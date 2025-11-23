English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांच्या बाळासाठी प्रियंका-निकचे सुंदर गिफ्ट, फोटो व्हायरल

परिणीती चोप्राने इन्स्टाग्रामवर बहिण प्रियंका चोप्रा आणि निक जोनसने तिच्या मुलाला दिलेल्या गिफ्टबद्दल खास कॅप्शन दिलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 23, 2025, 03:12 PM IST
Priyanka Chopra : बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्राने अलीकडेच आपल्या चुलत बहिण प्रियांका चोप्रा, जीजू निक जोनास आणि भाची मालती मेरी यांनी पाठवलेल्या खास भेटींची झलक सोशल मीडियावर शेअर केली. या भेटवस्तू परिणीतीच्या नवजात मुलगा नीरसाठी खास पाठवण्यात आल्या आहेत.

परिणीती चोप्राने तिच्या इन्स्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला आहे. ज्यामध्ये बाळाचे शूज, बेबी हेअरब्रश आणि नवजात बाळांसाठी असलेले आकर्षक कपडे दिसत आहेत. या गोंडस भेटींसोबत तिने बहिण आणि जीजूकडे कृतज्ञता व्यक्त केली.

'नीर आधीच लाडावतोय!' 

परिणीती चोप्राने शेअर केलेल्या पोस्टसोबत लिहिले की, 'नीर आधीच बिगडत आहे!' सोबतच तिने बाळाच्या दूधाच्या बाटलीचा इमोटिकॉनही शेअर केला. त्यानंतर मुलाच्या वतीने आभार मानत परिणीतीने लिहिले की, 'थँक यू मिमी मावशी, निक मामा आणि मालती दीदी', आणि त्यासोबत हृदयाचा इमोजी जोडला.

19 ऑक्टोबरला झाला मुलाचा जन्म

ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी परिणीती चोप्राने मागील वर्षी आमदार राघव चड्ढाशी विवाह केला आहे. या दाम्पत्याला 19 ऑक्टोबर रोजी मुलगा झाला. मुलगा एक महिन्याचा झाल्यानंतर, 19 नोव्हेंबरला या राघव आणि परिणीती यांनी त्यांच्या मुलाच्या नावाचा औपचारिक खुलासा केला आहे.

त्यांनी ‘नीर’ हे नाव जाहीर करताना लिहिले की, 'जलस्य रूपम्, प्रेमस्य स्वरूपम् — तत्र एव नीर. आम्हाला आमच्या हृदयाला अनंत शांततेची एक थेंब मिळाली. आम्ही त्याचं नाव ‘नीर’ ठेवलं. शुद्ध, दिव्य, असीम.'

उदयपूरमध्ये झाला परिणीती–राघवचा शाही विवाह

परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा यांचा विवाह सोहळा राजस्थानातील उदयपूर येथे मोठ्या थाटामाटात पार पडला. या दोघांची प्रेमकहाणी लंडनमध्ये सुरू झाली, जिथे दोघांनी शिक्षण घेतले आहे.

कामाच्या बाबतीत बोलायचं तर परिणीती चोप्राचा शेवटचा चित्रपट ‘अमर सिंह चमकीला’ या चित्रपटात दिसली होती. सध्या ती आपल्या यूट्यूब चॅनलद्वारे चाहत्यांशी संवाद साधत आहे.

FAQ

1. परिणीती चोप्राने कोणत्या भेटी सोशल मीडियावर शेअर केल्या?

परिणीतीने नवजात मुलगा नीरसाठी प्रियांका चोप्रा, निक जोनास आणि मालती मेरी यांनी पाठवलेले बाळाचे शूज, बेबी हेअरब्रश आणि नाजूक कपड्यांची झलक शेअर केली.

2. परिणीतीने या भेटींचा उल्लेख करत काय प्रतिक्रिया दिली?

तिने “नीर आधीच बिगडत आहे!” असे लिहून कुटुंबीयांचे आभार मानले.

3. परिणीती चोप्राचा मुलगा नीर कधी झाला?

नीरचा जन्म 19 ऑक्टोबर रोजी झाला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
PARINEETI CHOPRApriyanka chopranick joansmaltie marieparineeti chopra sister

