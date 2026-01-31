English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Preity Zinta Birthday: हा प्रीती झिंटाचा पुर्नजन्मच! चक्क दोन वेळा दिली मृत्यूला हुलकावणी; नेमकं काय घडलं?

Preity Zinta Birthday: हा प्रीती झिंटाचा पुर्नजन्मच! चक्क दोन वेळा दिली मृत्यूला हुलकावणी; नेमकं काय घडलं?

Happy Birthday Preity Zinta: अभिनेत्री प्रीती झिंटाला फक्त तिच्या अभिनयामुळेच नाही तर स्वतःच्या धाडसी व्याक्तीमत्तवामुळेदेखील ओळखले जाते.आज (31 जानेवारी 2026)ला अभिनेत्री तिचा 51 वाढादिवस साजरा करत आहे. पण तुम्हाला माहित आहे ती चक्क दोन वेळा मृत्यूच्या दारातूर परतली आहे. जाणून घ्या, नेमकं काय घडलं होतं?

प्रिती वेद | Updated: Jan 31, 2026, 03:11 PM IST
Preity zinta Birthday: बॉलिवूडमधील एक अशी अभिनेत्री आहे, तिला फक्त तिच्या अभिनयामुळेच नव्हे तर तिच्या धाडसामुळेही ओळखले जाते. 90 च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणारी ही अभिनेत्री आजही तिच्या डिंपल स्माईलसाठी प्रसिद्ध आहे.या अभिनेत्रीचा करिअर जेवढा यशस्वी होता, तेवढाच तिचा व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनात संघर्ष होता. ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी व्यक्ती कोणी नसून प्रीती झिंटा आहे. आज (31 जानेवारी 2026)ला तिचा 51 वाढादिवस साजरा करत आहे. पण तुम्हाला महिती आहे का? ती चक्क दोन वेळा आपघातामधून वाचली आहे. 

अभिनेत्रीचा समाजसेवेत सक्रिय सहभाग
वर्ष 2009 मध्ये तिने 34 मुलींना दत्तक घेतले. आजपर्यंत त्या मुलींच्या संगोपनाचा सर्व खर्च ती स्वतः उचलत आहे. सामाजिक कार्यात तिने कायम सक्रिय सहभाग घेतला आहे. एकदा तिने बलात्कारासारखे गुन्हे करणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षा मागितली होती. अभिनेत्रीने थेट त्यांना नपुंसक बनवण्याची मागणी केली होती. 

मॉडेलिंगमधून बॉलिवूडपर्यंतचा प्रवास
प्रीती झिंटाने करिअरची सुरुवात मॉडेलिंगपासून केली. तिची पहिली कमाई फक्त 50 रुपये होती. 1996 मध्ये एका पार्टीदरम्यान एका दिग्दर्शकाचे लक्ष तिच्याकडे गेले आणि तिला जाहिरातीची संधी मिळाली. यानंतर अभिनयाचे दरवाजे उघडले आणि तिचा प्रवास वेगाने पुढे गेला.

‘क्या कहना’, ‘सोल्जर’, ‘कल हो ना हो’, ‘कोई मिल गया’ आणि ‘वीर-जारा’ यांसारख्या चित्रपटांनी प्रीती झिंटाला बॉलिवूडमध्ये मजबूत स्थान मिळवून दिले. 2008 नंतर तिने चित्रपटांपासून ब्रेक घेतला. शेवटची भूमिका ‘भैयाजी सुपरहिट’मध्ये दिसली.

दोनदा मृत्यूला हुकवलं...
प्रीती झिंटा दोनदा मोठ्या दुर्घटनेतून थोडक्यात बचावली. 2004 मध्ये, कोलंबोच्या एका संगीत कार्यक्रमात मोठा स्फोट झाला आणि ती थोडक्यात जखमी झाली. त्यानंतर, ती थायलंडमध्ये सुट्टी घालवत असताना त्सुनामी आली. या दोन्ही घटनांनी तिला आयुष्याचे मूल्य शिकवले.

ती सध्या काय करतेय?
2016 मध्ये अमेरिकन व्यावसायिक जीन गुडइनफसोबत तिचे लग्न झाले. 2021 मध्ये सरोगेसीद्वारे तिला जय आणि जिया ही जुळी मुले झाली. अभिनयासोबतच प्रीती झिंटा आज यशस्वी बिझनेसवुमन आहे. IPL टीम पंजाब किंग्सची ती को-ओनर आहे. अंदाजे 183 कोटी रुपयांची संपत्ती, मुंबई आणि शिमलामधील आलिशान घरे आणि लक्झरी कार्स तिच्या यशाची साक्ष देतात.

