मराठी सिनेसृष्टीत सर्वाधिक मानधन घेते प्रिया बापट? अभिनेत्रीच्या एका सिनेमाची फी तरी किती?

प्रिया बापट अनेक वर्षांपासून मराठी सिनेसृष्टीत कार्यरत आहे. किती आकारते फी 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 18, 2025, 11:11 AM IST
मराठी सिनेसृष्टीत सर्वाधिक मानधन घेते प्रिया बापट? अभिनेत्रीच्या एका सिनेमाची फी तरी किती?
Priya Bapat Price for movie

Priya Bapat Net Worth: मराठी चित्रपटसृष्टीने अनेक प्रतिभावान कलाकार आहे. मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकारांनी आणि कथेने भारतीय सिनेसृष्टीत वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. यामध्ये काही अभिनेत्रींनी आपल्या अभिनयाने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.अशीच एक आघाडीची अभिनेत्री जी मराठी सिनेसृष्टीत सर्वाधिक मानधन घेते ती म्हणजे प्रिया बापट. एका सिनेमाकरीता प्रिया बापट किती फी घेते, हे पाहूया. 

किती मानधन घेते प्रिया? 

मराठी अभिनेत्री प्रिया बापटचे सोशल मीडियावर प्रचंड फॉलोअर्स आहेत. महेश मांजरेकर यांच्या 'काकस्पर्श' आणि 'आम्ही दोघी' या चित्रपटातील तिची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे. जागरणच्या वृत्तानुसार, तिची एकूण संपत्ती १८ ते २० कोटी रुपये आहे आणि ती प्रत्येक चित्रपटासाठी ८ लाख रुपये घेते.

उमेश-प्रिया पुन्हा एकत्र

प्रिया बापट 'बिन लग्नाची गोष्ट' या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या सिनेमात प्रिया बापट आणि उमेश कामत या सिनेमाच्या माध्यमातून बऱ्याच वर्षांनी प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत. हा सिनेमा 12 सप्टेंबरला सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला. 

प्रिया बापट मराठीसोबतच हिंदी, OTT प्लॅटफॉर्मवरही स्वतःच्या अभिनयाच्या कौशल्याने अंचबित करत आहे. प्रिया बापट हे बॉलिवूड आणि मराठी इंडस्ट्रीमध्ये एक प्रसिद्ध नाव आहे. 2023 मध्ये तिने राजकुमार हिरानी दिग्दर्शित मुन्ना भाई एमबीबीएस या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. संजय दत्तने यात मुख्य भूमिका साकारली होती. ही अभिनेत्री लगे रहो मुन्ना भाई या चित्रपटातही दिसली होती.

असं होतं बालपण

प्रिया बापट मुंबईतील दादर रानडे रोडवरील एका चाळीत राहिली. टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना, अभिनेत्रीने खुलासा केला की तिने २५ वर्षे एका चाळीत घालवली होती. लग्नानंतर तिने तिची चाळी सोडली. तिच्या पतीचे नाव उमेश कामत आहे.

FAQ 

प्रिया बापटचे वैयक्तिक जीवन कसे आहे?
प्रिया बापट मुंबईतील दादर येथील रानडे रोडवरील एका चाळीत २५ वर्षे राहिली. तिने टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, लग्नानंतर तिने ही चाळ सोडली. तिचे पती अभिनेते उमेश कामत आहेत. दोघेही २०११ मध्ये लग्नबद्ध झाले आणि ते मराठी नाटक 'नवा गाडी नवा राजा' मध्येही एकत्र काम करतात.

प्रिया बापट हिंदी आणि OTT वर कशी काम करते?
प्रिया बापट मराठीसोबत हिंदी आणि OTT वरही सक्रिय आहे. २०२३ मध्ये तिने राजकुमार हिरानी दिग्दर्शित 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' रीमेकमध्ये संजय दत्तसोबत काम केले. तसेच, २०२५ मध्ये झी५ वरील 'कॉस्टाओ' या बायोपिकमध्ये नवाजुद्दीन सिद्दीकीसोबत दिसली. ती द्विभाषिक अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते आणि हिंदी इंडस्ट्रीतही तिची लोकप्रियता वाढत आहे.

मराठी अभिनेत्रींच्या मानधनावर परिणाम काय होतो?
मराठी चित्रपटसृष्टीत बजेट मर्यादित असल्याने अभिनेत्रींचे मानधन ५-१५ लाख रुपयांपर्यंत असते, पण लोकप्रिय अभिनेत्रींसाठी ते २० लाखांपर्यंत जाते. OTT आणि हिंदी चित्रपटांमुळे कमाई वाढते. प्रिया बापटसारख्या अभिनेत्रींच्या बाबतीत सोशल मीडिया आणि ब्रँड्समुळे अतिरिक्त उत्पन्न मिळते.

