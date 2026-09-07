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'टीम तुकाराम मुंढे' प्रिती झिंटाचा टी-शर्ट पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, मुंढेंवर बायोपिक येणार?

प्रिती झिंटा हिने अलीकडेच तुकाराम मुंढे यांचे कौतुक केले आहे. तिने केलेल्या कृतीतून थेट पाठिंबा दर्शवला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 07, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:18 PM IST
'टीम तुकाराम मुंढे' प्रिती झिंटाचा टी-शर्ट पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, मुंढेंवर बायोपिक येणार?
Image Credit: Preity Zinta Supports Tukaram Mundhe

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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