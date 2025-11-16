प्रेग्नेंट भारती सिंहची तब्येत बिघडली; वाढलेल्या शुगरमुळे डॉक्टरांकडून सुनावणी!

Bharti Singh : कॉमेडी क्वीन म्हणून ओळखली जाणारी भारती सिंह सध्या दुसऱ्यांदा आई होण्यासाठी सज्ज आहे. मात्र, या आनंदाच्या काळात तिला आरोग्याविषयीची गंभीर चिंता सतावू लागली आहे. स्वतः भारतीने तिच्या यूट्यूब व्लॉगमधून सांगितलं की तिची शुगर लेव्हल अचानक वाढली असून ती त्यामुळे खूप तणावात आहे.
व्लॉगमध्ये भावना व्यक्त करत भारती म्हणाली, 'मी खूप गोंधळात आहे. कारण मी काहीही गोड खात नाही. फक्त सकाळी एक कप चहा घेते. त्याव्यतिरिक्त काहीही गोड खात नाही. तरीही शुगर वाढली आहे. मला खूप राग येतोय आणि भीती वाटतेय.'
भारती पुढे म्हणाली की तिचा पती हर्ष लिम्बाचिया सध्या दुबईत आहे आणि रात्रीपर्यंतच परत येणार आहे. 'हर्ष इथे नाही म्हणून मी अजून जास्त एकटी वाटतेय. रडू येतंय. मी काही चुकीचं खातही नाही, स्ट्रेसही घेत नाही. तरीही शुगर कशी वाढली काही कळत नाही असं तिने म्हटलं.
भारतीने पुढे सांगितले की, ती सध्या डायटवर खूप स्ट्रिक्ट आहे. 'मी गहू खात नाही, फक्त मिलेट खाते. तरीही काय होतंय कळत नाही. मला खूप टेन्शन येत आहे. माझ्या बाळावर याचा काही परिणाम होऊ नये. एवढीच इच्छा आहे. डॉक्टरांनीदेखील मला खूप सुनावलं असल्याचं ती म्हणाली.
भारती सिंह आणि हर्ष यांना आधीच एक गोंडस मुलगा आहे. 'गोला'. काही आठवड्यांपूर्वी भारतीने स्वित्झर्लंडमध्ये संपूर्ण कुटुंबासोबत प्रेग्नेंसी अनाउन्समेंट केली होती. तिच्या या आनंदाच्या क्षणांना चाहत्यांनी भरभरून प्रेम दिलं होतं.
भारती प्रेग्नेंसीत स्वतःची चांगली काळजी घेत असून कामही सुरूच ठेवले आहे. तिने नुकतीच ‘लाफ्टर शेफ’ या शोच्या शूटिंगला पुन्हा सुरुवात केली आहे. पहिल्या गर्भावस्थेतही भारतीने प्रसूतीनंतर काही दिवसांतच कामावर पुनरागमन केलं होतं.
भारतीच्या म्हणण्यानुसार, 'मला काम करायला खूप आवडतं. त्यामुळे मी स्वतःला सकारात्मक ठेवण्याचा प्रयत्न करते.' सध्या तिच्या वाढलेल्या शुगर लेव्हलमुळे कुटुंबीय आणि चाहत्यांमध्ये चिंता आहे. परंतु भारती नियमित तपासणी करत असून डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार घेत आहे.
FAQ
1. भारती सिंह सध्या कोणत्या कारणामुळे तणावात आहे?
भारतीची शुगर लेव्हल अचानक वाढली आहे, जरी ती गोड काही खात नसली तरी. त्यामुळे ती खूप चिंतेत आहे.
2. भारती सिंह काही गोड खाते का?
नाही. ती फक्त सकाळी एक कप चहा घेते. त्याव्यतिरिक्त ती गोड पदार्थ टाळते.
3. मग तिची शुगर लेव्हल का वाढली?
याचे नेमके कारण डॉक्टर तपासत आहेत. भारतीनुसार, ती डायटमध्ये खूप स्ट्रिक्ट आहे, तरीही शुगर वाढतेय, त्यामुळे ती चिंतेत आहे.