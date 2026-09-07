'टीम तुकाराम मुंढे' प्रिती झिंटाचा टी-शर्ट पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, मुंढेंवर बायोपिक येणार?

महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेत आहेत. अन्न भेसळीविरोधात त्यांनी उघडलेल्या मोहिमेला सर्वसामान्यांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. तर आता कलाकारही तुकाराम मुंढे यांच्या पाठिशी असल्याचं समोर आले आहे. अलिकडेच अभिनेत्री प्रिती झिंटा हिचा एक फोटो व्हायरल होतोय. या फोटोत तिच्या टीशर्टवरील एक मजकूर चांगलाच लक्ष वेधले आहे.
बॉलिवूड अभिनेत्री प्रिती झिंटा हिनेदेखील तुकाराम मुंढे यांना पाठिंबा दिला आहे. तिने तिच्या शर्टवर त्यांच्या टिममध्ये असल्याचे म्हणजेच त्यांच्या बाजूने असल्याचे लिहिले आहे. सध्या प्रितीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. कपील कारंडे यांच्या अकाउंटवरुन हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये प्रिती पापाराझींना फोटोसाठी पोझ देत आहे.
प्रितीने निळी जिन्स आणि काळ्या रंगाचा शर्ट परिधान केला. तिचा साधा लूक चांगलाच व्हायरल होतोय. कारण तिच्या टी-शर्टवर टीम तुकाराम मुंढे असं लिहलं आहे. दरम्यान प्रितीच्या शर्टवर असं का लिहलं होतं. हा एखाद्या सिनेमाचं प्रमोशनल स्टंट आहे का? असा सवाल सध्या नेटकरी करत आहेत. दरम्यान, प्रितीच्या टीशर्टवरील मजकूर पापाराझींनी वाचल्यानंतर प्रिती म्हणाली की, ही वेळ या हिरोंना सेलिब्रेट करण्याची वेळ आहे.
प्रितीच्या या व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट केल्या आहेत. एकाने लिहिले आहे की, आगामी काळात मुंढेंवर बायोपिक येणार का? तर एकाने लिहिले हे पाहून अभिमान वाटला. तर, तुकाराम मुंढे यांनी तर सगळ्यांच्या मनात जागा निर्माण केली, असं अकाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, प्रितीच्या या कृतीने सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. प्रिती झिंटा लवकरच व्हाईब या सिनेमात झळकणार आहे. त्यामुळं या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी तिने हा फंडा वापरलाय का, असा सवाल सध्या नेटकरी करत आहेत. मात्र प्रिती झिंटा ही देखील तुकाराम मुंढे यांची फॅन असल्याचे समजताच अनेकांनी तिचे कौतुक केले आहे.
दरम्यान, अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे. मनोज बाजपेयी यांनीही एका मुलाखतीत त्यांच्या कामाचे कौतुक केले होते. तर, परेश रावल यांनीही ट्विट करत ते खूप छान काम करत असल्याचं म्हटलं होतं. त्या व्यतिरिक्त देसी शाह, रवीना टंडन, सलमान खान, ट्विंकल खन्ना या कलाकारांनीदेखील त्यांना पाठिंबा दिला होता.