प्रियदर्शिनी इंदलकरचा Breakup! वयाने मोठ्या मुलावर होता प्रेम, प्रेमकहाणीचा शेवट कसा झाला

अभिनेत्री प्रियदर्शनी इंदलकर सध्या एका वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आली आहे. पडद्यावर नेहमी आनंदी आणि हसतमुख दिसणारी प्रियदर्शनीने नुकत्याच एका मुलाखतीत तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका कडू आठवणीचा उलगडा केला. तिची ही कबुली सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे, आणि चाहत्यांमध्ये तिच्या खऱ्या आयुष्यातील संघर्षाबद्दल चर्चा रंगली आहे.
प्रियदर्शनी सध्या तिच्या आगामी चित्रपट ‘लग्नाचा शॉर्ट’ च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. याच दरम्यान तिने स्टँडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरेच्या शोमध्ये हजेरी लावली होती. गप्पांच्या ओघात जेव्हा तिला तिच्या ‘रिलेशनशिप स्टेटस’बद्दल विचारलं, तेव्हा तिने चाहत्यांना आश्चर्यचकित करत स्वतः ‘सिंगल’ असल्याचं सांगितलं.
तिने स्पष्ट केलं की तिचं मागील नातं एप्रिल 2025 मध्ये तुटलं. ब्रेकअपचं कारण विचारलं असता प्रियदर्शनी म्हणाली, 'आमच्यात Compatibility नव्हती. मुख्य म्हणजे, त्याला लग्नाची खूप घाई होती, कारण तो माझ्यापेक्षा वयाने मोठा होता. पण माझं करिअर आता कुठे सावरतंय, त्यामुळे मला लग्नासाठी आणखी वेळ हवा होता. आमच्या विचारांत तफावत होती आणि वारंवार होणाऱ्या वादांमुळे मी स्वतः या नात्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.'
प्रियदर्शनीने नात्यातील गुंतागुंतीबद्दलही स्पष्टपणे सांगितले की, 'तो किंवा मी स्वतः टॉक्सिक नव्हतो, पण परिस्थितीमुळे नातं बिघडलं. आयुष्यात कोणत्या गोष्टीला किती महत्त्व द्यायचं, यावरून आमची मतं जुळली नाहीत, त्यामुळे सुंदर नात्याचा शेवट झाला.' तिच्या या खुलास्यानंतर चाहत्यांना ती तिच्या व्यक्तिगत संघर्षातून कशी बाहेर पडत आहे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.
खऱ्या आयुष्यातील ब्रेकअपच्या अनुभवातून बाहेर आल्यानंतरही प्रियदर्शनी पडद्यावर प्रेक्षकांना हसवण्यासाठी तयार आहे. 6 फेब्रुवारीला प्रदर्शित होणाऱ्या ‘लग्नाचा शॉर्ट’ या चित्रपटात ती मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. अक्षय गोरे यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेला हा चित्रपट लग्नाच्या भोवती घडणाऱ्या गमतीजमतींवर आधारित आहे. चित्रपटात प्रियदर्शनीसोबत अभिजीत आमकर ही प्रमुख भूमिका साकारत आहेत.
चित्रपटाबाबत बोलताना प्रियदर्शनीने सांगितले की, 'हा चित्रपट प्रत्येक जोडप्यासाठी एक छोटासा विनोदी संदेश देतो, की नात्यातील छोट्या गोष्टींवर हसत राहणे किती महत्वाचे आहे. लग्नाच्या तयारीत आलेल्या गमतीजमतींमुळे प्रेक्षकांना नक्कीच आनंद होईल.'
प्रियदर्शनीच्या चाहत्यांसाठी हा काळ तिच्या व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक आयुष्यातील दोन महत्त्वाचे टप्पे घेऊन आला आहे. एका बाजूला ती आपल्या आयुष्यातील खऱ्या अनुभवाबद्दल खुलासा करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पडद्यावर प्रेक्षकांना हसवण्यासाठी सज्ज आहे. तिच्या या खुलेपणामुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये तिच्याविषयीची निष्ठा आणि प्रेम आणखी वाढले आहे.