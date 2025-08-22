बाप्पाच्या आगमनाची जोरदार तयारी; दिग्दर्शक रवि जाधव यांनी स्वतः घडवली गणपतीची मूर्ती, व्हिडीओ पाहून...

Ravi Jadhav: मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय दिग्दर्शक रवि जाधव यांनी यंदाही आपल्या घरच्या गणपती बाप्पाची मूर्ती स्वतःच्या हाताने घडवली आहे. गणेशोत्सव जवळ आल्याने सर्वत्र तयारीचा माहोल असून, या आनंदात रवि जाधव यांनी आपल्या कलाकृतीची झलक चाहत्यांसमोर आणली आहे. त्यांनी मुर्ती बनवतानाचा व्हिडीओ आपल्या इन्स्टाग्रामवर शेअर करत, 'बाप्पाच्या आगमनाची तयारी' असे खास कॅप्शनही दिले आहे.
गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या घराघरात साजरा होणारा सण असल्याने सामान्यांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत सर्व जण त्याच्या प्रतीक्षेत असतात. प्रत्येक घरात सजावट, प्रसाद आणि मांडवाची गडबड सुरू झाली आहे. अनेक कलाकार स्वतः मूर्ती घडवून बाप्पाच्या स्वागताला अधिक खास बनवतात. रवि जाधव दरवर्षी घरच्या गणपतीची छोटीशी मूर्ती स्वतः घडवतात आणि पर्यावरणपूरकतेला प्राधान्य देतात. यामुळे त्यांची परंपरा विशेष ठरते. त्यांची ही शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक भावना चाहत्यांच्या मनाला भावते.
यंदाही त्यांनी आपल्या हाताने मूर्ती घडवताना दाखवलेला व्हिडीओ चाहत्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरतो आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी 'मस्त', 'वाह', 'खूपच सुंदर' अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी तर 'तुमच्या प्रत्येक कलाकृतीत कला आणि भक्तीचा अनोखा संगम दिसतो' अशीही प्रशंसा केली आहे.
रवि जाधव हे दिग्दर्शनातील त्यांच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी 'नटरंग', 'बालगंधर्व', 'टाइमपास' यांसारखे मराठी चित्रपट दिग्दर्शित केले आहे. हे चित्रपट बॉक्सऑफिसवर प्रचंड गाजले देखील होते. त्यांच्या कलाकृतींनी मराठी चित्रपटसृष्टीला नवे वळण दिले. फक्त मराठीतच नव्हे, तर हिंदी चित्रपटसृष्टीतही त्यांनी आपली छाप सोडली आहे. 'मैं अटल हूं' आणि 'ताली' यांसारख्या प्रोजेक्ट्समधून त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.
गणेशोत्सव हा श्रद्धा आणि भक्तीचा उत्सव असला तरी पर्यावरण संवर्धनाचं भान ठेवून मूर्ती तयार करणे ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे. रवि जाधव यांच्या या कृतीतून समाजालाही एक सकारात्मक संदेश मिळतो की, श्रद्धा आणि पर्यावरणपूरकता यांचा उत्तम संगम साधता येऊ शकतो. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवातही त्यांची ही अनोखी परंपरा चर्चेचा विषय ठरत आहे. चाहत्यांना आता त्यांच्या घरच्या बाप्पाच्या प्रत्यक्ष दर्शनाची उत्सुकता लागली आहे.
रवि जाधव यांनी यंदाही आपल्या घरच्या गणपती बाप्पाची मूर्ती स्वतःच्या हाताने घडवली आहे. त्यांनी मूर्ती बनवतानाचा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला असून, त्याला 'बाप्पाच्या आगमनाची तयारी' असे कॅप्शन दिले आहे.
रवि जाधव दरवर्षी पर्यावरणपूरक गणपती मूर्ती घडवतात. त्यांची मूर्ती छोटी, कलात्मक आणि शाश्वत असते, ज्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य मिळते. यामुळे त्यांची ही परंपरा विशेष ठरते.
चाहत्यांनी सोशल मीडियावर रवि जाधव यांच्या व्हिडीओला प्रचंड पसंती दर्शवली आहे. 'मस्त', 'वाह', 'खूपच सुंदर' अशा प्रतिक्रिया मिळाल्या असून, काहींनी 'कला आणि भक्तीचा अनोखा संगम' अशी प्रशंसा केली आहे.
रवि जाधव हे 'नटरंग', 'बालगंधर्व', 'टाइमपास' यांसारख्या गाजलेल्या मराठी चित्रपटांचे दिग्दर्शक आहेत. त्यांच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाने मराठी चित्रपटसृष्टीला नवे वळण दिले आहे.