Prathamesh Parab Post on Ajit Pawar : ‘दादा’ गेले…' अजित पवार यांच्या निधनावर प्रथमेश परबची भावूक पोस्ट

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राजकारणातील धडाडीचे नेतृत्व असलेले अजित पवार यांचे बुधवारी, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीत विमान अपघातात अकाली निधन झाले. या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण राज्यावर दुःखाची लाट पसरली असून, नागरिक, राजकीय नेते आणि कलाकार या घटनेने भावूक झाले आहेत.
अजित पवार हे केवळ राजकीय नेतेच नव्हते, तर सिनेइंडस्ट्रीत आणि विविध सामाजिक क्षेत्रांत सक्रिय योगदान देणारे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे राज्यातील उद्योग, कला आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना दिली. त्यांच्या अकाली निधनामुळे राज्यभर शोककळा पसरली असून, अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
मराठी कलाकार प्रथमेश परब याने देखील अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं
'ही बातमी स्वीकारणं खूप कठीण आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनाने मन अत्यंत व्यथित आणि शोकाकुल झालं आहे. नेहमी वेळेचे काटेकोर पालन करणारे, शिस्तप्रिय, कामात अत्यंत चोख आणि तरीही विनोदबुद्धीने भरलेले व्यक्तिमत्त्व. निर्भीड, खुले विचारांचे वक्ते, जे प्रत्येकाशी मनापासून जोडले जायचे. काही व्यक्ती जात नाहीत, त्या काळात विरून जातात, आठवणींमध्ये राहतात.'
प्रथमेश पुढे म्हणाला 'आज मन सुन्न आहे, शब्द अपुरे आहेत. तुमचा आवाज, तुमचं हसणं, कामातली शिस्त आणि निर्भीडपणा… सगळं डोळ्यांसमोरून जात आहे. विश्वास बसत नाही, पण आठवणी मात्र खोलवर रुतून बसल्या आहेत. मन भरून आलं आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली दादा…'
अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने राजकीय वर्तुळावरही मोठा शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील अनेक विकास प्रकल्प राबवले गेले आणि त्यांनी समाजातील विविध समस्यांवर कायम लक्ष ठेवले. त्यांचा नेहमीचा विनोदी, खुले विचारांचे दृष्टिकोन आणि कार्यप्रणाली लोकांच्या आठवणीत सदैव राहील.
सध्या बारामतीमध्ये त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार आयोजित करण्यात आले असून, सर्व कार्यक्रम सुव्यवस्थित पार पडत आहेत. नागरिक आणि शुभेच्छुक या दुर्दैवी क्षणात त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी उपस्थित आहेत. बारामतीतील प्रत्येक अपडेट तुम्ही लाइव्ह ब्लॉगमध्ये पाहू शकता, आणि ताज्या घडामोडींवर नजर ठेवण्यासाठी पेज रिफ्रेश करत राहावे, असे सूचित केले आहे.
या घटनेमुळे सिनेसृष्टीतही शोककळा पसरली आहे, कारण अजित पवार यांनी सिनेइंडस्ट्रीशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला होता. कलाकार, उद्योगजगतातील नेते आणि सामान्य नागरिक या दुःखद घटनेमुळे हळहळ व्यक्त करत आहेत.