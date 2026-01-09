English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
प्रिन्स नरुलाने व्हायरल अटकेच्या व्हिडिओवर दिली स्पष्टता प्रतिक्रिया

Prince Narula Arrest video : प्रिन्स नरुलाचा पोलिसांसोबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्याच्या अटकेच्या अफवा पसरल्या, मात्र अभिनेत्याने स्पष्ट केले की हा व्हिडिओ...  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 9, 2026, 02:30 PM IST
लोकप्रिय अभिनेता आणि रिॲलिटी शो स्टार प्रिन्स नरुलाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये प्रिन्स नरुला पोलिसांसोबत जाताना दिसत असल्याने सोशल मीडियावर विविध तर्कवितर्क लावले गेले. अनेक युजर्सनी दिल्ली पोलिसांनी प्रिन्स नरुलाला अटक केल्याचा दावा करत पोस्ट शेअर केल्या, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.

या व्हायरल दाव्यांनंतर अखेर प्रिन्स नरुलाने गुरुवारी या संपूर्ण प्रकरणावर मौन सोडत सत्य स्पष्ट केले. टेलीचक्करशी संवाद साधताना प्रिन्स म्हणाला, “सोशल मीडियावर जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, तो प्रत्यक्षात एका ब्रँड शूटचा भाग आहे. मला कोणत्याही प्रकारे अटक करण्यात आलेली नाही.” हा व्हिडिओ फक्त एका शूटमधील दृश्य असून त्याचा वास्तवातील कोणत्याही कायदेशीर कारवाईशी संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओबाबत विविध दावे करण्यात आले होते. काही पोस्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की दिल्लीत एका मशिदीच्या कथित अवैध बांधकाम हटवण्याच्या कारवाईदरम्यान झालेल्या वादामुळे प्रिन्सला अटक करण्यात आली आहे. तर काहींनी दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याच्या आरोपाखाली त्याच्यावर कारवाई झाल्याचे म्हटले होते. मात्र, हे सर्व दावे निराधार असून त्यामागे कोणतेही अधिकृत सत्य नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

प्रिन्स नरुला हा टीव्ही विश्वातील एक लोकप्रिय आणि ओळखीचा चेहरा आहे. त्याला ‘रिॲलिटी शोचा किंग’ म्हणून संबोधले जाते. आपल्या करिअरच्या सुरुवातीपासूनच त्याने विविध रिॲलिटी शोमध्ये सहभाग घेत प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. 2015 मध्ये त्याने MTV रोडीज X2 जिंकून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्याच वर्षी त्याने MTV स्प्लिट्सविला 8 च्या विजेतेपदावरही आपले नाव कोरले.

इतकेच नव्हे तर, 2015-16 मध्ये बिग बॉस 9 जिंकत प्रिन्सने विजयाची हॅट्ट्रिक पूर्ण केली, जी आजही रिॲलिटी शोच्या इतिहासात लक्षवेधी मानली जाते. 2019 मध्ये त्याने पत्नी युविका चौधरीसोबत नच बलिये 9 जिंकून चाहत्यांची मने जिंकली.

अभिनय क्षेत्रातही प्रिन्सने आपला ठसा उमटवला आहे. ‘बढो बहू’ या लोकप्रिय हिंदी मालिकेत त्याने मुख्य भूमिका साकारली होती. तसेच तो अनेक वर्षे MTV रोडीजमध्ये गँग लीडर म्हणूनही प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.

सध्या मात्र प्रिन्स नरुला छोट्या पडद्यापासून काहीसा दूर आहे. तो सध्या आपल्या गायन कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित करत असून संगीत क्षेत्रात अधिक सक्रिय होत आहे. याआधी ‘हॅलो हॅलो’, ‘फॉल’ आणि ‘शुक्राना’ यांसारखी गाणी त्याने सादर केली असून, पुढील काळात आणखी नव्या प्रोजेक्ट्सवर काम करत असल्याचेही सांगितले जात आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

