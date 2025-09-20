English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Priya Marathe च्या निधनानंतर शंतनु मोघे 20 दिवसांनंतर पहिल्यांदा पडद्यावर दिसला, 'आपलं सुख-दुःख...' म्हणत व्यक्त केली भावना

ज्या मालिकेचा पहिला एपिसोड पाहून प्रिया मराठेने जीव सोडला. त्या मालिकेत अभिनेता शंतनु मोघेचे 15 महिन्यांनंतर एन्ट्री. सोशल मीडियावर शंतनु मोघेच्या धाडसाला सलाम केलं जात आहे. कामाप्रती असलेल्या निष्ठेचं कौतुक केलं जात आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 20, 2025, 01:00 PM IST
Shantanu Moghe Join Work After Priya Marathe Death

31 ऑगस्ट रोजी मराठी सिनेसृष्टीला एक सर्वात मोठा धक्का बसला. अभिनेत्री प्रिया मराठेचं कॅन्सरमुळे निधन झालं. चाहत्यांसोबतच सिनेसृष्टी देखील हळहळली. प्रिया मराठेच्या निधनाचा पती आणि अभिनेता शंतनु मोघेवर खूप मोठा आघात होता. पण पत्नीला गमावल्यानंतर 20 दिवसांनी शंतनु मोघे पहिल्यांदा 15 महिन्यांनंतर पडद्यावर काम सुरु केलं आहे. यावेळी पहिल्यांदा शंतनुने आपल्या मनातील भावना व्यक्त केलं आहे. 

जवळच्या व्यक्तीला वेळ देणं आवश्यक 

'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेत शंतनु मोघेने तब्बल 15 महिन्यांनंतर काम सुरु केलं आहे. यावेळी त्याने आपली भावना व्यक्त केली आहे. शंतनु मोघे म्हणाला की,'मध्यंतरीच्या काळात जवळच्या व्यक्तीला वेळ देणं खूप महत्त्वाचं होतं. म्हणून कोणतंच काम हातात घेतला नव्हतं. पण आता पुन्हा काम सुरु केलंय.'

यावेळी बोलताना शंतनुने सांगितलं की, वडिलांनी म्हणजे दिवंगत ज्येष्ठ अभिनेते श्रीकांत मोघे यांनी सांगितलं होतं, 'कलाकार हा मायबाप रसिकांचा असतो. त्यामुळे वैयक्तिक आयुष्यात कितीही दुःख आलं तरी प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणे आवश्यक आहे. आपलं सुख-दुःख खुंटीला टांगून भूमिकेची सुख-दुःख स्वीकारणं हा कलाकाराचा धर्म आहे. शो मस्ट गो ऑन... असं म्हणतं शंतनु पुन्हा भूमिकेसाठी तयार झाला.'

हीच मालिका... 

प्रिया मराठेचं निधन झालं त्याच दिवशी तिने याच मालिकेचा पहिला भाग पाहिला होता. प्रिया दीड वर्षांपासून कर्करोगाशी झुंजत होती. तिच्या निधनामुळे चाहत्यांना खूप मोठा बसला आहे. चार वर्षांपूर्वी शंतनु मोघेचे वडील, ज्येष्ठ कलाकार श्रीकांत मोघे यांचं देखील निधन झालं होतं. श्रीकांत मोघे हे देखील अभिनय क्षेत्रातील मोठं नाव. 

कोणती भूमिका शंतनु साकारतोय? 

येड लागलं प्रेमाचं या मालिकेत शंतनू मंजिरीच्या भावाची भूमिका साकारत आहे. या भुमिकेविषयी बोलताना शंतनू म्हणाला, ही भूमिका आता नकारात्मक वाटत असली तरी विविध भावभावनांच्या छटा यात पाहायला मिळतील. या मालिकेच्या निमित्तानं मी स्टार प्रवाह वाहिनी, सतीश राजवाडे आणि सोल प्रॉडक्शन या निर्मिती संस्थेचा ऋणी आहे, त्यांनी मला समजून घेतलं.'

