परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांच्या बाळासाठी प्रियंका-निकचे सुंदर गिफ्ट, फोटो व्हायरल

Priyanka Chopra : बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्राने अलीकडेच आपल्या चुलत बहिण प्रियांका चोप्रा, जीजू निक जोनास आणि भाची मालती मेरी यांनी पाठवलेल्या खास भेटींची झलक सोशल मीडियावर शेअर केली. या भेटवस्तू परिणीतीच्या नवजात मुलगा नीरसाठी खास पाठवण्यात आल्या आहेत.
परिणीती चोप्राने तिच्या इन्स्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला आहे. ज्यामध्ये बाळाचे शूज, बेबी हेअरब्रश आणि नवजात बाळांसाठी असलेले आकर्षक कपडे दिसत आहेत. या गोंडस भेटींसोबत तिने बहिण आणि जीजूकडे कृतज्ञता व्यक्त केली.
परिणीती चोप्राने शेअर केलेल्या पोस्टसोबत लिहिले की, 'नीर आधीच बिगडत आहे!' सोबतच तिने बाळाच्या दूधाच्या बाटलीचा इमोटिकॉनही शेअर केला. त्यानंतर मुलाच्या वतीने आभार मानत परिणीतीने लिहिले की, 'थँक यू मिमी मावशी, निक मामा आणि मालती दीदी', आणि त्यासोबत हृदयाचा इमोजी जोडला.
ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी परिणीती चोप्राने मागील वर्षी आमदार राघव चड्ढाशी विवाह केला आहे. या दाम्पत्याला 19 ऑक्टोबर रोजी मुलगा झाला. मुलगा एक महिन्याचा झाल्यानंतर, 19 नोव्हेंबरला या राघव आणि परिणीती यांनी त्यांच्या मुलाच्या नावाचा औपचारिक खुलासा केला आहे.
त्यांनी ‘नीर’ हे नाव जाहीर करताना लिहिले की, 'जलस्य रूपम्, प्रेमस्य स्वरूपम् — तत्र एव नीर. आम्हाला आमच्या हृदयाला अनंत शांततेची एक थेंब मिळाली. आम्ही त्याचं नाव ‘नीर’ ठेवलं. शुद्ध, दिव्य, असीम.'
परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा यांचा विवाह सोहळा राजस्थानातील उदयपूर येथे मोठ्या थाटामाटात पार पडला. या दोघांची प्रेमकहाणी लंडनमध्ये सुरू झाली, जिथे दोघांनी शिक्षण घेतले आहे.
कामाच्या बाबतीत बोलायचं तर परिणीती चोप्राचा शेवटचा चित्रपट ‘अमर सिंह चमकीला’ या चित्रपटात दिसली होती. सध्या ती आपल्या यूट्यूब चॅनलद्वारे चाहत्यांशी संवाद साधत आहे.
