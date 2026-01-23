50 लाखांच्या खंडणीसाठी Remo D'Souzaवर दबाव, Gangsterला अटक !

मुंबईच्या गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने गुरुवारी बॉलिवूडचे प्रसिद्ध कोरिओग्राफर रेमो डिसूझा आणि त्याच्या पत्नीला अनेक वेळा धमक्यांचे फोन करून खंडणी वसूल केल्याच्या आरोपाखाली कुख्यात गँगस्टर रवी पुजारीला अटक केली. न्यायालयात हजर केल्यानंतर, रवी पुजारीला 27 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या घटनेने बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये खळबळ माजवली आहे, कारण पुजारी आणि त्याच्या साथीदारांच्या गुन्हेगारी कृत्यांमुळे रेमो डिसूझा आणि त्याच्या कुटुंबाला जीवित धोका निर्माण झाला होता.
रवी पुजारी हा देशातील एक कुख्यात गँगस्टर आहे, जो अनेक गंभीर गुन्ह्यांचा मास्टरमाइंड म्हणून ओळखला जातो. 2020 मध्ये, तो पश्चिम आफ्रिकेतील सेनेगल येथून प्रत्यार्पित होऊन भारतात परत आला होता. त्याच्या वावरामुळे विविध राज्यांमध्ये खंडणी आणि जबरी वसुलीच्या अनेक घटना घडल्या. त्याच्या कामकाजाच्या पद्धतीमध्ये केवळ धमक्या देणे आणि वसुली करणेच नव्हे, तर त्याने बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांना धमक्यांचे फोन करून त्यांच्या आयुष्यात अशांतिकी मोजणी केली होती. त्याच्या अटकेनंतर, पुजारीच्या गुन्हेगारी नेटवर्क आणि त्याच्या इतर साथीदारांची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध कोरिओग्राफर रेमो डिसूझा आणि त्याच्या पत्नी लिझेल यांनी 2017-2018 दरम्यान खंडणीविरोधी कारवाई सुरू केली, जेव्हा त्यांना रवी पुजारी आणि सत्येंद्र त्यागीने धमकावले होते. चित्रपट उद्योगाच्या आर्थिक वादामुळे रेमो आणि त्यागी यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. त्यागीने रेमोवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यासोबत गँगस्टर रवी पुजारीला मदतीसाठी बोलावले. पुजारीने ऑगस्ट 2017 ते जानेवारी 2018 दरम्यान रेमोच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपये खंडणी देण्यासाठी धमकावले होते. त्याला धमकी देण्यात आली होती की, जर रेमोने त्यागीला आवश्यक असलेले पैसे दिले नाहीत किंवा चित्रपटाशी संबंधित कोणताही करार पूर्ण केला नाही, तर त्याच्या कुटुंबीयांना परिणाम भोगावे लागतील.
पुजाराच्या अटकेची कारवाई मुंबई गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने केली. त्याच्या आधी, 2018 मध्ये सत्येंद्र त्यागी आणि कमलसिंह विजयसिंह राजपूत उर्फ राजू यांना अटक करण्यात आली होती. त्यागीने रेमोवर मानसिक आणि आर्थिक दबाव आणण्यासाठी पुजारीशी संपर्क साधला होता. पोलिसांनी या प्रकरणात रेमोच्या पत्नी लिझेलच्या तक्रारीनंतर तपास सुरू केला होता. लिझेलने 2018 मध्ये आंबोली पोलीस ठाण्यात धमकी व खंडणीची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर खंडणीविरोधी पथकाने तपास सुरू करत सत्येंद्र त्यागी आणि कमलसिंह राजपूतला अटक केली होती. यावेळी रवी पुजारी फरार होता, पण सध्या त्याला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. न्यायालयाने 27 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
रेमो डिसूझा आणि सत्येंद्र त्यागी यांच्यातील वाद 'डेथ ऑफ अमर' या चित्रपटाच्या संदर्भात सुरू झाला होता. चित्रपटाच्या निर्मितीच्या काळात दोघांच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक मतभेदांमुळे ते एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले होते. सत्येंद्र त्यागीने रेमोवर दबाव आणण्याची रणनीती केली आणि त्याच्याद्वारे पुजारीच्या मदतीने खंडणी वसूल केली. 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथे त्यागीने रेमोविरोधात एफआयआर दाखल केला होता, त्यावेळी त्याने आरोप केला होता की रेमोच्या सांगण्यावरून दुसऱ्या गुंडाकडून धमकीचे फोन आले होते.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रवी पुजाराची अटक झाल्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासामध्ये मोठा वळण आला आहे. पुजारी आणि त्याच्या साथीदारांच्या गुन्हेगारी नेटवर्कचा तपास सुरू करण्यात आलेला आहे. याबद्दलची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे या खंडणीच्या कृत्यांमागे असलेल्या इतर आरोपींचा पर्दाफाश होऊ शकतो. रेमो डिसूझा आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेबद्दलही पोलिसांनी गंभीरतेने विचार सुरू केला आहे, कारण या प्रकरणात केवळ आर्थिक फसवणूक नाही, तर त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण करण्यात आलेला होता.
रेमो डिसूझाच्या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, की बॉलिवूडमधील कलाकार आणि निर्मात्यांवर खंडणी आणि धमकीची कारवाई वाढत आहे. गुन्हेगारी संघटनांचे नेटवर्क चित्रपट उद्योगाच्या काही भागात पाय पसरवून त्यांचा दबाव बनवण्यासाठी प्रयत्नशील असू शकतात. पोलीस अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणा या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समोरा जाण्यासाठी कडक उपाययोजना करतील, अशी आशा आहे.