'अखेरच्या दिवसांत प्रिया मराठे पूर्णपणे खचली होती...' पाच महिन्यांनंतर प्रार्थना बेहरेने सांगितली प्रियाच्या मनातील घालमेल

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे सध्या अशाच एका भावनिक वादळातून जात आहे. तिची जिवाभावाची मैत्रीण आणि गुणी अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचं 31 ऑगस्ट 2025 रोजी कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराने निधन झालं. प्रियाच्या जाण्याने केवळ मनोरंजनविश्वाने एक सक्षम अभिनेत्री गमावली नाही, तर प्रार्थनाच्या आयुष्यातील एक मोठं स्वप्नही कायमचं अधुरं राहिलं. प्रार्थना बेहेरेसाठी 2025 हे वर्ष एखाद्या भयानक स्वप्नासारखं ठरलं. ‘आरपार’ला दिलेल्या मुलाखतीत तिने मन मोकळं करताना सलग बसलेल्या धक्क्यांची मालिका उलगडली.
'हे वर्ष माझ्या आयुष्यातील सर्वात वाईट वर्ष ठरलं. वर्षाच्या सुरुवातीलाच माझ्या भावाचं निधन झालं. त्यानंतर आईसारख्या असलेल्या मामीला कॅन्सरने हिरावून नेलं,' असं ती म्हणाली. ती पुढे सांगते, 'माझ्या पायाचं ऑपरेशन होतं आणि नेमक्याच त्याच दिवशी मामी गेल्या. त्या धक्क्यातून सावरते न सावरते तोच माझी पहिली आणि सर्वात जवळची मैत्रीण प्रिया गेली. आणि काही दिवसांतच बाबांनीही जगाचा निरोप घेतला.'
अवघ्या काही महिन्यांत आपल्या आयुष्यातील अत्यंत जवळची माणसं गमावण्याचं दुःख प्रार्थनाच्या आवाजात स्पष्ट जाणवत होतं. एकामागून एक बसलेले हे आघात तिला मानसिकदृष्ट्या खचवून गेले.
प्रार्थना आणि प्रिया यांची मैत्री ‘पवित्र रिश्ता’ या लोकप्रिय मालिकेच्या सेटवर फुलली. सुरुवातीला सहकलाकार म्हणून झालेली ओळख हळूहळू घट्ट मैत्रीत बदलली. कामाच्या गडबडीत, शूटिंगच्या ताणात आणि वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतारांत दोघी एकमेकींचा आधार बनल्या.
त्याच काळात दोघींनी एक स्वप्न रंगवलं होतं. प्रार्थनाला भविष्यात दिग्दर्शन करायचं होतं आणि त्या चित्रपटात प्रमुख भूमिका प्रियालाच द्यायची होती. “मी तिला खूप आधी सांगितलं होतं—जेव्हा मी दिग्दर्शन करेन, तेव्हा तूच माझी हिरोईन असशील,” अशी आठवण प्रार्थनाने सांगितली.
कॅन्सरवर मात केल्यानंतर प्रिया पुन्हा नव्या जोमाने कामात सक्रिय झाली होती. तिला एका नव्या मालिकेची संधीही मिळाली होती. दोघींमध्ये पुन्हा एकत्र काम करण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र नियतीने पुन्हा एकदा क्रूर वळण घेतलं आणि हे स्वप्न कागदावरच राहिलं.
मुलाखतीदरम्यान प्रार्थनाने सांगितलेली एक आठवण अत्यंत हृदयद्रावक होती. आजारपणामुळे काही काळ अभिनयापासून दूर राहिलेली प्रिया मनातून खूप खचली होती. तिने एकदा प्रार्थनाला विचारलं होतं, “प्रार्थना, लोक मला विसरलेत का? मी काय करतेय, कुठे आहे, यात कोणालाच रस उरलेला नाही का?”
या प्रश्नामागे तिच्या मनातील भीती आणि असुरक्षितता दडलेली होती. प्रसिद्धीच्या झगमगाटामागे कलाकारांचं भावविश्व किती नाजूक असतं, याची जाणीव या प्रसंगातून होते.
प्रियाच्या निधनानंतर प्रार्थनाने तिचा एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. त्या पोस्टवर लाखो लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव झाला. चाहत्यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.
मात्र हे पाहून प्रार्थनाच्या मनात एक वेगळीच खंत दाटून आली. “प्रिया जिवंत असताना लोकांनी तिला हे प्रेम दाखवलं असतं, तर तिला किती बरं वाटलं असतं. ती असताना तिच्या मनात चाहत्यांनी तिला विसरल्याची भावना होती,” असं ती म्हणाली.
तिने स्पष्ट केलं, “ती गेल्यावर रडून किंवा मुलाखती देऊन मला प्रसिद्धी मिळवायची नाही. आमचं नातं काय होतं, हे फक्त आम्हालाच ठाऊक होतं.”
प्रार्थनाच्या आयुष्यात आज अनेक यश, पुरस्कार आणि संधी असल्या तरी तिच्या शब्दांतून एक वेदना सतत जाणवते. “आज मला जगातील सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला, तरी तो आनंद साजरा करण्यासाठी माझ्याकडे प्रिया किंवा माझे बाबा नाहीत,” असं ती भावुक होऊन म्हणाली.
प्रिया मराठेच्या आठवणी, तिच्यासोबत रंगवलेली स्वप्नं आणि अचानक झालेली ही पोकळी—या सगळ्यांनी प्रार्थनाच्या आयुष्यात एक कायमस्वरूपी रिकामेपण निर्माण केलं आहे.