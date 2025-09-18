37 व्या वर्षी रिहाना पुन्हा आई होणार! बेबी बंपचा फोटो व्हायरल, पोस्टने वाढवली उत्सुकता

Rihanna : बारबाडोसह जगभरात आपल्या आवाजाने आणि गाण्यांनी वेड लावणारी पॉप सिंगर आणि अभिनेत्री रिहाना आज जगातील सर्वात मोठ्या कलाकारांपैकी एक आहे. तिच्या प्रत्येक गाण्यावर जग थिरकतं. अलीकडेच रिहानाने उघड केले की ती तिसऱ्यांदा आई होणार आहे. याआधी ती दोन मुलांची आई आहे.
रिहानाने अलीकडेच आपल्या इन्स्टाग्रामवर HOMMEGIRLS VOLUME 14 या फॅशन मॅगझिनचं कव्हर शेअर केलं आहे. यात ती बेबी बंपसह दिसत आहे. या पोस्टला तिने कॅप्शन देताना लिहिलं की, 'HOMMEGIRLS VOLUME 14 माझा नवा फॅशन...'.
रिहानाची ही पोस्ट पाहताच चाहत्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी तिच्या या पोस्टच्या कमेंटमध्ये लिहिलं की, यावेळी रिहानाला मुलगीच होणार आहे. एका युजरने लिहिलं की. 'हमें एक बेबी गर्ल मिळणार आहे, फेंटी!ट (फेंटी म्हणजे रिहानाचं ब्रँड नेम).
रिहाना आणि तिचा पार्टनर, रॅपर A$AP Rocky, अनेक वेळा मुलगी होण्याची इच्छा व्यक्त करत आले आहेत. त्यामुळे फॅन्सना आता खात्री वाटू लागली आहे की तिसऱ्या वेळी त्यांच्या घरी कन्या जन्म घेईल.
लॉस एंजेलिसमध्ये एका चित्रपटाच्या प्रीमियरदरम्यान रिहानाने सांगितलं की तिचे दोन्ही मुले RZA (3 वर्षे) आणि Riot (2 वर्षे) मोठे भाऊ होणार म्हणून खूप आनंदी आहेत.
रिहानाला सुरुवातीपासूनच मुलगी हवी होती. हे तिने अनेकदा बोलून दाखवलं आहे. त्यामुळे तिच्या या गर्भावस्थेबद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. जगभरातून तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
रिहानाने Umbrella, Diamonds, Work, We Found Love अशी अनेक हिट गाणी दिली आहेत. तिचा आवाज, स्टाइल आणि परफॉर्मन्समुळे ती जगातील सर्वात जास्त ऐकली जाणारी पॉप सिंगर बनली. गायनासोबतच तिने Battleship (2012), Ocean’s 8 (2018) सारख्या चित्रपटांतही भूमिका केल्या आहेत.
रिहानाने 2017 मध्ये Fenty Beauty हा आपला ब्यूटी ब्रँड सुरू केला. विविध शेड्समुळे तो जगभरात लोकप्रिय झाला. त्यानंतर Savage X Fenty नावाचं लंजरी ब्रँडही लॉन्च केलं. आज रिहानाची एकूण संपत्ती अब्जावधी डॉलर्समध्ये मोजली जाते.
FAQ
1. रिहानाने तिसऱ्या गर्भावस्थेची घोषणा केव्हा केली?
रिहानाने 5 मे 2025 रोजी न्यूयॉर्कमधील मेट गाला 2025 येथे तिसऱ्या गर्भावस्थेची घोषणा केली. तिच्या बेबी बंपसह फोटो तिच्या फोटोग्राफर माइल्स डिग्स यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केला.
2. रिहाना आणि A$AP रॉकी यांना आधी किती मुले आहेत?
रिहाना आणि A$AP रॉकी यांना दोन मुले आहेत: RZA (जन्म मे 2022, वय 3) आणि रायट (जन्म ऑगस्ट 2023, वय 2).
3. रिहानाच्या तिसऱ्या बाळाचा जन्म कधी होण्याची शक्यता आहे?
रिहानाने मे 2025 मध्ये गर्भावस्था जाहीर केली. मागील गर्भावस्थांच्या टाइमलाइननुसार (RZA: जाहीर जानेवारी 2022, जन्म मे 2022; रायट: जाहीर फेब्रुवारी 2023, जन्म ऑगस्ट 2023), बाळ सप्टेंबर-नोव्हेंबर 2025 पर्यंत जन्माला येऊ शकते.