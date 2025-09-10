Sunjay Kapoor Death: 'तुझा नवरा तुला सोडून गेला होता, मी तर...', करिश्मा कपूर आणि प्रिया कपूर कोर्टात भिडल्या, 'इतका पैसा घेऊन...'

Legal Fight over Sunjay Kapoor Property: दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या सुमारे 30 हजार कोटींच्या मालमत्तेवरील वाद बुधवारी न्यायालयात पोहोचला. करिश्मा कपूरच्या दोन्ही मुलांनी वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मागितला असून, संजय कपूर यांची पत्नी प्रिया कपूरने या याचिकेला आव्हान दिलं आहे. दोन्ही मुलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत संजय कपूर यांच्या 21 मार्च रोजीच्या कथित मृत्युपत्राला आव्हान देण्यात आलं आहे. मृत्युपत्रात त्यांची संपूर्ण वैयक्तिक मालमत्ता त्यांच्या सावत्र आई प्रिया कपूरा देण्यात आली आहे. संजय यांनी कधीही मृत्युपत्राचा उल्लेख केला नाही, किंवा प्रिया किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने कधीही त्याच्याबद्दल सांगितलं नाही असा दावा मुलांनी केला आहे. १२ जून रोजी इंग्लंडमध्ये पोलो सामन्यादरम्यान संजय कपूर यांचं निधन झालं.
करिश्माची मुलगी समायरा कपूर हिने तिच्या आईमार्फत याचिका दाखल केली आहे, तिला तिचा जनरल पॉवर ऑफ अॅटर्नी म्हणून अधिकृत केलं आहे, तर अल्पवयीन असणारा मुलगा कियान याचंही करिश्मा कायदेशीर पालक म्हणून प्रतिनिधित्व करत आहे.
न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीदरम्यान वकील राजीव नायर यांनी प्रिया कपूर यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना म्हटलं की, "हा खटला अजिबात चालणार नाही. मी त्यांची कायदेशीर पत्नी आहे. जेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत घटस्फोटाच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाया लढल्या तेव्हा प्रेम आणि प्रेमाचे दावे हे सर्व कुठे होते? तुमचा पती तुम्हाला अनेक वर्षांपूर्वी सोडून गेला होता". २०१६ मध्ये करिश्मा आणि संजय यांच्या घटस्फोटाचा संदर्भ देत हा युक्तिवाद करण्यात आला.
"वादींनी पूर्वाश्रमीच्या पत्नीसोबतच्या खटल्याचा कटू घटस्फोटाच्या कारवाईचा शेवट सर्वोच्च न्यायालयात झाला हे सांगायला हवं होतं. आमच्याकडे एक कुटुंब सांभाळणारा पुरूष होता ज्याचा मृत्यू झाला आहे. थोडी सहानुभूती दाखवा. मी विधवा आहे. मी त्यांची कायदेशीररित्या विवाहित असलेली शेवटची पत्नी होती. तुम्ही कुठे होता? तुमच्या पतीने तुम्हाला अनेक वर्षांपूर्वी सोडून दिले होते," असं प्रिया कपूरने म्हटलं.
करिश्माच्या मुलांना आरके फॅमिली ट्रस्ट अंतर्गत 1900 कोटींची मालमत्ता मिळाली असल्याचा दावाही प्रिया कपूरने केला आहे. "खूप रडगाणे सुरु आहे. पण याचिकाकर्त्यांना ट्रस्ट अंतर्गत 1900 कोटी रुपयांची मालमत्ता मिळाली. मला माहित नाही यांना नेमे किती पुरेसे आहेत," असंही ती म्हणाली.
दिवाणी खटल्यात करिश्माच्या मुलांनी आरोप केला आहे की, प्रिया कपूरने त्यांच्या वडिलांची सर्व मालमत्ता मिळवण्यासाठी बनावट मृत्यूपत्र तयार करण्याचा प्रयत्न केला. मुलांनी इस्टेटचे विभाजन, खात्यांचे वाटप आणि प्रतिवादींविरुद्ध कायमस्वरूपी मनाई आदेश याची मागणी केली आहे.
या खटल्यात प्रिया कपूर, तिचा अल्पवयीन मुलगा, त्याची आई राणी कपूर आणि मृत्युपत्राची कथित अंमलबजावणी करणारी श्रद्धा सुरी मारवाह यांची नावे प्रतिवादी म्हणून आहेत. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना वकील जेठमलानी म्हणाले, "प्रिया कपूर यांनी चौकशीदरम्यान याचिकाकर्त्यांना कोणतेही मृत्युपत्र नसल्याचं सांगितलं होतं. काही मालमत्ता एका ट्रस्टकडे आहेत. काही काळानंतर, पूर्वाश्रमीची पत्नी आणि सध्याच्या पत्नीमध्ये झालेल्या बैठका आणि संभाषणानंतर, ट्रस्टच्या तरतुदींवर चर्चा करण्यासाठी ताज मानसिंग दिल्ली येथे बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला."
"प्रथम, आम्हाला प्रिया कपूरकडून कोणतंही मृत्यूपत्र नसल्याचं सांगण्यात आलं. त्यानंतर अचानक ३० जुलै रोजी आरके फॅमिली ट्रस्टच्या बैठकीत आम्हाला सांगण्यात आले की दिवंगत संजय कपूर यांचे मृत्युपत्र आहे." असंही त्यांनी सांगितलं.
मुलांनी दावा केला आहे की, प्रिया कपूरचे सहकारी दिनेश अग्रवाल आणि नितीन शर्मा यांनी सात आठवड्यांहून अधिक काळ मृत्युपत्र लपवून ठेवले आणि 30 जुलै रोजी झालेल्या कुटुंब बैठकीतच ते उघड केले.
"अल्पवयीन मुले (समायरा आणि कियान) वर्ग 1 वारस आहेत. अंत्यसंस्काराच्या एक दिवस आधी, तिला ट्रस्टमधील मोठ्या प्रमाणात होल्डिंग्ज नियंत्रित करणाऱ्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बनवले जाते," असाही युक्तिवाद त्यांनी केला. "बनावट मृत्युपत्र" नोंदणीकृतही नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
स्पष्टीकरण मागितलं असता नायर यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, मृत्युपत्र नोंदणीकृत नाही कारण मागील सर्वोच्च न्यायालयाने तसे करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. "तुम्ही मुलांना मृत्युपत्राची प्रत का दिली नाही हे मला समजत नाही. मृत्युपत्र कुठे आहे? कृपया ते पुढे पाठवा," असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. 9 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
FAQ
1) संजय कपूर मालमत्ता वाद काय आहे?
संजय कपूर, सोना कॉमस्टारचे माजी अध्यक्ष आणि अभिनेत्री करिश्मा कपूर यांचे माजी पती, यांचे 12 जून 2025 रोजी लंडनमध्ये पोलो खेळताना हृदयविकाराने निधन झाले. त्यांच्या अंदाजे 30,000 कोटी रुपयांच्या विशाल मालमत्तेवरून त्यांच्या कुटुंबात वाद निर्माण झाला आहे. या वादात संजय यांची तिसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर, त्यांची आई रानी कपूर, आणि करिश्मा कपूर यांच्या मुलांचा (समायरा आणि कियान) समावेश आहे.
2) हा वाद का सुरू झाला?
संजय यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मालमत्तेच्या वारसाबाबत आणि सोना कॉमस्टार कंपनीच्या नियंत्रणाबाबत मतभेद निर्माण झाले. संजय यांची आई रानी कपूर यांनी दावा केला की, त्या त्यांच्या पतीच्या (सुरिंदर कपूर) 2015 च्या मृत्यूपत्रानुसार सोना ग्रुपच्या मुख्य वारसदार आहेत. त्यांनी प्रिया कपूरवर कंपनीच्या निर्णयांमधून स्वतःला वगळल्याचा आणि शोकाच्या काळात जबरदस्तीने कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करवल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, करिश्मा कपूर यांच्या मुलांनी प्रिया यांनी मृत्यूपत्र बनावट केल्याचा आरोप करत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
3) संजय कपूर यांच्या मालमत्तेत काय समाविष्ट आहे?
संजय कपूर यांची मालमत्ता अंदाजे 30,000 कोटी रुपये (सुमारे 3.6 अब्ज डॉलर) किंमतीची आहे, ज्यामध्ये सोना कॉमस्टार (भारतातील आघाडीची ऑटो पार्ट्स कंपनी) मधील मोठा हिस्सा, भारत आणि परदेशातील अल्ट्रा-लक्झरी निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता, आणि आरके फॅमिली ट्रस्टद्वारे नियंत्रित असलेल्या ऑरियस इन्व्हेस्टमेंट्समधील हितसंबंध यांचा समावेश आहे. ही मालमत्ता वैयक्तिक नावांवर, शेल कंपन्यांद्वारे किंवा जटिल कौटुंबिक ट्रस्टद्वारे नियंत्रित आहे, ज्यामुळे वाद अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.