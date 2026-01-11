'पाताललोक' सिनेमातील अभिनेत्याचा दुर्दैवी मृत्यू, घरात सापडला मृतदेह

"इंडियन आयडल 3" चा विजेता प्रशांत तमांगचे निधन झाले आहे. ज्यामुळे नवीन वर्षाच्या दिवशी मनोरंजन क्षेत्रात खळबळ उडाली. ते अलिकडेच "पाताळ लोक" या वेब सिरीजच्या दुसऱ्या सीझनमध्येही दिसले होते. प्रशांत तमांग रविवारी, ११ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीतील त्यांच्या घरी मृतावस्थेत आढळले. ते ४३ वर्षांचे होते. मृत्यूचे कारण अज्ञात आहे, परंतु प्रशांत तमांग यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याचे वृत्त आहे. तथापि, अधिकृत पुष्टी अद्याप बाकी आहे. चित्रपट निर्माते राजेश घटानी आणि प्रशांत तमांग यांचे मित्र अमित पॉल यांनी गायक आणि अभिनेत्याच्या मृत्यूची पुष्टी केली.
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, ४३ वर्षीय गायक आणि अभिनेता प्रशांत तमांग रविवारी नवी दिल्लीतील त्यांच्या घरी मृतावस्थेत आढळले. प्रशांत यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समजलेले नाही. तथापि, काही अहवालांमध्ये हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता आहे. तथापि, अधिकृत पुष्टी मिळेपर्यंत भाष्य करणे अकाली ठरेल.
11 जानेवारी रोजी प्रशांत तमांग यांना नवी दिल्लीतील द्वारका येथील रुग्णालयात नेण्यात आले होते, जिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले होते, असे वृत्त आहे. प्रशांत तमांग हे कोलकाता पोलिस दलाचे माजी अधिकारी होते आणि त्यांनी अनेक नेपाळी चित्रपटांमध्येही काम केले होते. अलीकडेच ते जयदीप अहलावत अभिनीत वेब सिरीज "पाताल लोक सीझन 2" मध्ये दिसले होते, जिथे त्यांनी खलनायकाची भूमिका केली होती आणि त्यांना चांगलेच प्रतिसाद मिळाला होता.
प्रशांत तमांग अरुणाचल प्रदेशात लाईव्ह परफॉर्मन्स केल्यानंतर अलीकडेच दिल्लीला परतले होते. त्यांनी 30 डिसेंबर रोजी दुबईमध्येही परफॉर्मन्स केला. वृत्तानुसार, त्यांना कोणतीही आरोग्य समस्या नव्हती आणि त्यांना कोणतीही गंभीर आरोग्य लक्षणे दिसली नाहीत. परंतु हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे अचानक निधन झाले. आता, प्रशांत तमांग यांचे पार्थिव अंत्यसंस्कारासाठी त्यांच्या मूळ गावी दार्जिलिंगला नेले जावे की दिल्लीत अंत्यसंस्कार करावे याबद्दल चर्चा सुरू आहे.