नात्यांचा गोडवा-तिखटपणा दाखवणारा ‘वडापाव’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Vadapav Movie: महाराष्ट्राच्या आवडत्या खाद्यपदार्थांपैकी एक असलेला वडापाव जितका चविष्ट, तिखट-गोड आणि जिभेवर पाणी आणणारा असतो तसाच गोडवा आणि तिखटपणा माणसांच्या नात्यांमध्ये असला की ती नाती खरी रंगतदार होतात. हाच अनुभव देणारा कौटुंबिक चित्रपट ‘वडापाव’ प्रेक्षकांच्या भेटीला लवकरच येत आहे.
नुकताच या चित्रपटाचा टीझर सोशल मीडियावर प्रदर्शित झाला असून त्यावरून हा एकाच वेळी हास्य, भावना आणि कौटुंबिक मूल्यांचा संगम असलेला चित्रपट असल्याचं स्पष्ट होतं.
विशेष म्हणजे हा चित्रपट अभिनेता-दिग्दर्शक प्रसाद ओक यांच्या अभिनय कारकिर्दीतील शंभरावा चित्रपट आहे. त्यामुळे या चित्रपटाला त्यांच्यासाठी अधिकच वेगळं आणि संस्मरणीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे. तो यात पहिल्यांदाच दिग्दर्शनासोबतच अभिनयातही झळकणार आहे.
या चित्रपटात प्रसाद ओकसोबत अभिनय बेर्डे, गौरी नलावडे, रसिका वेंगुर्लेकर, शाल्व किंजवडेकर, रितिका श्रोत्री, समीर शिरवाडकर, सिद्धार्थ साळवी, अश्विनी देवळे-किन्हीकर आणि सविता प्रभुणे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
चित्रपटाबद्दल बोलताना प्रसाद ओक म्हणाला की, ‘वडापाव’ ही अशी गोष्ट आहे जी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना भावेल. कौटुंबिक नात्यांतील गोडवा-तिखटपणा, त्यातून येणारे भावनिक आणि विनोदी प्रसंग हे सगळं प्रेक्षकांना अगदी घरच्यासारखं वाटेल हा आमचा प्रयत्न आहे'.
निर्माते अमेय खोपकर म्हणाले, 'मराठी प्रेक्षकांना कौटुंबिक चित्रपट नेहमीच आवडतात. ‘वडापाव’ नात्यांची खरी चव दाखवणार आहे. टीझर पाहूनच प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलं, हे आमचं पहिलं यश आहे. तर निनाद बत्तीन यांनी सांगितलं, 'जसा वडापाव घरातील तिन्ही पिढ्या एकत्र बसून खातात तसाच हा चित्रपट तिन्ही पिढ्यांची गोष्ट सांगतो. तो संपूर्ण कुटुंबाला हसवेल, रडवेल आणि विचार करायला लावेल.
अमित बस्नेत म्हणाले की, 'मराठी संस्कृती, खाद्यपदार्थ, कला आणि साहित्य मला नेहमीच आकर्षित करत आले आहेत. ‘लंडन मिसळ’ नंतर मी ‘वडापाव’ची निर्मिती करत आहे. मराठी खाद्यपदार्थ भावनांशी जोडलेले असतात आणि वडापाव त्यापैकीच एक आहे. जीवनात थोडासा तिखटपणा नसेल तर नातं फिकं होतं. हाच समतोल दाखवणारी ही कथा प्रेक्षकांना घरच्यासारखी वाटेल'.