नात्यांचा गोडवा-तिखटपणा दाखवणारा ‘वडापाव’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

प्रेक्षकांना हसवायला घेऊन येतोय मराठी इंडस्ट्रीमध्ये एक खास चित्रपट. दिग्दर्शक आणि अभिनेते प्रसाद ओक यांचा 'वडापाव' चित्रपट.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 25, 2025, 06:17 PM IST
Vadapav Movie:  महाराष्ट्राच्या आवडत्या खाद्यपदार्थांपैकी एक असलेला वडापाव जितका चविष्ट, तिखट-गोड आणि जिभेवर पाणी आणणारा असतो तसाच गोडवा आणि तिखटपणा माणसांच्या नात्यांमध्ये असला की ती नाती खरी रंगतदार होतात. हाच अनुभव देणारा कौटुंबिक चित्रपट ‘वडापाव’ प्रेक्षकांच्या भेटीला लवकरच येत आहे. 

नुकताच या चित्रपटाचा टीझर सोशल मीडियावर प्रदर्शित झाला असून त्यावरून हा एकाच वेळी हास्य, भावना आणि कौटुंबिक मूल्यांचा संगम असलेला चित्रपट असल्याचं स्पष्ट होतं.

पहिल्यांदाच दिग्दर्शनासोबतच अभिनयातही झळकणार

विशेष म्हणजे हा चित्रपट अभिनेता-दिग्दर्शक प्रसाद ओक यांच्या अभिनय कारकिर्दीतील शंभरावा चित्रपट आहे. त्यामुळे या चित्रपटाला त्यांच्यासाठी अधिकच वेगळं आणि संस्मरणीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे. तो यात पहिल्यांदाच दिग्दर्शनासोबतच अभिनयातही झळकणार आहे.

या चित्रपटात प्रसाद ओकसोबत अभिनय बेर्डे, गौरी नलावडे, रसिका वेंगुर्लेकर, शाल्व किंजवडेकर, रितिका श्रोत्री, समीर शिरवाडकर, सिद्धार्थ साळवी, अश्विनी देवळे-किन्हीकर आणि सविता प्रभुणे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

चित्रपटाबद्दल बोलताना प्रसाद ओक म्हणाला की, ‘वडापाव’ ही अशी गोष्ट आहे जी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना भावेल. कौटुंबिक नात्यांतील गोडवा-तिखटपणा, त्यातून येणारे भावनिक आणि विनोदी प्रसंग हे सगळं प्रेक्षकांना अगदी घरच्यासारखं वाटेल हा आमचा प्रयत्न आहे'. 

निर्मात्यांचे विचार

निर्माते अमेय खोपकर म्हणाले, 'मराठी प्रेक्षकांना कौटुंबिक चित्रपट नेहमीच आवडतात. ‘वडापाव’ नात्यांची खरी चव दाखवणार आहे. टीझर पाहूनच प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलं, हे आमचं पहिलं यश आहे. तर  निनाद बत्तीन यांनी सांगितलं, 'जसा वडापाव घरातील तिन्ही पिढ्या एकत्र बसून खातात तसाच हा चित्रपट तिन्ही पिढ्यांची गोष्ट सांगतो. तो संपूर्ण कुटुंबाला हसवेल, रडवेल आणि विचार करायला लावेल.

अमित बस्नेत म्हणाले की, 'मराठी संस्कृती, खाद्यपदार्थ, कला आणि साहित्य मला नेहमीच आकर्षित करत आले आहेत. ‘लंडन मिसळ’ नंतर मी ‘वडापाव’ची निर्मिती करत आहे. मराठी खाद्यपदार्थ भावनांशी जोडलेले असतात आणि वडापाव त्यापैकीच एक आहे. जीवनात थोडासा तिखटपणा नसेल तर नातं फिकं होतं. हाच समतोल दाखवणारी ही कथा प्रेक्षकांना घरच्यासारखी वाटेल'.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

