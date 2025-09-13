English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रियंकाने न्यूयॉर्कमध्ये दिला भारतीयपणाचा सुंदर नमुना, व्हिडिओने घातला धुमाकूळ

Priyanka Chopra New York Fashion Week: प्रियंका चोप्रा पुन्हा एकदा तिच्या देसी अंदाजामुळे चर्चेत आली आहे. तिचा आणि निकचा न्यूयॉर्क फॅशन वीकमधील एक व्हिडीओ खूपच व्हायरल होत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 13, 2025, 07:31 AM IST
Priyanka Chopra New York Fashion Week: बॉलिवूडपासून हॉलीवूडपर्यंत आपल्या अभिनय आणि हटके स्टाईलने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेणारी प्रियंका चोप्रा आणि तिचा पती निक जोनस यांनी 10 सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्क फॅशन वीकमध्ये खळबळ उडवून दिली. राल्फ लॉरेनच्या शोमध्ये दोघांनी एकत्र उपस्थित राहून ‘कपल गोल्स’ सेट केले. त्यांच्या उपस्थितीने संपूर्ण इव्हेंटमध्ये एक वेगळेच वातावरण तयार झाले.

प्रियंका चोप्राने या कार्यक्रमामध्ये आपल्या पारंपरिक ‘देसी’ शैलीला सोडले नाही. सर्वांशी हसतमुखाने संवाद साधताना तिने प्रत्येकाला ‘नमस्ते’ करून अभिवादन केले. तिच्या या साध्या पण प्रभावी वागण्याने उपस्थित असलेल्या लोकांपासून सोशल मीडियावरील चाहत्यांपर्यंत सर्वांची मनं जिंकली. तिच्या या स्टाईलचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असून चाहत्यांनी तिचे कौतुक केलं आहे.

या कार्यक्रमासाठी प्रियंका आणि निक यांनी समन्वय साधून भुऱ्या रंगाचे कपडे परिधान केले होते. दोघांचा लूक परिपूर्ण दिसत होता आणि दोघांची जोडी आकर्षण ठरली. कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी एकत्र फोटोसाठी पोझ दिल्या आणि नंतर निघताना पपाराझींना ‘नमस्ते’ म्हणत त्यांचे आभार मानले.

प्रियंका आणि निक लव्ह स्टोरी

प्रियंका आणि निक यांची लव्ह स्टोरी देखील नेहमी चर्चेचा विषय ठरते. दोघांची पहिली भेट 2017 मध्ये मेट गालामध्ये झाली होती. सुरुवातीला प्रियंकाला असं वाटलं की निक तिला ‘फ्रेंड जोन’ मध्ये ठेवतोय. कारण ती कार्यक्रमाला एक तास उशिरा पोहोचली होती. पण नशिबाने त्यांचा वेगळाच विचार केला होता. काही दिवसांतच निकने प्रियंकाला संदेश पाठवला आणि त्यांचे नाते प्रेमात बदलले. 

जुलै 2018 मध्ये ग्रीस येथे त्यांनी लग्न केलं आणि त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये भारतात त्यांच्या लग्नसोहळ्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. प्रियंका आणि निक यांच्या आयुष्यात काही दिवसांपूर्वी छोट्या परीचे आगमन झाले आहे. सरोगेसीद्वारे जन्मलेल्या त्यांच्या मुलीचे नाव ‘मालती’ असून दोघेही आपल्या कुटुंबासोबत आनंदाने वेळ घालवत आहेत.

FAQ

1. प्रियंका चोप्रा आणि निक जोनस कधी न्यूयॉर्क फॅशन वीकमध्ये उपस्थित होते?

प्रियंका चोप्रा आणि निक जोनस यांनी 10 सप्टेंबर 2025 रोजी न्यूयॉर्क फॅशन वीकच्या पूर्वसंध्येला राल्फ लॉरेनच्या स्प्रिंग 2026 शोमध्ये उपस्थित राहिले. हा शो ब्रँडच्या मॅडिसन एव्हेन्यू मुख्यालयात आयोजित झाला होता. 

2. प्रियंका चोप्रा आणि निक जोनस यांचा लूक कसा होता?

दोघांनी भुरे (ब्राउन) रंगाचे समन्वयित कपडे परिधान केले होते, ज्यामुळे ते 'कपल गोल्स' ठरले. प्रियंका ने पैस्ली प्रिंटेड स्कर्ट सूट सेट घातला होता, तर निक ने ब्राउन सूट आणि प्रिंटेड ब्राउन-बेज टाय घातली होती. हा लूक राल्फ लॉरेनच्या फॉल 2025 कलेक्शनमधून होता. 

3. प्रियंका चोप्राने कार्यक्रमात 'नमस्ते' कसे केले?

प्रियंका ने पपाराझी आणि उपस्थितांसोबत हसतमुखाने संवाद साधताना प्रत्येकाला 'नमस्ते' करून अभिवादन केले. तिच्या या देसी शैलीचा व्हिडियो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, चाहत्यांनी तिच्या साध्या पण प्रभावी वागण्याचे कौतुक केले. 

