English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

"Miss you 'wede'...." प्रिया मराठेला जाऊन 13 दिवस झाले, अभिनेत्रीची भावुक पोस्ट....

अभिनेत्री प्रिया मराठेचे 31 ऑगस्ट 2025 रोजी निधन झाले. आज तिला जाऊन 13 दिवस झाले. तिच्या जिवलग मैत्रिणीने शेअर केली खास पोस्ट. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 12, 2025, 10:39 PM IST
"Miss you 'wede'...." प्रिया मराठेला जाऊन 13 दिवस झाले, अभिनेत्रीची भावुक पोस्ट....
Priya Marathe Death Prathana Behere Post

अभिनेत्री प्रिया मराठेचे ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस निधन झाले. 31 ऑगस्ट रोजी प्रिया मराठेची कॅन्सरशी झुंज संपली. गेल्या दोन वर्षापासून प्रिया मराठे कॅन्सरशी लढत होती. मराठी मालिकांसोबतच 'पवित्र रिश्ता' या टीव्ही मालिकेत आपली छाप पाडणारी प्रिया मराठे कर्करोगाशी लढाई (Priya Marathe Death) हरली. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रिया कर्करोगाशी झुंज देत होती, परंतु उपचार सुरु असूनही तिची प्रकृती खालावली आणि तिने ३१ ऑगस्ट रोजी अखेरचा श्वास घेतला.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रिया गेल्या एक वर्षापासून सोशल मीडियापासून दूर होती. तिच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर, तिने मराठी टीव्हीवरून तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. नंतर, बालाजी टेलिफिल्म्सच्या 'कसम से' या शोमध्ये विद्या बालीची भूमिका साकारून तिने हिंदी प्रेक्षकांची मने जिंकली. तिने कॉमेडी सर्कस या कॉमेडी शोच्या पहिल्या सीझनमध्येही भाग घेतला होता, जिथे तिच्या कॉमिक टायमिंगमुळे ती अधिक लोकप्रिय झाली. आज प्रियाला जाऊन 13 दिवस झाले. या दिवशी तिच्या अगदी जवळच्या मैत्रिणीने जी तिची सहकलाकारही राहिली आहे तिने खास पोस्ट केली आहे. 

कुणी केली पोस्ट? 

प्रिया मराठे आणि प्रार्थना बेहेरे या दोघी पवित्र रिश्ता या मालिकेत होते. येथे या दोघींची चांगली मैत्री झाली ती अगदी शेवटपर्यंत टिकली. या दोघींच्या मैत्रिचे किस्से अनेकदा आपण ऐकली किंवा अनुभवली असेल. पवित्र रिश्ता मालिकेपासून प्रिया आणि प्रार्थना बेहरे यांची घट्ट मैत्री होती. स्ट्रगलींच्या काळात देखील त्यांनी एकमेकींना साथ दिली होती. यावेळीदेखील प्रार्थनाने पोस्ट केली आहे. 

काय आहे ही पोस्ट


"Miss you 'wede'...."....आज अभिनेत्री प्रिया मराठेला जाऊन १३ दिवस झाले.  मृत आत्म्याला शांती लाभावी म्हणून हा विधी केला जातो. तिच्या पुढील प्रवासाला सद्गती लाभो हीच सदिच्छा 

प्रार्थना बेहरेची जुनी पोस्ट 

प्रियाच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी प्रिया मराठेची मैत्रिण अभिनेत्री प्रार्थना बेहरेला अश्रु अनावर झाल्याचं पाहायला मिळाले. तेंव्हा प्रार्थनाने तिच्या मनातील भावना आणि आठवणीना उजाळा दिला होता. प्रिया कॅन्सरशी लढत असताना ती एकदा प्रार्थनाच्या अलिबागच्या घरी गेली होती ती म्हणते "तुझं घर, तुझं वातावरण, तुझे हे कुत्रे, हे सगळं मला बरे करतंय. मला इथे येऊन बरं वाटतंय. जणू काही हे ठिकाणच मला heal करतंय.” कॅन्सरने तिचं शरीर झिजवलं, पण तिचं मन, तिचा आत्मा, तिचं खंबीरपणं ते कोणतंही आजार हरवू शकला नाही. शेवटच्या क्षणापर्यंत तिने जगायला आणि हसवायला शिकवलं. ती गेली, पण तिच्या आठवणी, तिचं हास्य, तिचं अभिनयातलं तेज  सगळं अजूनही माझ्यासोबत आहे.माझ्या आयुष्याचा एक भाग तिच्यासोबतच गेला, आणि तो भाग मी जपून ठेवणार आहे कायमचा.

प्रिया मराठे यांची सर्वात संस्मरणीय भूमिका 'पवित्र रिश्ता' मधील वर्षा सतीश यांची होती. या मालिकेने त्यांना घराघरात प्रसिद्धी मिळवून दिली. याशिवाय २०१२ मध्ये 'बडे अच्छे लगते हैं' मध्येही तिने महत्त्वाची भूमिका साकारली. 'तू तिथे मी', 'जयस्तुते', 'भागे रे मन' आणि 'भारत का वीर पुत्र - महाराणा प्रताप' यासारख्या मालिकांमध्ये तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. २०१२ मध्ये प्रिया मराठे यांनी अभिनेता शंतनू मोगे यांच्याशी लग्न केले. शंतनू हा ज्येष्ठ मराठी अभिनेते श्रीकांत मोगे यांचा मुलगा आहे. प्रियाला तिच्या जवळच्या लोक नेहमीच तिच्या कामाबद्दल प्रेमळ, खंबीर आणि समर्पित व्यक्ती म्हणून लक्षात ठेवतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Priya Marathe Death ReasonPriya Marathe cancer battlePrathana Behere PostPrathana Behere on Priya Marathecancer causes

इतर बातम्या

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे रंग बदलणार ब्रँड ठाकरे? मुंबईत भ...

महाराष्ट्र बातम्या