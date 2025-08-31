शिवरायांची भूमिका साकारताना पती जखमी झाला अन् स्टेजवर...; प्रियाच्या निधनानंतर चर्चेत आली 'ही' पोस्ट

Priya Marathe Post For Husband Actor Shantanu Moghe: वयाच्या अवघ्या 38 व्या वर्षी अभिनेत्री प्रिया मराठेचं निधन झालं आहे. प्रियाच्या मागे अभिनेता पती शंतनू मोघे आणि आई असा परिवार असून मागील वर्षभरापेक्षा अधिक काळापासून ती कॅन्सरशी झुंज देत होती. आज पहाटे चारच्या सुमारास प्रियाचं मिरा रोड येथे निधन झालं. प्रियाच्या निधनानंतर तिच्यासंदर्भातील अनेक आठवणींना उजाळा दिला जात असतानाच तिच्यातील कलाकार हा तिच्या पतीलाही कशाप्रकारे पाठिंबा द्यायचा यासंदर्भातील तिची एक जुनी पोस्टही चर्चेत आहे.
प्रिया मराठेने श्रीकांत मोघे यांचा मुलगा शंतनू मोघेसोबत 24 एप्रिल 2012 रोजी लग्न केलं होतं. शंतनू स्वतः एक अभिनेता आहे. दोघांचेही अनेक फोटो आणि व्हिडीओ प्रिया अगदी दीड दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत सोशल मीडियावरुन पोस्ट करायची नोव्हेंबर 2023 मध्ये प्रियाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन एक पोस्ट केली होती. 2023 मध्ये शंतनू मोघेने ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ या मालिकेत छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. या मालिकेमुळे त्याने प्रेक्षकांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केलं. त्याच वर्षी तो 'सफरचंद' नाटकात झळकला. यानिमित्ताने त्याची पत्नी आणि अभिनेत्री प्रिया मराठेने पोस्ट शेअर केली होती.
शंतनू मोघेचे कौतुक करणारी पोस्ट इन्स्टाग्रामवर शेअर करताना त्याची पत्नी प्रियाने त्याचे काही फोटो आणि व्हिडीओही पोस्ट केले होते. तिला तिने हटके कॅप्शनही दिलेली. 'रिअल हिरो! हॅट्स ऑफ वगैरे अलंकार फार छोटे वाटत आहेत. हे तूच करू जाणे...' असं प्रियाने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं. "तुला आणि तुझ्यातल्या कलाकाराला सलाम!" असं म्हणत प्रियाने शंतनुचं कौतुक केलं होतं. "ज्यांना कल्पना नाही त्यांना सांगू इच्छिते.. पाय फ्रँक्चर झालेला असताना, वॉकर घेऊन, ठरलेला प्रयोग अतिशय उत्तम प्रकारे करून शांतनूने खरंच अभूतपूर्व उदाहरण आपल्या समोर ठेवलं आहे. कमाल!" असं प्रियाने म्हटलं होतं. "आता तुला हडाचा कलाकार म्हणता येईल," अशी शेवटची मजेदार ओळ प्रियाने लिहिली होती.
शंतनूची पत्नी प्रियाने शेअर केलेले फोटो हे बोरिवलीच्या एका नाट्यगृहात 'सफरचंद' नाटकाच्या प्रयोगातील होते. शंतनूला पायाला दुखापत झालेली असतानाही त्याने नाटकाचा प्रयोग केलेला. यावेळी त्याने हातात वॉकर घेऊन त्याचे पात्र साकारले होते. या प्रयोगाला प्रेक्षकांनीही दाद दिली होती. शंतनू मोघे यांना महानाट्याच्या तालमीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारताना त्यांना दुखापत झाली होती. म्हणूनच त्याच्या दुखापतीमुळे नाटक होणार की नाही अशी शंका असताना त्याने दुखापतग्रस्त पायासहीत प्रयोग करत प्रेक्षकांबरोबरच बायकोचंही मन जिंकलं होतं. ही पोस्ट प्रियाच्या मृत्यूनंतर चर्चेत आहे.
