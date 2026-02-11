'त्याच्या सगळ्या रक्तात...' रिलस्टार प्रथमेशच्या निधनाचं खरं कारण अखेर आलं समोर; हतबल आईने शेअर केला व्हिडीओ, 'कृपा करुन...'

Prathamesh Kadam Death Reason : रील स्टार प्रथमेश कदमचं 26 जानेवारी रोजी निधन झालं. त्याच्या अकाली निधनामुळे कुटुंबासोबतच त्याच्या चाहत्यांना देखील मोठा धक्का बसला. प्रथमेश अगदी हॉस्पिटलमध्ये असतानाही रिल्स बनवत होता. असं असताना अचानक त्याच्या निधनाची बातमी समोर येते. यामुळे चाहत्यांना खूप प्रश्न पडले. अनेकांनी प्रथमेशच्या आईला आणि बहिणीला मेसेजही केले. काहींनी अफवा पसरवल्या की, प्रथमेशने आत्महत्या केली. या सगळ्या चर्चांमुळे हतबल झालेल्या प्रथमेशच्या आईने व्हिडीओ शेअर करुन सगळ्या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. या व्हिडीओत प्रथमेशची आई अतिशय भावुक झालेली दिसत आहे. प्रथमेशच्या मृत्यूचं कारण त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे.
प्रथमेशची आई प्रज्ञा कदम यांनी व्हिडिओ शेअर करत सांगितलं की, 'नमस्कार मी प्रज्ञा प्रकाश कदम. प्रथमेशची मम्मी. काही दिवसांपासून मला खूप म्हणजे खूप त्रास होत आहे. अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहेत. प्रथमेशने आत्महत्या केली, प्रथमेशला हे झालं,ते झालं. असं काहीही झालं नव्हतं त्याला. खरं कारण त्याचं एकच होतं की, त्याच्या ब्लडमध्ये रक्ताची कावीळ मिसळली होती. ती कावीळ म्हणजे सफेद कावीळ असते ती कोणालाही कळत नाही. डॉक्टरांनी मला खात्री दिली होती, जेव्हा मी त्याला अॅडमिट केलं. डॉक्टर बोलले दोन-तीन दिवसात तो कव्हर होईल. रिपोर्ट सर्व नॉर्मल होते. पण कावीळने घात केला माझ्या मुलाचा.' त्यामुळे कुणीही अफवा पसरवू नका. मला या गोष्टीचा त्रास होत आहे.
प्रथमेशच्या आईने सगळ्यांना या व्हिडीओच्या माध्यमातून विनंती केली आहे की, मला आणि माझ्या मुलीला कुणीही फोन किंवा मेसेज करुन प्रथमेशच्या मृत्यूचं कारण विचारु नये. आम्हाला याचा खूप त्रास होत आहे. प्रथमेश कदमच्या आईने, प्रज्ञा कदम यांनी आपल्या मुलाच्या निधनाबद्दल पसरणाऱ्या अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. त्यांनी एका व्हिडिओद्वारे अत्यंत भावूक होत या कठीण काळातील सत्य परिस्थिती मांडली आहे.
प्रथमेशच्या मृत्यूचे कारण आत्महत्या नसून 'सफेद कावीळ' हे होते. ही कावीळ त्याच्या रक्तामध्ये पूर्णपणे पसरली होती. सुरुवातीला सर्व रिपोर्ट नॉर्मल होते आणि डॉक्टरांनाही दोन-तीन दिवसात तो बरा होईल अशी खात्री होती. मात्र, शेवटच्या क्षणी ही कावीळ संपूर्ण शरीरात आणि रक्तात पसरल्याचे समोर आले. जेव्हा डॉक्टरांनी 'आता फक्त प्रार्थना करा' असे सांगितले, तेव्हाच कुटुंबाला परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याची जाणीव झाली. रक्तातील या संसर्गामुळे त्याची प्रकृती खालावली आणि उपचारांना प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. 26 जानेवारीच्या सकाळी प्रथमेशने अखेरचा श्वास घेतला.
प्रज्ञा कदम यांनी विनंती केली आहे की, त्याच्या मृत्यूबाबत चुकीच्या बातम्या किंवा अफवा पसरवू नयेत. शरीरात पसरलेल्या गंभीर कावीळमुळेच एका तरुण मुलाचा अंत झाला, हेच दाहक वास्तव त्यांनी या व्हिडिओतून जगासमोर मांडले आहे.