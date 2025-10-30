English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Priyanka Chopra च्या गळ्यात इतका मोठा अजगर; Nick Jonasची मजेशीर प्रतिक्रिया

अभिनेत्री Priyanka Chopra चा एक व्हिडिओ सोशल माध्यमावर जोरदार व्हायरल होत आहे.    

Intern | Updated: Oct 30, 2025, 03:06 PM IST
बॉलिवूडपासून हॉलीवूडपर्यंत पाय विस्तारलेली अभिनेत्री प्रियंका चोप्राने नुकतीच इंस्टाग्रामवर एक लक्षवेधून घेणारी पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये ती गळ्यावर मोहक अगदी मोठ्या अजगराला हारासारखे घालून पोज देताना दिसते तिच्या आत्मविश्वासाचा आणि प्रयोगशीलतेचा हा अनुभव चाहत्यांना अनोखा वाटला आहे.

पोस्टची वैशिष्ट्ये

प्रियंका चोप्राने एका फोटो-कारॉसेलमध्ये सफेद टॉप, डेनिम जीन्स व बँडाना लुकमध्ये स्वच्छ आणि खुल्या वातावरणात पोज केले आहे. गळ्यावर अजगर गुंडाळलेल्या अवस्थेतही ती सहजपणे हसत दिसतेय, जणू काही हे तिच्यासाठी रोजचं काम असेल.या पोस्टमध्ये त्यांच्या पती Nick Jonas देखील दिसतात व्हिडिओ क्लिपमध्ये ते म्हणतात, 'Loving the new jewellery, babe.' त्यावर प्रियंकाने उत्तर दिलं  , 'Thanks, it’s the new serpenti.' यावरून हा फोटोशूट केवळ फॅशनचा भाग नाही, तर त्यांच्या दांपत्यातील सहज संवादाचा आणि विनोदाचा भाग देखील आहे.  याशिवाय, या पोस्टमध्ये काही 'then & now' फोटोदेखील आहेत ज्यात Priyanka पूर्वीही अजगरांसोबत विविध अंदाजात दिसली आहे, जसे की 2011 साली चित्रपटासाठी केलेल्या शुटिंगमध्ये.

चाहत्यांची आणि सोशल माध्यमांची प्रतिक्रिया

या पोस्टवर चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी Priyanka ला ‘धाडसी’, ‘निर्भीड’ असा उल्लेख केला आहे. तिच्याविषयी ‘सापही तिच्याजवळ सहजपणे कलायला हवा’ अशी मजेशीर प्रतिक्रिया देखील आल्या आहेत.  तेव्हा, काहींनी पशु-कल्याणाच्या दृष्टीने विचार व्यक्त केला आहे 'प्राण्यांचा वापर अशा पद्धतीने मनोरंजन किंवा फोटोशूटसाठी योग्य आहे का?' अशी शंका उपस्थित केली गेली आहे.

या पोस्टमागची संदर्भसात

प्रियंकाचा सापांसोबतचा अनुभव हा नवीन नाही त्यांनी पूर्वीही अशा प्रकारच्या फोटोशूटमध्ये भाग घेतला आहे. या पोस्टमुळे त्या स्वीकृत धैर्यवान भूमिका पुन्हा एकदा दर्शवतात, ज्यात फॅशन, व्यक्तिमत्व आणि साधेपणाचा संगम आहे. या नवीन पोस्टद्वारे प्रियंका चोप्राने केवळ एक फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर केला नाही, तर त्या आपल्या व्यक्तिमत्वातील प्रयोगशीलता, आत्मविश्वास आणि धैर्य यांचा साक्षात्कार दिला आहे. सोशल माध्यमांवरचा हा क्षण तिच्या चाहत्यांना आणि श्रोत्यांना एक नवीन लुक आणि अनुभव म्हणून लक्षात राहणार आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ

प्रियंका चोप्रा ने गळ्यावर अजगर का घातला?

प्रियंका चोप्रा ने सोशल माध्यमावर एक पोस्ट शेअर केली ज्यात ती गळ्यावर मोठा अजगर घालून सहजपणे पोज देताना दिसते. या पोस्टमधील कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले आहे: 'Notice a theme here… it’s sssssubtle.' यावरून दिसते की हा अनुभव त्या त्यांच्या वैयक्तिक आवड किंवा शैलीचा भाग आहे

या पोस्टमध्ये त्यांच्या पती Nick Jonas ची प्रतिक्रिया काय होती?

या पोस्टमध्ये एक व्हिडिओ क्लिप आहे ज्यात निक जोनास दिसतात आणि ते म्हणतात: 'Loving the new jewellery, babe.' त्यावर प्रियंकाने उत्तर दिले: 'Thanks, it’s the new serpenti.' या हलक्याफुलक्या संवादामुळे या पोस्टला एक मजेदार व व्यक्तिशः स्पर्शही मिळाला आहे.

 हा अनुभव प्रियंकासाठी नवीन आहे का?

नाही तिच्या  इस्टाग्राम पोस्टमध्ये त्यांनी 'then and now' असा फोटो-श्रृंखला देखील शेअर केली आहे ज्यात त्यांनी पूर्वीही अजगरांसोबत पोज दिलेले दिसतात. त्यामुळे हा अनुभव त्यांच्यासाठी नवीन नसून त्यांच्या शैलीचा एक भाग आहे

