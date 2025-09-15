नेहमीचेच कांदेपोहे खावून कंटाळलात? प्रसाद ओकने सांगितली 'लावलेल्या पोह्यां'ची रेसिपी, भन्नाट Recipe एकदा पाहाच

Prasad And Manjiri Oak Recipe Video: प्रसाद ओक आणि मंजिरी ओक हे मराठी सिनेसृष्टीतील चर्चेतील जोडपं आहे. त्यांचे फोटो व व्हिडिओ अनेकदा सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अलीकडेच त्यांनी एक युट्यूब चॅनेलदेखील सुरू केलं आहे. या युट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून ते अनेकदा व्हिडिओ पोस्ट करत असतात. अलीकडेच प्रसाद आणि मंजिरी ओक यांनी रेसिपीचा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. या पदार्थाचे नाव आहे लावलेले पोहे. तुम्हाला देखील या रेसिपीचे नाव वाचून आश्चर्च वाटलं ना? पण हे खरं आहे मंजिरी ओक यांनी ही ओकांची रेसिपी असल्याचे सांगितले आहे.
महाराष्ट्रीयन घरात पोहे हा पदार्थ ठरलेलाच असतो. सकाळच्या नाश्ताला हमखास पोहे केले जातात. कांदापोहे, दडपे पोहे, कोळाचे पोहे या पदार्थांची नाव तर तुम्ही ऐकली असतीलच. पण या पारंपारिक पदार्थाला एक हटके टच मंजिरी ओक यांनी दिला आहे. लावलेले पोहे अशी एक आगळी वेगळी रेसिपी त्यांनी सांगितली आहे. पाहुयात हा पदार्थ कसा बनवतात?
पातळ पोहे, तेल, तिखट, मीठ, गोडा मसाला, मेतकूट, चवीपुरती साखर, लिंबू, टॉमेटो, कांदे आणि कोथिंबीर
पातळ पोह्यात थोडेसे कच्चे तेल घाला. त्यानंतर चवी पुरते मीठ आणि तुम्हाला जसे तिखट हवे असेल तितते तिखट घाला. आता यात थोडासा गोडा मसाला. त्यानंतर चवीला साखर घाला. हे सगळं जिन्नस घातल्यानंतर मेतकूट दोन ते तीन चमचे घाला.
सर्व मसाल्यांचे जिन्नस एकजीव करुन घेतल्यानंतर त्यात आता बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो घाला आणि पुन्हा एकदा सगळे जिन्नस एकजीव करुन घ्या. तुम्ही चमच्याने किंवा हातानेदेखील हे पोहे कालवू शकता. आता या पोह्यांवर थोडासा लिंबू पिळून घ्या आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्या.
आता लावलेले पोहे सर्व्ह करताना तुम्ही त्यावर शेंगदाणेदेखील टाकू शकता. अगदी 10 ते 15 मिनिटांत ही रेसिपी झटपट होते. तुम्ही सकाळी घाईच्या वेळेतही ही रेसिपी तुम्ही करु शकता.
दरम्यान, प्रसाद आणि मंजिरी ओक यांचं एक युट्यूब चॅनेल आहे. यावर मंजिरी अनेकदा रेसिपीचे व्हिडिओ टाकत असतात. तसंच, त्यांच्या फिरण्याचे आणि टुरचे व्हिडिओदेखील त्यांनी या युट्युब चॅनेलवर अपलोड केले आहेत.