Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • प्रसाद ओकचा मोठा खुलासा: 31 डिसेंबरला पार्टी! थेट पत्ता दिला, पहा व्हिडिओ !

प्रसाद ओकचा मोठा खुलासा: '31 डिसेंबरला पार्टी!' थेट पत्ता दिला, पहा व्हिडिओ !

Prasad Oak new year Party : 'प्रसाद ओक पार्टी कधी देणार?' असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होता, आणि आता त्यांनी याबाबत खुलासा केला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 30, 2025, 01:54 PM IST
मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता प्रसाद ओक सध्या ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ शोमध्ये परीक्षकाच्या खुर्चीत पाहायला मिळतो. सिनेसृष्टीत त्यांनी केलेल्या अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले असून, त्यांच्या विनोदबुद्धीमुळे ते चाहत्यांमध्ये नेहमीच लोकप्रिय आहेत. तथापि, ‘हास्यजत्रा’मध्ये त्यांनी आजपर्यंत कधीही पार्टी दिलेली नाही, आणि या गोष्टीमुळे त्यांच्यावर अनेक विनोदी टिप्पणी आणि मजेशीर चर्चा रंगत असतात. चाहत्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते की प्रसाद कधी त्यांच्या समोर हजेरी लावणार.

पण आता प्रसाद ओकने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांसाठी मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी एक मजेशीर व्हिडिओ शेअर केला असून, त्यात ते म्हणतात, '31 डिसेंबरला मी पार्टी देणार आहे. पत्ता पुढीलप्रमाणे...'. व्हिडिओमध्ये पुढे एक न्यूज अँकर दिसतो, पण त्याचं काय बोलणं आहे ते ऐकू येत नाही, ज्यामुळे व्हिडिओ आणखी मजेशीर बनतो. शेवटी प्रसाद हसताना इमोजी शेअर करत 'नक्की या, वाट बघतोय' असं सांगतो, ज्यामुळे व्हिडिओला हलके-फुलके आणि आकर्षक रूप मिळालं आहे.

हा मजेशीर व्हिडिओ लगेचच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. चाहत्यांनी प्रसादच्या विनोदबुद्धीचं कौतुक केलं आणि लाईक्स, कमेंट्सच्या माध्यमातून त्यांचा उत्साह व्यक्त केला. व्हिडिओवर चाहत्यांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या, ज्या वाचून हसू आणखी वाढते. काही कमेंट्समध्ये असे लिहिले होते की, “साहेब आलो असतो पण एकादशी आहे”, '31डिसेंबर आहे की १ एप्रिल?', 'मला कळलं आहे… खारघरला आहे', तसेच 'उपवासाची खिचडी आणि फराळी मेनू असेल' आणि 'सर, तुमचं घर माहित आहे मला, मी येतो तिकडे, तिथून पुढे सोबत जाऊ आपण'.

प्रसाद ओकच्या या व्हिडिओमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे, आणि 31 डिसेंबरला होणाऱ्या पार्टीबाबत चर्चेचा जोर सुरु झाला आहे. फक्त मुंबई किंवा महाराष्ट्रापुरतीच नाही, तर देशभरातील चाहत्यांमध्येही उत्सुकता पसरली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यामुळे या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्या चाहत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

प्रसाद ओकच्या या व्हिडिओने दाखवून दिलं की, केवळ अभिनय आणि मनोरंजनातच नव्हे, तर त्यांच्या हलक्या-फुलक्या, मजेशीर शैलीमुळे ते चाहत्यांमध्ये नेहमीच लोकप्रिय राहतात. चाहत्यांचा उत्साह आणि अपेक्षा पाहता, असा अंदाज आहे की 31 डिसेंबरची पार्टी जोरदार आणि धमाकेदार रंगणार आहे. या पार्टीत कोणकोण उपस्थित राहणार याची उत्सुकता सर्वत्र जाणवते, आणि सोशल मीडियावरून या कार्यक्रमाचे वातावरण आधीच आनंददायक दिसत आहे.

प्रसाद ओकची ही विनोदी घोषणा आणि सोशल मीडियावरची उपस्थिती त्यांच्या चाहत्यांमध्ये अधिक जवळीक निर्माण करत आहे. आगामी काळात त्यांच्या या पार्टीबाबतची चर्चा आणि उत्सुकता निश्चितच वाढत राहणार आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Prasad Oakswapnil joshiShivani Survejilabi movieentertainment news

