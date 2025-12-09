English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Prem Chopra Serious Health : हृदयाच्या गंभीर आजारामुळे प्रेम चोप्रा रुग्णालयात दाखल होते; त्यांच्या हृदयातील खराब वाल्व ओपन-हार्ट सर्जरीशिवाय बदलण्यात आला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 9, 2025, 04:57 PM IST
वृद्धापकाळात प्रेम चोप्रा आजारग्रस्त, जावयाने शेअर केली तब्येतीची माहिती

Prem Chopra : बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते प्रेम चोप्रा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात अचानक त्यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करावे लागले. ही बातमी चाहत्यांसाठी धक्का देणारी ठरली. काही दिवसांच्या उपचारानंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला असून आता ते घरी विश्रांती घेत आहेत. या दरम्यान त्यांच्या आरोग्याबाबत चाहत्यांना माहिती देताना त्यांचे जावय आणि अभिनेते शरमन जोशी यांनी पोस्टद्वारे सर्व माहिती शेअर केली. शरमन जोशी यांनी सांगितले की प्रेम चोप्रा यांना ‘एओर्टिक स्टेनोसिस’ हा गंभीर हृदयाचा आजार झाला होता. यासाठी डॉक्टरांनी TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation ही आधुनिक प्रक्रिया केली, ज्यामध्ये ओपन-हार्ट सर्जरी न करता खराब वाल्व बदलला जातो.

डॉक्टरांचे कौतुक आणि आभार

शरमन जोशी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये डॉ. नितीन गोखले (कार्डियोलॉजिस्ट) आणि डॉ. रविंदर सिंह राव (इंटरव्हेन्शनल कार्डियोलॉजिस्ट) यांचे मनापासून आभार मानले. त्यांनी स्पष्ट केले की ही प्रक्रिया यशस्वी झाली असून प्रेम चोप्रा यांची प्रकृती आता सुधारत आहे. शरमन यांनी रुग्णालयातील फोटोही शेअर केले, ज्यामध्ये डॉक्टरांसोबतच अभिनेते जितेंद्रही दिसत आहेत. जितेंद्र प्रेम चोप्रा यांना भेटण्यासाठी रुग्णालयात आले होते. फोटोसोबत शरमन यांनी दिलेल्या माहितीमुळे चाहत्यांमध्ये मोठी दिलासा मिळाला.

वयाच्या 90 व्या वर्षीही अभिनय क्षेत्रात सक्रिय

प्रेम चोप्रा हे वयाच्या 90 व्या वर्षीही चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत. सहा दशकांहून अधिक काळाच्या कारकिर्दीत त्यांनी ३८० पेक्षा जास्त चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. अनेक प्रकारची पात्रे त्यांनी साकारली; मात्र प्रेक्षक आजही त्यांना हिंदी सिनेमातील सर्वात लक्षवेधी खलनायक म्हणून आठवतात. ताज्या काळातही अभिनयाच्या क्षेत्रात त्यांचा सहभाग कायम आहे. २०२४ मध्ये आलेल्या ‘शोटाइम’ वेबसीरिज आणि रणबीर कपूरच्या ‘अ‍ॅनिमल’ चित्रपटात त्यांनी महत्त्वाच्या भूमिकेत काम केले. त्यांच्या कारकिर्दीतील अनुभव आणि अभिनयाची विविधता प्रेक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.

कुटुंबियांसह वेळ घालवत आहेत

प्रेम चोप्रा सध्या कुटुंबियांसह वेळ घालवत आहेत आणि त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. चाहत्यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्यासाठी शुभेच्छा व्यक्त करत दिलासा दिला आहे.

अभिनेत्यांच्या योगदानाचे महत्त्व

प्रेम चोप्रा यांनी हिंदी सिनेमाला दिलेलं योगदान अमूल्य आहे. त्यांच्या अभिनयाची शैली, खलनायक म्हणून त्यांनी साकारलेली भूमिकांची गहनता आणि त्यांचा वैयक्तिक जीवनातील संघर्ष प्रेक्षकांसाठी सदैव प्रेरणादायी राहील. त्यांची वयाच्या ९० व्या वर्षीही सक्रियता हा भारतीय सिनेसृष्टीतील समर्पणाचा आदर्श आहे.

FAQ

प्रेम चोप्रा यांना नेमका कोणता आजार झाला होता?
प्रेम चोप्रा यांना ‘एओर्टिक स्टेनोसिस’ हा गंभीर हृदयाचा आजार झाला होता, ज्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले.

त्यावर कोणता उपचार करण्यात आला?
डॉक्टरांनी TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation ही आधुनिक प्रक्रिया केली, ज्यामध्ये ओपन-हार्ट सर्जरी न करता खराब वाल्व बदलला जातो. ही प्रक्रिया यशस्वी ठरली आणि त्यांची प्रकृती आता सुधारत आहे.

वयाच्या 90 व्या वर्षीही प्रेम चोप्रा कोणत्या प्रोजेक्ट्समध्ये दिसले आहेत?
वयाच्या 90 व्या वर्षीही प्रेम चोप्रा सक्रिय आहेत. 2024 मध्ये ते ‘शोटाइम’ वेबसीरिज आणि रणबीर कपूरच्या ‘अ‍ॅनिमल’ चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसले होते. 

