्त एक सहकलाकार नव्हती, ती माझ्या अतिशय जिव्हाळ्याच्याची मैत्रीण होती. माझी वेडे ...
आम्ही एकत्र घर शेअर केलं होतं. कितीतरी वेळा आम्ही तासन्तास बोलत बसायचो…
मॅगी, भुर्जी, कॉफी… हे सगळं आमचं छोटंसं जग होतं.
खूप साऱ्या गप्पा, काहीसं वेडं हसणं, रात्री उशिरा पर्यंत जागणं – त्या क्षणांना काही तोड नाही.
ती माझी इंडस्ट्रीतील पहिली मैत्रीण होती – आणि खरी सख्खी मैत्रीण.
तिच्यामुळेच हे नवीन जग मला आपलंसं वाटलं. तिच्यासोबतच मी स्वतःला शोधलं, हसावं, रडावं आणि मोकळं व्हावं असं वाटलं.
अभिनयाच्या सुरुवातीच्या दिवसांत जेव्हा सर्व काही नवीन, अनोळखी आणि वाटायचं, तेव्हा तिचं हसतं मुख, तिचं प्रेमळ बळ माझ्यासोबत होतं. तिच्यासोबत मी पहिला सीन केला, पहिल्यांदा camera शेअर केला ,
ती इतकी हसमुख , प्रामाणिक, भावनाशील आणि जिव्हाळ्याने भरलेली व्यक्ती होती की तिच्यासोबत क्षणभरही घालवला, तरी तो कायमचा लक्षात राहिला.
कॅन्सरशी लढा देत असताना, एक वेळ अशी आली होती की तिची तब्येत थोडीशी सुधारली. तेव्हा ती माझ्या अलिबागच्या घरी आली होती.
मी, ती आणि शाल्मली — आम्ही तिघींनी एकत्र इतका सुंदर वेळ घालवला की तो क्षण कायमचा मनात कोरला गेला आहे.
ती खूप आनंदी होती…
तेव्हा तिने मला एका शांत स्वरात म्हटलं,
“तुझं घर, तुझं वातावरण, तुझे हे कुत्रे… हे सगळं मला बरे करतंय. मला इथे येऊन बरं वाटतंय… जणू काही हे ठिकाणच मला heal करतंय.”
कॅन्सरने तिचं शरीर झिजवलं, पण तिचं मन, तिचा आत्मा, तिचं खंबीरपणं – ते कोणतंही आजार हरवू शकला नाही. शेवटच्या क्षणापर्यंत तिने जगायला आणि हसवायला शिकवलं.
ती गेली, पण तिच्या आठवणी, तिचं हास्य, तिचं अभिनयातलं तेज — सगळं अजूनही माझ्यासोबत आहे.
माझ्या आयुष्याचा एक भाग तिच्यासोबतच गेला, आणि तो भाग मी जपून ठेवणार आहे — कायमचा.''
प्रियासाठी प्रार्थनानं लिहिलेला प्रत्येक शब्द वाचताना चाहत्यांचेही डोळे पाणावले आणि तिच्या या पोस्टवर अनेकांनीच कमेंट करत अभिनेत्रीला धीर देण्याचा प्रयत्न केला.