'मी तेव्हा का स्टँड घेतला नाही'? प्रिया बापटसोबत अभिनेत्यानं ओलांडल्या 'प्रोफेशनल लिमिट्स', अभिनेत्री सगळं खरं बोलून गेली

बॉलिवूड अभिनेत्री प्रिया बापटने नुकताच तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसांतील एक किस्सा सांगितला. करिअरच्या सुरुवातीलाच आलेल्या या अनुभवामुळे आपण तेव्हा बोलायला हवं होतं का? शांत का बसलो? असे प्रश्न तिला आजही पडत आहेत. शूटिंगदरम्यान अभिनेत्याने व्यावसायिक मर्यादा ओलांडून तिला अस्वस्थ केल्याच्या कल्पनेने तिच्या अंगावर काटा येतो. त्यावेळी करिअरची सुरुवात असल्यामुळे ती बोलू शकली नाही.
प्रिया बापटने त्या पॉडकास्टमध्ये सांगितलं की, चित्रपटातील किसिंग दृश्याला तिचा कधीच आक्षेप नव्हता, मात्र ते कथेसाठी आवश्यक आणि अर्थपूर्ण असायला हवे होते. हा तिच्या सुरुवातीच्या चित्रपटांपैकी एक होता आणि वाचन सत्रांपासूनच तिच्या मनात त्या चुंबन दृश्याबद्दल शंका होती. ती दिग्दर्शकाला सतत विचारत होती की त्याला चित्रपटात त्याची गरज का आहे. कारण तो सीन तिला सतत खटकत होता. मात्र करिअरच्या सुरुवातीच्या काळातच विरोध कसा करायचा म्हणून ती गप्प राहिली. प्रियाने स्पष्ट केले की, मनात प्रश्न असूनही, तिने स्वतःला ते दृश्य करण्यासाठी तयार केले. ती म्हणाली, "जर कथेची गरज असेल, तर मी त्यासाठी तयार आहे, पण ते आवश्यक नव्हते." तरीही, दिग्दर्शक त्यावर आग्रह धरतच राहिला. "मी म्हणाले, ठीक आहे, बघूया." ती चुंबन दृश्यासाठी तयार झाली.
प्रिया बापटने स्पष्ट केले की, जेव्हा अभिनेत्याने तिला गाण्यात फेरफार करायला लावले, तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर गेली. प्रिया म्हणाली, "असे अनेक प्रसंग होते जेव्हा तो अभिनेता तिला गाण्यात फेरफार करायला लावत होता आणि माझे चुंबन घेत होता... मला माहित नाही की मी त्यावेळी ठाम भूमिका का घेऊ शकले नाही. कदाचित मला या परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे हेच कळत नव्हते, म्हणून असे झाले असावे." पण मी तेव्हा बोलायला हवी होती, असं प्रिया म्हणाली.
Who is this co-actor who was so obsessed with the kissing scene that the actress eventually had to call her husband to stay with her during the shoot?— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) June 3, 2026
Actress Priya Bapat has shared a disturbing experience from the early days of her career.
She said she had concerns about a… pic.twitter.com/q2EPVWT5LF
प्रिया म्हणाली की, त्या अभिनेत्याने काम संपल्यानंतरही तिला भेटण्याचा प्रयत्न केला. ती म्हणाली, "माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. आम्ही एकाच हॉटेलमध्ये, वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये राहत होतो. पण तो मला सतत मेसेज आणि फोन करत होता. तो म्हणत होता, 'मी तुला पोहायला शिकवतो. आपण नाश्त्यासाठी भेटू शकतो का?' मी म्हणाले, 'मला त्यात रस नाही.' माझ्या आयुष्यात असं कधीच घडलं नाही आणि पुन्हा कधीही घडू नये."